 Кончита Вурст резко сменила имидж | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 01.03.2019

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Культура и стиль жизни

Кончита Вурст резко сменила имидж

Как выглядел австрийский травести-артист Том Нойвирт до того, как стать "бородатой женщиной"? И как он выглядит теперь - после отказа от привычного образа Кончиты Вурст?

  • Том Нойвирт

    Кончита Вурст: вчера и сегодня

    В 2006 году юный Том Нойвирт (Tom Neuwirth) принял участие в австрийском кастинг-шоу для начинающих поп-исполнителей Starmania. Занял второе место. Это и стало началом его карьеры.

  • Том Нойвирт (Tom Neuwirth) в 2007 году

    Кончита Вурст: вчера и сегодня

    В 2007 году Том Нойвирт пел в составе бой-бэнда. Коллектив под названием "Jetzt anders!" просуществовал лишь несколько месяцев.

  • Том Нойвирт

    Кончита Вурст: вчера и сегодня

    Родился и вырос Том Нойвирт в австрийской провинции. Каминг-аут совершил, когда ему было 17 лет.

  • Кончита Вурст (Conchita Wurst)

    Кончита Вурст: вчера и сегодня

    Впервые образ "бородатой женщины" по имени Кончита Вурст (Conchita Wurst) Том примерил на себя в 2011 году.

  • Кончиту Вурст в финале Евровидения в 2014 году

    Кончита Вурст: вчера и сегодня

    В 2013 году австрийская национальная вещательная компания ORF приняла решение отправить Кончиту Вурст на "Евровидение" без проведения предварительного национального кастинга. 10 мая 2014 года Том Нойвирт в образе "бородатой женщины" стал победителем конкурса.

  • Кончита Вурст

    Кончита Вурст: вчера и сегодня

    Тому Нойвирту до сих пор задают вопросы о его гендерной принадлежности. Он говорит, что идентифицирует себя как гомосексуального мужчину. Травести для него - сценический жанр, а Кончита Вурст - сценический образ.

  • Том Нойвирт

    Кончита Вурст: вчера и сегодня

    В 2015 году в свет вышла книга под названием "Ich, Conchita. Meine Geschichte" ("Я, Кончита. Моя история"). В ней Том Нойвирт описывает непростой путь, который привел подростка-гея на сцену.

  • Том Нойвирт

    Кончита Вурст: вчера и сегодня

    В 2018 году Том Нойвирт заявил о своем ВИЧ-положителном статусе: "Я надеюсь дать людям сил и сделать еще один шаг против стигматизации людей, которые из-за своего поведения или не по своей вине заразились ВИЧ".

  • Том Нойвирт

    Кончита Вурст: вчера и сегодня

    28 февраля этого года на Венский оперный бал Том Нойвирт пришел в новом образе - одетого в длинное платье бородатого лысого мужчины. Поклонники пока отходят от шока. О своем желании "расстаться с Кончитой" Нойвирт заявлял уже не раз. Возможно, это первый шаг...

  • Том Нойвирт и Йозеф Мозер

    Кончита Вурст: вчера и сегодня

    Том Нойвирт стал участником Венского бала по приглашению Йозефа Мозера (Josef Moser) - главы австрийского министерства по делам конституции, реформ, дерегулирования и юстиции (слева).

    Автор: Дарья Брянцева


  • Том Нойвирт

    Кончита Вурст: вчера и сегодня

    В 2006 году юный Том Нойвирт (Tom Neuwirth) принял участие в австрийском кастинг-шоу для начинающих поп-исполнителей Starmania. Занял второе место. Это и стало началом его карьеры.

  • Том Нойвирт (Tom Neuwirth) в 2007 году

    Кончита Вурст: вчера и сегодня

    В 2007 году Том Нойвирт пел в составе бой-бэнда. Коллектив под названием "Jetzt anders!" просуществовал лишь несколько месяцев.

