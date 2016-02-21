Концлагерь Треблинка

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Концентрационный лагерь Треблинка в Польше
В Тель-Авиве в возрасте 93 лет скончался Самуэль Вилленберг, который более 70 лет назад бежал из лагеря смерти Треблинка, организованного нацистами на территории оккупированной Польши.
Центр по расследованию преступлений национал-социализма расширяет поиски бывших надзирателей концлагерей. Уголовное преследование грозит 50 нацистским преступникам.
Около 300 человек принимают участие в пятидневном марше примирения, проходящем через шесть бывших концлагерей на территории Польши. Акция стартовала в Освенциме и закончится в Треблинке.
В Мюнхене заканчивается процесс по делу урожденного украинца Джона (Ивана) Демьянюка. Его обвиняют в пособничестве убийству тысяч евреев в нацистском концлагере смерти Собибор. Приговор будет вынесен в ближайшие дни.
11 мая в Мюнхене завершился судебный процесс по делу Ивана Демьянюка. Бывшего эсэсовского пособника приговорили к 5 годам заключения по обвинению в причастности к убийству 28 тысяч евреев в лагере смерти Собибор.
В прокуратуру Мюнхена передано дело уроженца Украины, имеющего немецкое гражданство, которого обвиняют в причастности к расстрелу заключенных концлагеря Треблинка во времена Второй мировой войны.
Германская прокуратура проверяет информацию о том, что свидетель на процессе по делу Ивана Демьянюка, проходящем в Мюнхене, очевидно, сам был военным преступником во время Второй мировой войны.
За процессом над Иваном Демьянюком, открывшемся в Мюнхене, внимательно следят и в Израиле. Многие израильтяне надеются на восстановление справедливости, которого, по их мнению, не произошло 16 лет назад.
В Израиле, где бывший нацистский пособник Иван Демьянюк был приговорен к смертной казни, но позднее оправдан, сегодня пристально следят за развитием событий в ФРГ и надеются на то, что справедливость будет восстановлена.
Иван Демьянюк, высланный из США, утром 12 мая прибыл в Мюнхен, где предстанет перед судом. Центр Симона Визенталя полагает, что это будет последний процесс над предполагаемым нацистским преступником.
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