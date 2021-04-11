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Концлагерь Бухенвальд

На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Бухенвальд".

Внимание: контент страницы генерируется автоматически на основании ключевых слов.

German President Frank-Walter Steinmeier delivers a speech during the 76th anniversary of the liberation of the Buchenwald concentration camp, at the German National Theatre in Weimar, Germany April 11, 2021. Ronny Hartmann/Pool via REUTERS

Штайнмайер: Германия не должна забывать о варварстве нацистов 11.04.2021

В речи по случаю 76-летия со дня освобождения концлагеря Бухенвальд президент Германии заявил, что каждый, кто считает себя человеком, несет ответственность за то, чтобы не повторились ужасы нацизма.
***ACHTUNG: Bild nur zur abgesprochenen Berichterstattung verwenden!*** via Christine Lehnen Die Videoinstallation #everynamecounts des Arolsen Archives : Name von Opfern und Überlebenden des Holocaust werden an die Fassade der Französischen Botschaft in Berlin projiziert. Rechte: Arolsen Archive

Память о Холокосте в Германии: важно каждое имя 27.01.2021

Нацисты заводили карточки учета на узников концлагерей. В Международный день памяти жертв Холокоста фотографии таких карточек можно увидеть на стене посольства Франции в центре Берлина.
24.08.2020, Hessen, Frankfurt/Main: Alejandro Streinesberger aus Frankfurt schreibt bei der Kunst-Aktion «Schreiben gegen das Vergessen» am Frankfurter Mainkai mit weißer Schulkreide Namen auf die Straße. Die flüchtige Aktion erinnert an 11 908 ermordete Frankfurter Jüdinnen und Juden. Foto: Arne Dedert/dpa | Verwendung weltweit

Имена на асфальте: необычный проект в память жертв Холокоста 26.08.2020

Стоя на коленях на асфальтированной дороге во Франкфурте-на-Майне, люди пишут мелом имена евреев, живших в этом городе и погибших от руки нацистов.
Ворота в концентрационный лагерь Дахау

Места памяти в Германии 05.05.2020

Дахау, Бухенвальд, Берген-Бельзен… На территории бывших концлагерей в Германии и других мест массовых убийств людей во времена национал-социализма сегодня находятся мемориалы.
Dachau prisoners cheer their liberators of the 42nd Rainbow Division of the 7th U.S. Army as they wave from behind the wire fence at the concentration camp in Dachau, Germany, in May 1945. (AP Photo/Jim Pringle) |

Преступления нацизма. Места памяти жертв в Германии (фотогалерея) 29.04.2020

29 апреля 2020 года исполняется 75 лет со дня освобождения концлагеря Дахау. О жертвах нацизма в Германии сейчас напоминают многочисленные мемориалы.
10.04.2020, Thüringen, Weimar: Blumen liegen am Stacheldrahtzaun des Konzentrationslagers Buchenwald. Am 11.04.2020 jährt sich die Befreiung von Buchenwald zum 75. Mal. Wegen der Corona-Krise ist die Gedenkstätte zur Zeit geschlossen und alle Gedenkveranstaltungen wurden abgesagt. Foto: Mario Gentzel/dpa-Zentralbild/dpa | Verwendung weltweit

Памятные мероприятия к 75-летию освобождения Бухенвальда прошли онлайн 11.04.2020

Эпидемия коронавируса внесла коррективы в памятные мероприятия на мемориале в бывшем концентрационном лагере.

10.04.2020, Thüringen, Weimar: Blumen liegen am Stacheldrahtzaun des Konzentrationslagers Buchenwald. Am 11.04.2020 jährt sich die Befreiung von Buchenwald zum 75. Mal. Wegen der Corona-Krise ist die Gedenkstätte zur Zeit geschlossen und alle Gedenkveranstaltungen wurden abgesagt. Foto: Mario Gentzel/dpa-Zentralbild/dpa | Verwendung weltweit

Освобождение Бухенвальда: мифы и факты 11.04.2020

Ровно 75 лет назад был освобожден один из крупнейших нацистских лагерей. Всю ли правду мы сегодня знаем о Бухенвальде? Интервью DW с немецким историком.
KZ Buchenwald, Weimar, Thüringen, Deutschland, Europa | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

В бывшем концлагере Бухенвальд начался поиск нацистских туннелей 01.10.2019

Эксперты подозревают, что в каменоломнях Бухенвальда могут находиться взорванные туннели с награбленными ценностями. Некоторые не исключают, что там могла храниться "Янтарная комната".

Атака на российских олигархов, арест Ассанжа в Лондоне и выборы в Украине. DW Новости (11.04.2019) 11.04.2019

Британские власти обещали активнее бороться с отмыванием денег. В поле зрения попали и богатые выходцы из России и постсоветских республик. Но насколько выполняются эти планы на фоне политического хаоса вокруг Брекзита?