  • Том Нойвирт

    Кончита Вурст: вчера и сегодня

    Родился и вырос Том Нойвирт в австрийской провинции. Каминг-аут совершил, когда ему было 17 лет.

  • Кончита Вурст (Conchita Wurst)

    Кончита Вурст: вчера и сегодня

    Впервые образ "бородатой женщины" по имени Кончита Вурст (Conchita Wurst) Том примерил на себя в 2011 году.

  • Кончиту Вурст в финале Евровидения в 2014 году

    Кончита Вурст: вчера и сегодня

    В 2013 году австрийская национальная вещательная компания ORF приняла решение отправить Кончиту Вурст на "Евровидение" без проведения предварительного национального кастинга. 10 мая 2014 года Том Нойвирт в образе "бородатой женщины" стал победителем конкурса.

  • Кончита Вурст

    Кончита Вурст: вчера и сегодня

    Тому Нойвирту до сих пор задают вопросы о его гендерной принадлежности. Он говорит, что идентифицирует себя как гомосексуального мужчину. Травести для него - сценический жанр, а Кончита Вурст - сценический образ.

  • Том Нойвирт

    Кончита Вурст: вчера и сегодня

    В 2015 году в свет вышла книга под названием "Ich, Conchita. Meine Geschichte" ("Я, Кончита. Моя история"). В ней Том Нойвирт описывает непростой путь, который привел подростка-гея на сцену.

  • Том Нойвирт

    Кончита Вурст: вчера и сегодня

    В 2018 году Том Нойвирт заявил о своем ВИЧ-положителном статусе: "Я надеюсь дать людям сил и сделать еще один шаг против стигматизации людей, которые из-за своего поведения или не по своей вине заразились ВИЧ".

  • Том Нойвирт

    Кончита Вурст: вчера и сегодня

    28 февраля этого года на Венский оперный бал Том Нойвирт пришел в новом образе - одетого в длинное платье бородатого лысого мужчины. Поклонники пока отходят от шока. О своем желании "расстаться с Кончитой" Нойвирт заявлял уже не раз. Возможно, это первый шаг...

  • Том Нойвирт и Йозеф Мозер

    Кончита Вурст: вчера и сегодня

    Том Нойвирт стал участником Венского бала по приглашению Йозефа Мозера (Josef Moser) - главы австрийского министерства по делам конституции, реформ, дерегулирования и юстиции (слева).

    Автор: Дарья Брянцева


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  • Собор Святого Стефана

    Вена: кофе, Климт и Моцарт

    Собор Святого Стефана

    Начните знакомство с городом с него. Найти его просто: это самый центр. Stephansdom - католический собор, один из символов не только Вены, но и Австрии. Благодаря южной башне, входит в десятку самых высоких церквей мира. Современный свой вид храм обрел к началу 16 века. Сверху открывается прекрасный вид на город. На южную башню можно забраться пешком - 343 ступени. На северную - на лифте.

  • Кошка с чашкой кофе

    Вена: кофе, Климт и Моцарт

    Венский кофе

    Кофе в Вене варить умеют. Вариантов приготовления - масса. Обязательно попробовать следует Melange - кофе с молоком и взбитой молочной пеной. Подают его в небольших кофейных чашках. К любому сорту полагается стакан негазированной воды. На фото - гости кошачьего кафе Neko, открывшегося в Вене в 2012 году. Здесь можно и кофе выпить, и пообщаться с пушистыми обитателями кафе - кошками разных пород.

  • В кафе Landtmann

    Вена: кофе, Климт и Моцарт

    Венские кафе

    Кафе в Вене - больше, чем кафе! Это и прекрасный по качеству кофе, и особая атмосфера, и наличие свежих газет, и возможность обменяться новостями. На фото - строгий, традиционно венский интерьер кафе Landtmann. Здесь австрийские политики нередко проводят встречи с журналистами. Обязательно стоит посетить кафе Central, Museum, Sperl, Hawelka и/или Diglas. Адреса подскажут в каждой гостинице.

