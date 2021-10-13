Концерн E.on SE

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На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "E.On".
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В настоящее время компания не может предложить поставки природного газа, указано на сайте E.ON. Эта мера распространяется лишь на новых частных клиентов, старые контракты продолжают действовать.
В состав ветропарка Arkona, расположенного близ побережья немецкого острова Рюген, входят 60 ветровых турбин общей мощностью 385 мегаватт.
Акции Uniper торгуются по 10,02 евро за бумагу, стоимость одной бумаги E.on упала более чем на 12 процентов. Ранее концерн E.on передал компании Uniper весь свой бизнес, связанный с природным газом.
Чистая прибыль E.on за первые три месяца этого года увеличилась до 1,31 млрд евро, превысив прогнозы аналитиков. В марте этого года концерн заключил соглашение с "Газпромом".
Компания требовала возмещения ущерба в размере 261 миллиона евро в связи с принятым в 2011 году решением об отказе от использования атомной энергии и постепенной остановке всех действующих в стране АЭС.
Конституционный суд ФРГ приступил к рассмотрению исков энергокомпаний к правительству Германии. Концерны рассчитывают на возмещение ущерба на сумму около 19 млрд евро.
Дочерняя компания BASF инвестирует в "Северный поток". В проекте также примут участие концерны E.on, Shell и OMV. Ожидается, что новые ветки газопровода запустят к концу 2019 года.
Cовет директоров российской энергокомпании, контролируемой концерном E.ON из ФРГ, намерен обсудить договор на поставку газа. Детали нового соглашения неизвестны. "Роснефть" от комментариев отказывается.
Немецкий энергетический концерн E.on выводит свой бизнес в России и Бразилии в отдельную новую компанию. В нее будут переведены, в частности, доли в месторождении Южно-Русское и газопроводе "Северный поток".
Наблюдательный совет энергоконцерна E.on принял новую стратегию работы. В будущем компания будет ориентирована на возобновляемые источники энергии.
Доходы энергогиганта за первые девять месяцев 2014 года упали на семь процентов. Среди причин E.On назвал падение показателей бизнеса на российском рынке.
Переориентировать поставки нефти и газа в другие регионы не так просто, поэтому Россия гораздо больше зависит от Европы, чем наоборот, считает Йоханнес Тайсен.
Несмотря на ослабление рубля, немецкий энергетический концерн E.on надеется получить больше прибыли в России. Компания планирует дальнейшее расширение на российском рынке.
Немецкий концерн E.on не ожидает одностороннего повышения Россией цены за поставляемый ею газ. В концерне подчеркивают, что ценовый механизм четко закреплен в действующих договорах.
В течение трех лет немецкий концерн может получить из Катара до 2 млрд кубометров сжиженного газа. Глава E.on считает подписание контракта большим шагом для укрепления долгосрочного партнерства.
Посольство США в Берлине выразило американскую позицию, согласно которой участие западных компаний в петербургском экономическом форуме не запрещено, но и не приветствуется.
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