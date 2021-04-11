Концлагерь Бухенвальд

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Британские власти обещали активнее бороться с отмыванием денег. В поле зрения попали и богатые выходцы из России и постсоветских республик. Но насколько выполняются эти планы на фоне политического хаоса вокруг Брекзита?
Бухенвальд был одним из крупнейших нацистских концлагерей на территории современной Германии. 11 апреля его узники подняли восстание еще до прихода армии США. Сейчас тут находится мемориальный комплекс Бухенвальд.