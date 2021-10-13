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Концерн E.on SE

На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "E.On".

Внимание: контент страницы включает статьи, фотогалереи и видеосюжеты и генерируется автоматически на основании ключевых слов.

ARCHIV - Fahnen mit dem Logo von Eon wehen am 09.03.2016 vor Beginn der Bilanzpressekonferenz vor der Konzernzentrale in Essen (Nordrhein-Westfalen). Foto: Rolf Vennenbernd/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

E.ON из-за взлета цен на газ прекратила заключение новых контрактов 13.10.2021

В настоящее время компания не может предложить поставки природного газа, указано на сайте E.ON. Эта мера распространяется лишь на новых частных клиентов, старые контракты продолжают действовать.
ARCHIV - 13.09.2018, Mecklenburg-Vorpommern, Sassnitz: Im Offshore-Windpark Arkona in der Ostsee vor der Insel Rügen werden Bauarbeiten durchgeführt. (zu dpa Ostsee-Windpark Arkona geht offiziell in Betrieb - Feier auf Rügen ) Foto: Stefan Sauer/ZB/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

На острове Рюген открыли крупнейший ветропарк в Балтийском море 16.04.2019

В состав ветропарка Arkona, расположенного близ побережья немецкого острова Рюген, входят 60 ветровых турбин общей мощностью 385 мегаватт.
ARCHIV - Blick auf die Konzernzentrale von Uniper am 12.01.2016 in Düsseldorf (Nordrhein-Westfalen). Uniper-Konzernchef Schäfer berichtet am 22.08.2016 per Telefonkonferenz über die Geschäftsentwicklung der Abspaltung des Eon-Konzerns in den ersten sechs Monaten. Das Unternehmen, in dem unter anderem die konventionellen Kraftwerke gebündelt sind, soll im September im Wege eines sogenannten Spin-Offs an die Börse kommen. Copyright: picture-alliance/dpa/R. Vennenbernd

E.on вывел на биржу свою "дочку" Uniper 12.09.2016

Акции Uniper торгуются по 10,02 евро за бумагу, стоимость одной бумаги E.on упала более чем на 12 процентов. Ранее концерн E.on передал компании Uniper весь свой бизнес, связанный с природным газом.
07.05.2015+++++ ARCHIV - Blick auf die Konzernzentrale von Eon, aufgenommen am 07.05.2015 in Essen (Nordrhein-Westfalen). Eon legt am 09.03.2016 seine Bilanz für 2015 vor. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ (c) picture-alliance/dpa/R. Vennenbernd

Прибыль немецкого концерна E.on выросла после соглашения с "Газпромом" 11.05.2016

Чистая прибыль E.on за первые три месяца этого года увеличилась до 1,31 млрд евро, превысив прогнозы аналитиков. В марте этого года концерн заключил соглашение с "Газпромом".
DEUTSCHLAND, PHILIPPSBURG, 06.08.2007, Atomkraftwerk Philippsburg. Keine Weitergabe an Drittverwerter.

Суд отклонил "атомный иск" EnBW к правительству ФРГ 06.04.2016

Компания требовала возмещения ущерба в размере 261 миллиона евро в связи с принятым в 2011 году решением об отказе от использования атомной энергии и постепенной остановке всех действующих в стране АЭС.
ARCHIV: 2014++++++++++++ARCHIV - Das Kernkraftwerk Grohnde in der Gemeinde Emmerthal im Landkreis Hameln-Pyrmont (Niedersachsen), aufgenommen am 02.12.2014 (Langzeitbelichtung). Das Atomkraftwerk (AKW) gehört zu knapp 83 Prozent dem Energiekonzern Eon. Foto: Julian Stratenschulte/dpa (zu dpa Listicle Zitterjahr und Bewährungsprobe: 2016 wird für Versorger hart) +++(c) dpa - Bildfunk+++ (c) picture-alliance/dpa/J. Stratenschulte

Энергоконцерны судятся с немецким правительством из-за АЭС 15.03.2016

Конституционный суд ФРГ приступил к рассмотрению исков энергокомпаний к правительству Германии. Концерны рассчитывают на возмещение ущерба на сумму около 19 млрд евро.
Am 8.11.2011 habe ich in Lubmin an der feierlichen Inbetriebnahme der Ostseepipeline Nord Stream teilgenommen. Autor: Andrey Gurkov Symbolbild der Ostseepipeline Nord Stream. Im Hintergrund die Fahnen der Anteilseigner, darunter Gazprom, E.on und BASF/Wintershall.

Wintershall примет участие в прокладке новых веток "Северного потока" 31.07.2015

Дочерняя компания BASF инвестирует в "Северный поток". В проекте также примут участие концерны E.on, Shell и OMV. Ожидается, что новые ветки газопровода запустят к концу 2019 года.
The logo of Russia's top crude producer Rosneft is seen at the company's headquarters, behind the Kremlin wall, in central Moscow in this May 27, 2013 file photo. Igor Sechin, the head of Russian oil giant Rosneft, has asked the government to provide the company with 1.5 trillion roubles ($41.6 billion/�24.9 billion) to help the company weather western sanctions, the Vedomosti newspaper reported on Thursday. Picture taken May 27, 2013. REUTERS/Sergei Karpukhin/Files (RUSSIA - Tags: ENERGY BUSINESS POLITICS)

