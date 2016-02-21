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Концлагерь Треблинка

Концентрационный лагерь Треблинка в Польше

ARCHIV 2010 *** FILE -- In this Oct. 31, 2010 file photo, Holocaust survivor Samuel Willenberg displays a map of Treblinka extermination camp during an interview with the Associated Press at his house in Tel Aviv, Israel. Willenberg, the last survivor of Treblinka, the Nazi death camp where 875,000 people were killed, has died, Friday, Feb. 19, 2016, at 93. Willenberg was among a group of Jews who in 1943 set fire to the camp and headed to the woods. Hundreds fled, but most were killed by Nazi troops in the surrounding mine fields or captured by Polish villagers. (AP Photo/Oded Balilty, File) © picture-alliance/AP Photo/O. Balilty

СМИ: Умер последний выживший в нацистском концлагере Треблинка 21.02.2016

В Тель-Авиве в возрасте 93 лет скончался Самуэль Вилленберг, который более 70 лет назад бежал из лагеря смерти Треблинка, организованного нацистами на территории оккупированной Польши.
5PO-L15-N1-B1990-1 (635498) Konzentrationslager Majdanek / Foto Lublin (Polen), Konzentrationslager und Vernichtungslager Majdanek (Okt. 1941 - Juli 1944, heute Gedenkstätte). / - Krematorium. - Foto, 1990. Aus dem Projekt: Memorials Archive. E: Majdanek Conc.Camp / Photo / 1990 Lublin (Poland), Madjanek concentration and extermi- nation camp (Oct.1941 - July 1944, now memorial place). - Crematorium. - Photo, 1990. From the project: Memorials Archive.

Немецкие органы правосудия разыскивают бывших надзирателей концлагерей 14.04.2013

Центр по расследованию преступлений национал-социализма расширяет поиски бывших надзирателей концлагерей. Уголовное преследование грозит 50 нацистским преступникам.
ARCHIV - Außenansicht des Eingangsbereichs zum nationalsozialistischen Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau mit der Inschrift Arbeit macht frei über dem Tor (aufgenommen im Mai 2003 im polnischen Oswiecim). Vom Eingangstor zum Stammlager des ehemaligen deutschen Konzentrationslagers ist am Freitagmorgen (18.12.2009) der Schriftzug mit der Aufschrift «Arbeit macht frei» gestohlen worden. Die Museumswächter hätten als erste den Diebstahl bemerkt und die Polizei informiert. Von den Tätern fehle jede Spur, sagte der Sprecher. Inzwischen wurde eine Kopie des Originals, die während der Renovierungsarbeiten angefertigt worden war, angebracht. Die zynische Aufschrift «Arbeit mach frei» gilt als ein Symbol des tragischen Schicksals der Millionen von Häftlingen. Die Tafel war etwa ein halbes Jahr nach der Gründung des Lagers im Juni 1940 auf deutschen Befehl von polnischen Häftlingen angefertigt worden. Foto: Frank Leonhardt +++(c) dpa - Bildfunk+++

Потомки немецких нацистов и их жертв совершают марш примирения в Польше 20.08.2012

Около 300 человек принимают участие в пятидневном марше примирения, проходящем через шесть бывших концлагерей на территории Польши. Акция стартовала в Освенциме и закончится в Треблинке.
Der mutmassliche fruehere KZ-Wachmann John Demjanjuk wartet am Mittwoch, 17. Maerz 2010, in einem Gerichtssaal des Landgerichts in Muenchen, Bayern, auf den Beginn des Prozesstages. Demjanjuk muss sich wegen Beihilfe zum Mord an 27.900 juedischen Maennern, Frauen und Kindern vor dem Landgericht verantworten. Die Anklage wirft dem heute 89-Jaehrigen vor, 1943 als bewaffneter Aufseher im Vernichtungslager Sobibor die Opfer aus den Zuegen in die Gaskammern getrieben zu haben. (apn Photo/Christof Stache, Pool) --- Accused former concentration camp guard John Demjanjuk waits in a court room for the begin of the trial day in Munich, southern Germany, on Wednesday, March 17, 2010. Demjanjuk goes on trial on charges of being an accessory to the murder of 27.900 Jews at the Nazi death camp Sobibor, opening the final chapter of some 30 years of efforts to prosecute the retired Ohio auto worker. (apn Photo/Christof Stache, Pool)