Мемориал Бухенвальд - дань памяти узникам нацистских концлагерей (11.04.2019) 11.04.2019

Бухенвальд был одним из крупнейших нацистских концлагерей на территории современной Германии. 11 апреля его узники подняли восстание еще до прихода армии США. Сейчас тут находится мемориальный комплекс Бухенвальд.
02 July 2016 - Elie Wiesel, Auschwitz Survivor and Nobel Peace Prize Winner, Dies at 87. File Photo: Elie Wiesel introduces United States President Barack Obama at the U.S. Holocaust Memorial Museum in Washington DC on April 23, 2012. Photo Credit: Dennis Brack/CNP/AdMedia |

В Румынии расследуют антисемитские надписи на доме нобелевского лауреата Эли Визеля 05.08.2018

Всемирный еврейский конгресс резко осудил вандалов, исписавших антисемитскими оскорблениями дом бывшего узника нацистских концлагерей Эли Визеля. Полиция изучает записи камер наблюдения.
Die Geige von Bruno Apitz (1900-1979) liegt am 09.08.2017 in der Gedenkstätte Buchenwald bei Weimar (Thüringen) in einem Geigenkoffer. Der im damaligen Konzentrationslager Buchenwald inhaftierte Apitz spielte auf dem Instrument «Lagerkonzerte». (zu dpa «Violinist Wollong lässt «Geige von Buchenwald» wieder erklingen» vom 09.08.2017) Foto: Candy Welz/dpa-Zentralbild/dpa | Verwendung weltweit

Скрипка из Бухенвальда зазвучит в Эрфурте 10.08.2017

Несколько десятилетий назад на ней играл немецкий писатель, автор знаменитого романа "В волчьей пасти" Бруно Апиц, выступавший на подпольных собраниях заключенных лагеря смерти.
03.05.2017 Es geht um einen ehemaligen sowjetischen Kriegsgefangenen Alexandr Afanasjew, 94 Jahre alt. Er kam zum Internationalen Suchdienst ITS ins nordhessische Bad Arolsen, um Einblick in die Originalunterlagen über sich zu nehmen. Afanasjew war unter anderem als Kriegsgefangener im KZ Buchenwald. Der ITS ist ein Archiv und Dokumentationszentrum über die NS-Verfolgung und die befreiten Überlebenden. (c) DW/Gleb Gavrik

Бывший узник Бухенвальда: У меня нет ненависти к немцам 09.05.2017

Александру Афанасьеву 94 года. В мае ветеран побывал в Бад-Арользене, где находится Международная служба розыска. Она помогла экс-военнопленному получить денежное пособие в ФРГ.
11.04.2016 - Eine Rose liegt am 11.04.2016 im ehemaligen Konzentrationslager Buchenwald in Weimar (Thüringen) auf einem Gedenkstein. (zu dpa «Gedenkfeier des Internationalen Komitees Buchenwald-Dora und Kommandos (IKBD)» vom 09.04.2017) Foto: Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Бывшие узники Бухенвальда призывают хранить память о жертвах национал-социализма 09.04.2017

В 72-ю годовщину освобождения Бухенвальда 25 бывших узников концлагеря из Венгрии, Италии, Израиля и Германии приняли участие в памятном мероприятии.
Sergei Loznitsa beobachtet Besucher von KZ-Gedenkstätten. Eines der größten Mysterien solcher Orte ist die Motivation der Menschen, ihre Sommerwochenenden in ehemaligen Konzentrationslagern zu verbringen und Öfen und Krematorien anzuschauen. Um es zu verstehen, habe ich diesen Film gemacht.

Культура памяти: не делайте селфи в газовой камере 27.01.2017

К этому призывают два проекта, которые привлекли к себе внимание широкой обществености: сайт Yolocaust и фильм "Аустерлиц" Сергея Лозницы.
22.12.2015+++ Der wegen Volksverhetzung durch Zuschaustellung seines Rückentattoos eines Konzentrationslagers in einem Spaßbad angeklagte Marcel Z. (M) wartet am 22.12.2015 im Amtsgericht in Oranienburg (Brandenburg) mit seinem Anwalt Wolfram Nahrath (l) auf den Prozessbeginn und wird dabei von Kameraleuten gefilmt. Medienberichten zufolge handelt es sich bei dem Angeklagten um einen 27-Jährigen, der für die rechtsextreme NPD im Kreistag Barnim sitzt und Gemeindevertreter in Panketal ist. Foto: Bernd Settnik/dpa (zu dpa «Mann steht wegen Nazi-Tattoos im Spaßbad vor Gericht» vom 22.12.2015 - ACHTUNG: Der Angeklagte wurde auf Anordnung des Gerichts unkenntlich gemacht.) +++ (C) picture-alliance/dpa/B. Settnik

В ФРГ вынесен приговор обладателю "нацистской татуировки" 22.12.2015

27-летний сторонник праворадикальной партии НДПГ, на спине которого вытатуирован силуэт ворот концлагеря Освенцим и надпись "Jedem das Seine", приговорен к шести месяцам лишения свободы условно.
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