СМИ: "Э.ОН Россия" готовит новый контракт с "Роснефтью" 10.06.2015

Cовет директоров российской энергокомпании, контролируемой концерном E.ON из ФРГ, намерен обсудить договор на поставку газа. Детали нового соглашения неизвестны. "Роснефть" от комментариев отказывается.
ARCHIV - Mitarbeiter von E.ON demonstrieren am 18.06.2009 vor der Konzernzentrale in Düsseldorf gegen einen Stellenabbau. Der befürchtete Stellenabbau beim Energieriesen Eon könnte nach einem Zeitungsbericht noch massiver ausfallen als bisher angenommen. Nach Information der «Süddeutschen Zeitung» (Ausgabe vom 06.08.2011) erwägt das Unternehmen den Abbau von bis zu 10 000 Stellen weltweit - das wären mehr als zehn Prozent der gesamten Belegschaft. Foto: Rolf Vennenbernd dpa/lnw (zu dpa 0764 vom 07.08.2011) +++(c) dpa - Bildfunk+++

E.on выводит свой российский бизнес в новую компанию 01.12.2014

Немецкий энергетический концерн E.on выводит свой бизнес в России и Бразилии в отдельную новую компанию. В нее будут переведены, в частности, доли в месторождении Южно-Русское и газопроводе "Северный поток".
Beim Anflug zur offziellen Inbetriebnahme des ersten deutschen Offshore-Windparks Alpha Ventus am Dienstag (27.04.2010) in der Nordsee ist im Vordergrund die Trafo-Plattform mit dem Helikopterdeck zu sehen. Das Testfeld aus zwölf Windkrafträdern steht rund 45 Kilometer vor der ostfriesischen Insel Borkum (Kreis Leer) und kann rund 50 000 Haushalte mit Strom versorgen. Alpha Ventus ist ein Gemeinschaftsprojekt von EWE, E.ON und Vattenfall. Foto: Ingo Wagner dpa/lni

Концерн E.on переориентируется на возобновляемые источники энергии 01.12.2014

Наблюдательный совет энергоконцерна E.on принял новую стратегию работы. В будущем компания будет ориентирована на возобновляемые источники энергии.
Das Kraftwerk Staudinger ist am 22.08.2013 nahe Hanau am Main (Hessen) hinter Stromleitungen zu sehen. Foto: Daniel Reinhardt/dpa

Прибыль немецкого концерна E.On сокращается из-за падения курса рубля 12.11.2014

Доходы энергогиганта за первые девять месяцев 2014 года упали на семь процентов. Среди причин E.On назвал падение показателей бизнеса на российском рынке.
Im russischen Portowaja wurde am 8. Oktober 2012 die zweite Leitung der Gaspipeline Nord Stream eingeweiht. Autor: Vladimir Izotov, DW-Korrespondent in Petersburg.

Глава E.on: Германия не останется без российского газа 02.09.2014

Переориентировать поставки нефти и газа в другие регионы не так просто, поэтому Россия гораздо больше зависит от Европы, чем наоборот, считает Йоханнес Тайсен.
Das Kraftwerk Staudinger ist am 22.08.2013 nahe Hanau am Main (Hessen) hinter Stromleitungen zu sehen. Foto: Daniel Reinhardt/dpa

Немецкий концерн E.on намерен увеличить свою прибыль в России 21.08.2014

Несмотря на ослабление рубля, немецкий энергетический концерн E.on надеется получить больше прибыли в России. Компания планирует дальнейшее расширение на российском рынке.
epa03094408 An Ukrainian worker opens a valve at a city heating and electro-power station in Kiev, Ukraine, 06 February 2012. Ukraine is ready to send more gas to Europe if Russian energy company Gazprom is capable of providing it, Ukrainian Prime Minister Mykola Azarov said on 06 February. Andrei Kruglov, vice chairman of Gazprom's board of directors, on 04 February said the company was experiencing difficulty meeting increased demand from European importers, and that in some cases Russia would not be able to fill daily orders, the report said. Gazprom officials have said the spike in Russian domestic demand because of the severe winter was the main reason for the spot shortages downstream in Europe. EPA/VIKTOR SHEVCHENKO

E.on: Санкции не должны повлиять на цены на российский газ 13.08.2014

Немецкий концерн E.on не ожидает одностороннего повышения Россией цены за поставляемый ею газ. В концерне подчеркивают, что ценовый механизм четко закреплен в действующих договорах.
WITH STORY QATAR PUSHING GAS Production facility 4 of $13.2 billion Qatargas 2, the world?s first fully integrated value chain liquefied natural gas (LNG) venture, which was be inaugurated on April 6 by the Qatari Emir, Sheikh Hamad bin Khalifa al Thani at Ras Laffan, on Saturday, April 4, 2009. (AP Photos/Maneesh Bakshi)

E.on подписал контракт на поставку сжиженного газа из Катара 28.05.2014

В течение трех лет немецкий концерн может получить из Катара до 2 млрд кубометров сжиженного газа. Глава E.on считает подписание контракта большим шагом для укрепления долгосрочного партнерства.
Beschreibung: Aussenansicht des Internationalen Wirtschaftsforums in Sankt-Petersburg Schlagworte: Wirtschaftsforum in Sankt-Petersburg, Russland, Sportevents Jahr/Ort: 2013/Sankt-Petersburg Bild: Zugeliefert von Vladimir Izotov, 21.06.2013

Госдепартамент США не одобряет участие немецких фирм в ПМЭФ 21.05.2014

Посольство США в Берлине выразило американскую позицию, согласно которой участие западных компаний в петербургском экономическом форуме не запрещено, но и не приветствуется.
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