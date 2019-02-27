Кончита Вурст резко сменила имидж

Вена: кофе, Климт и Моцарт

Мусоросжигательная станция

Расположен этот комбинат в районе Шпиттелау (Spittelau). А построен и оформлен он был по проекту австрийского художника и архитектора Фриденсрайха Хундертвассера. В Вене есть еще несколько достопримечательностей, связанных с его именем. К примеру - жилой дом, им спроектированный, по адресу Kegelgasse 36-38. В этом здании есть и квартиры, и офисы, а напротив расположен магазин с сувенирами.