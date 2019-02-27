Кончита Вурст резко сменила имидж

Как выглядел австрийский травести-артист Том Нойвирт до того, как стать "бородатой женщиной"? И как он выглядит теперь - после отказа от привычного образа Кончиты Вурст?
Смотрите также:
Хотите читать нас регулярно? Подписывайтесь на наши VK-сообщества "DW на русском" и "DW Учеба и работа", а также на Telegram-канал "Что там у немцев?".
Семь кандидатов боролись за право защищать честь Германии на "Евровидении-2019" в Тель-Авиве. Победу одержал дуэт S!sters - Карлотта и Лаура. Мы знакомим с ними поближе. (26.02.2019)
В Тель-Авиве на "Евровидении-2019" Россию вновь представит Сергей Лазарев. Есть ли у него шансы на успех? (12.02.2019)
Австрия победила в финале песенного конкурса в Копенгагене. Заветный трофей достался певцу-травести Кончите Вурст. (11.05.2014)
Кончита Вурст из Австрии выиграла песенный конкурс "Евровидение". (11.05.2014)
Кончита Вурст совершила каминг-аут из-за того, что ее бывший друг угрожал раскрыть информацию о ее диагнозе. (16.04.2018)
Пополнение в берлинском филиале Музея мадам Тюссо на бульваре Унтер-ден-Линден. (09.05.2016)
Самый-самая-самое…. DW собрала факты наиболее выдающихся побед, провалов, скандалов в истории легендарного конкурса. (04.05.2016)