  • Торт ''Захер''

    Вена: кофе, Климт и Моцарт

    Торт "Захер"

    Sachertorte - детище австрийского кондитера Франца Захера, "рожденное" в XIX веке. Похож на советский торт "Прага". Рецепт прост: шоколадные бисквитные коржи, прослойка абрикосового конфитюра, шоколадная глазурь. Попробовать и купить торт можно практически в любой кондитерской. Но настоящий "Захер" продается или в одноименном отеле рядом с оперным театром, или в кондитерской Demel.

  • Улица Грабен в Вене

    Вена: кофе, Климт и Моцарт

    Грабен

    Graben - одна из самых красивых улиц Вены. По форме - скорее вытянутая площадь, нежели улица. Благодаря богатому световому убранству особенно хороша под Рождество. Здесь много кафе, ресторанов и магазинов, в том числе - гастроном Julius Meinl, где можно купить гастрономические сувениры Made in Austria: кофе в зернах или молотый, шоколад, вафли и печенье, конфитюры и прочие радости жизни.

  • Розы в парке Volksgarten

    Вена: кофе, Климт и Моцарт

    "Народный сад"

    Volksgarten - небольшой, но совершенно очаровательный зеленый оазис в самом центре города, недалеко от замка Hofburg. Устали - приходите сюда полюбоваться на красивейший розарий: более трех тысяч кустов и более 200 различных сортов. На территории парка расположено здание одной из самых популярных дискотек в городе, носящей то же название, что и парк, - Volksgarten.

  • Лошадь липпицианской породы

    Вена: кофе, Климт и Моцарт

    Белогривые лошадки

    Посмотреть на конный балет можно в Испанской придворной школе верховой езды (Spanische Hofreitschule). Представления в парадном облачении обычно проходят вечерами. А с 10 до 12 часов можно посетить тренировку. Это не менее интересно и обойдется дешевле: 14 евро за билет. В школе воспитывают липицианских лошадей, выведенных в Австро-Венгерской империи на основе испанских и неаполитанских пород.

  • Музей истории искусств в Вене

    Вена: кофе, Климт и Моцарт

    Музей истории искусств

    Kunsthistorisches Museum был открыт в 1891 году. Здесь вас ждет великолепная коллекция старых мастеров: Рафаэля, Тициана, Караваджо, Босха, Питера Брейгеля Старшего, Яна ван Эйка, Веласкеса, Дюрера, Кранаха, Рембрандта, Арчимбольдо и других. Да и само здание музея - произведение искусства, причем как снаружи, так и внутри.

  • Музейный квартал

    Вена: кофе, Климт и Моцарт

    Музейный квартал

    MuseumsQuartier (или MQ) - это не один музей, а целый музейный комплекс, что ясно из названия. Здесь вас познакомят со всем самым продвинутым в том, что касается искусства 20 века и различных актуальных направлений.

  • Рынок Naschmarkt в Вене

    Вена: кофе, Климт и Моцарт

    Рынок

    Naschmarkt - знаменитый венский рынок. Продукты здесь продаются ежедневно, кроме воскресенья, а блошиный рынок работает только по субботам, начиная с самого раннего утра - с 6:30. Прекрасный выбор овощей и фруктов, сыров и специй, хлеба и колбас. А на блошином рынке - антикварный фарфор, старинная мебель, огромный выбор самого различного хлама, более или менее ценного.

  • Венский трамвай

    Вена: кофе, Климт и Моцарт

    Венские трамваи

    Устали? Прокатитесь на местном трамвае! Каждый вагон - в цветах австрийского флага. В 1865 году в Вене появились первые конки, а к концу 19 века началась постепенная электрификация сети.