На процессе в Мюнхене ожидается вынесение приговора Джону Демьянюку 10.05.2011

В Мюнхене заканчивается процесс по делу урожденного украинца Джона (Ивана) Демьянюка. Его обвиняют в пособничестве убийству тысяч евреев в нацистском концлагере смерти Собибор. Приговор будет вынесен в ближайшие дни.
John Demjanjuk (undatiertes Foto)

Дело Ивана Демьянюка 17.01.2011

11 мая в Мюнхене завершился судебный процесс по делу Ивана Демьянюка. Бывшего эсэсовского пособника приговорили к 5 годам заключения по обвинению в причастности к убийству 28 тысяч евреев в лагере смерти Собибор.
Juden aus dem Warschauer Getto werden im Sommer 1942 in Güterwaggons verladen und in das Vernichtungslager Treblinka verfrachtet. +++(c) dpa - Report+++

В Германии может быть предъявлено обвинение еще одному нацистскому преступнику 08.08.2010

В прокуратуру Мюнхена передано дело уроженца Украины, имеющего немецкое гражданство, которого обвиняют в причастности к расстрелу заключенных концлагеря Треблинка во времена Второй мировой войны.
Der mutmassliche fruehere KZ-Wachmann, John Demjanjuk, wird Dienstag, 1. Dezember 2009, in einen Gerichtssaal des Landgerichts in Muenchen, Bayern, von sanitaetern und einem Arzt gefahren. Demjanjuk muss sich wegen Beihilfe zum Mord an 27.900 juedischen Maennern, Frauen und Kindern vor dem Landgericht verantworten. Die Anklage wirft dem heute 89-Jaehrigen vor, 1943 als bewaffneter Aufseher im Vernichtungslager Sobibor die Opfer aus den Zuegen in die Gaskammern getrieben zu haben. (AP Photo/Matthias Schrader, Pool)

Прокуратура: Свидетель против Демьянюка мог сам быть военным преступником 16.12.2009

Германская прокуратура проверяет информацию о том, что свидетель на процессе по делу Ивана Демьянюка, проходящем в Мюнхене, очевидно, сам был военным преступником во время Второй мировой войны.
A man believed to be suspected Nazi death camp guard John Demjanjuk is seen inside an ambulance car as it arrives in front of the Stadelheim prison in Munich, southern Germany, on Tuesday, May 12, 2009. The Ukrainian-born Demjanjuk on Tuesday arrived in Germany where faces a warrant accusing him of being accessory to the murder of 29,000 Jews and others at Sobibor. The retired Ohio autoworker was deported from the United States and arrived Tuesday morning on a private jet at Munich's airport. (AP Photo/Uwe Lein)

Израильтяне ожидают торжества справедливости на процессе над Иваном Демьянюком 30.11.2009

За процессом над Иваном Демьянюком, открывшемся в Мюнхене, внимательно следят и в Израиле. Многие израильтяне надеются на восстановление справедливости, которого, по их мнению, не произошло 16 лет назад.
Der Angeklagte (M) wird am 26. Oktober 1987 in den Gerichtssaal geführt. Demjanjuk war 1986 von den USA nach Israel ausgeliefert worden. Ihm wurde wegen des Vorwurfs, als Wachmann Iwan der Schreckliche Verbrechen im KZ Treblinka begangen zu haben, 1988 vor einem Sondergericht der Prozeß gemacht. Am 18. April 1988 wurde er wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit und das jüdische Volk schuldig gesprochen und am 25. April 1988 zum Tode durch den Strang verurteilt. Der Oberste Gerichtshof in Israel hob am 29. Juli 1993 das Todesurteil wegen Zweifel an seiner Identität auf.

В Израиле надеются, что немецкий суд признает Демьянюка виновным 12.05.2009

В Израиле, где бывший нацистский пособник Иван Демьянюк был приговорен к смертной казни, но позднее оправдан, сегодня пристально следят за развитием событий в ФРГ и надеются на то, что справедливость будет восстановлена.
Image #: 7597102 John Demjanjuk, accused of serving as a Nazi death camp guard, is removed by wheelchair from his Seven Hills, OH home by U.S. agents for deportation to Germany, Tuesday, April 14, 2009. The Plain Dealer /Landov

Депортированный Иван Демьянюк прибыл в Германию 12.05.2009

Иван Демьянюк, высланный из США, утром 12 мая прибыл в Мюнхен, где предстанет перед судом. Центр Симона Визенталя полагает, что это будет последний процесс над предполагаемым нацистским преступником.

США депортируют бывшего надзирателя концлагеря Треблинка на Украину 29.12.2005