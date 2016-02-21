Концлагерь Треблинка

В Израиле надеются, что немецкий суд признает Демьянюка виновным

В Израиле, где бывший нацистский пособник Иван Демьянюк был приговорен к смертной казни, но позднее оправдан, сегодня пристально следят за развитием событий в ФРГ и надеются на то, что справедливость будет восстановлена.