  • ''Поцелуй'' Густава Климта

    Вена: кофе, Климт и Моцарт

    "Поцелуй" во дворце Belvedere

    Хотите увидеть "Поцелуй" кисти Густава Климта в подлиннике? Тогда вам следует отправиться в художественный музей "Галерея Бельведер" (Galerie Belvedere), расположенный в одном из самых красивых дворцов австрийской столицы.

  • Мусоросжигательная станция

    Вена: кофе, Климт и Моцарт

    Мусоросжигательная станция

    Расположен этот комбинат в районе Шпиттелау (Spittelau). А построен и оформлен он был по проекту австрийского художника и архитектора Фриденсрайха Хундертвассера. В Вене есть еще несколько достопримечательностей, связанных с его именем. К примеру - жилой дом, им спроектированный, по адресу Kegelgasse 36-38. В этом здании есть и квартиры, и офисы, а напротив расположен магазин с сувенирами.

  • Слоненок в зоопарке Шёнбрунн

    Вена: кофе, Климт и Моцарт

    Императорский зоопарк

    Расположен на территории дворцово-паркового комплекса Шёнбрунн (Schönbrunn). Основан был в 1752 году и является старейшим зоопарком в мире. Неподалеку расположен и дворец Шёнбрунн - основная летняя резиденция австрийских императоров династии Габсбургов. Дворец, разбитый вокруг него парк с многочисленными фонтанами и статуями, а также зоопарк включены в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

  • Здание оперного театра в Вене

    Вена: кофе, Климт и Моцарт

    Опера - Wiener Staatsoper

    Открылась в 1869 году премьерой оперы "Дон Жуан" Моцарта. Ежегодно здесь проходит оперный бал. Попасть на оперу или балет нетрудно и не обязательно дорого. Билеты на стоячие места можно купить прямо в день представления: подойти к кассе стоячих мест - Stehplatzkasse (со стороны переулка Operngasse) - не позднее двух, а то и трех часов до начала. Продажа начинается за 80 минут до представления.

  • Колесо обозрения в Пратере

    Вена: кофе, Климт и Моцарт

    Парк аттракционов

    Пратер (Prater) - это внушительных размеров зона отдыха с ипподромом, стадионом, велодромом, спортивными площадками и парком аттракционов. Его визитной карточкой, а также одним из символов Вены является гигантское колесо обозрения, с которого открывается прекрасный вид на город.

  • Переулок, в котором расположен ресторан Zum Figlmüller

    Вена: кофе, Климт и Моцарт

    Венский шницель

    Если вы хотите прочувствовать, каков вкус настоящего венского шницеля, то отправляйтесь в ресторан "Zum Figlmüller". Расположен он в минуте ходьбы от Собора Святого Стефана. Что еще стоит попробовать в Вене? Тафельшпиц (отварную говядину с хреном), гуляш, венские сосиски, яблочный штрудель, а также кайзершмаррн (сладкий императорский омлет с ванильным соусом и/или компотом из слив).

  • Вид на Вену

    Вена: кофе, Климт и Моцарт

    Три дня - это утопия!

    Конечно, посмотреть этот город за три дня просто невозможно! Но кое-что все же можно успеть. Главное - наслаждаться моментом. Просто откройте глаза пошире и гуляйте, пока не свалитесь от усталости. А если совсем утомитесь, наймите кучера с повозкой: этого добра в центре Вены хватает.

  • Сувениры с изображением Моцарта

    Вена: кофе, Климт и Моцарт

    С собой на память

    Не забудьте фотоаппарат! Особенно хороша Вена весной и летом, когда многочисленные парки завлекают гостей зелеными лужайками и цветниками. В центре полно сувенирных магазинов, особенно на улице Kärntner Straße, которая соединяет Собор Святого Стефана и оперу. Традиционно популярностью пользуется продукция с изображением Моцарта. Но лучше всего увезти с собой из Вены незабываемые впечатления!

    Автор: Дарья Брянцева


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