Концерн E.on SE

Суд отклонил "атомный иск" EnBW к правительству ФРГ

Компания требовала возмещения ущерба в размере 261 миллиона евро в связи с принятым в 2011 году решением об отказе от использования атомной энергии и постепенной остановке всех действующих в стране АЭС.