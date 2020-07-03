Конфликт Турции и Франции: как члены НАТО поссорились из-за Ливии

Канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) назвала "очень серьезным инцидентом" противостояние французского фрегата и турецкого военного корабля у ливийского побережья. Президент Франции Эмманюэль Макрон подчеркнул, что действия Турции были "неприемлемыми". По его словам, теперь нужно "прояснить турецкую политику в Ливии, потому что она представляет угрозу для Африки и для Европы". Что же случилось у берегов Ливии?

Две версии одного столкновения на море

10 июня французский фрегат "Курбе" приблизился в Средиземном море к конвою из трех турецких военных кораблей и одного гражданского, шедшего под танзанийским флагом. "Курбе" был задействован в рамках операции НАТО "Морской страж" (Sea Guardian), целью которой, среди прочего, является предотвращение контрабанды оружия.

Французы хотели провести досмотр груза гражданского судна. В ответ турецкий корабль трижды брал "Курбе" на прицел с помощью радара орудийной наводки - обычно это предшествует запланированной атаке. Так выглядит французская версия случившегося.

В Анкаре ее опровергли, указав, что французский фрегат "осуществлял опасное маневрирование", а турецкий корабль использовал свою радарную систему для наблюдения за ним. При этом турки утверждают, что на связь с их судном якобы никто не выходил.

Словесные баталии и расследование НАТО

С тех пор между Парижем и Анкарой идут словесные баталии, а НАТО оказалась втянутой в них. На июньской встрече глав военных ведомств стран-членов альянса министр обороны Франции Флоранс Парли потребовала срочных разъяснений.

Едва ли Йенса Столтенберга обрадовало выяснение отношений между Турцией и Францией

Генсек НАТО Йенс Столтенберг пообещал, что "инцидент расследуют и прольют свет на случившееся". Тем не менее Париж с 30 июня временно приостановил свое участие в операции "Морской страж".

В НАТО подтвердили, что обещанное расследование инцидента было проведено, и вскоре его результаты будут обсуждаться в Военном комитете альянса. Пока же результаты расследования хранятся в тайне. Между тем операция "Морской страж", в которой до сих пор участвовали Турция, Испания, Греция, Италия и Германия продолжается - пока без Франции.

НАТО между Парижем и Анкарой

Франция обвиняет Турцию в ведении двойной игры. По мнению французов, турки регулярно участвуют в доставке оружия в Ливию, хотя Анкара и согласилась вместе с другими членами НАТО следить за соблюдением эмбарго на поставки вооружений туда, а также искать решение ливийского вопроса путем переговоров.

Газета Le Figaro в этой связи цитирует представителя Минобороны Франции, который иронично заметил, имея в виду позицию Турции, что это "операция против контрабанды оружия, которая проводится с участием самого контрабандиста". В министерстве также отметили, что нарушение турками эмбарго не является единичным случаем - имели место несколько подобных случаев, когда турецкие корабли, державшие курс к ливийскому побережью, скрывали свои названия.

Хафтар, Путин и Саррадж - Россия официально не поддерживает ни одну из сторон конфликта в Ливии

Причина нынешнего конфликта Парижа и Анкары состоит в том, что Турция с одобрения США оказывает в Ливии военную поддержку главе международно признанного ливийского Правительства национального согласия Фаизу Сарраджу. В результате этой помощи его позиции в продолжающейся в стране с момента свержения режима Каддафи гражданской войне заметно укрепились.

Франция же встала на сторону командующего так называемой "Ливийской национальной армией" (ЛНА) генерала Халифы Хафтара, которого, как считается, наемниками и оружием поддерживает и Россия.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу использовал свой визит в Берлин в четверг, 2 июля, для нападок на Париж: "Франция не сказала ЕС и НАТО правду (об инциденте 10 июня. - Ред.)". Это, по словам министра, Анкара продемонстрировала Военному комитету НАТО с помощью отчетов и документов: "Вместо того, чтобы заниматься антитурецкой деятельностью, Франции следует лучше признать этот факт. Мы ожидаем, что Франция принесет извинения за распространение неверной информации".

Случайное событие или провокация?

"Это больше похоже на непредвиденное событие, или же случившееся могло быть чрезмерно преувеличено французами", - считает Тарек Мегериси из Европейского совета по международным отношениям (ECFR). Он предположил, что за всем происшедшим стоит враждебность президента Франции в отношении турецкого правительства. Личная антипатия Макрона, по выражению Мегериси, ставит под угрозу хорошую стратегию и единство в рядах НАТО: "Это незрелое поведение".

Президенты Турции и Франции Реджеп Тайип Эрдоган и Эмманюэль Макрон

С другой стороны, эксперт признает, что Турция, пользуясь поддержкой Вашингтона, доставила большое количество оружия в Ливию. США, продолжает Мегериси, не хотят принимать непосредственное участие в боевых действиях в Ливии и будут удовлетворены, если турецкие власти попытаются сами завершить ливийскую войну в пользу премьер-министра Сарраджа.

Цель США, прежде всего, состоит в том, чтобы у России, как сторонницы генерала Хафтара, не было шансов разместить в Ливии свои системы ПВО, которые в таком случае находились бы всего в нескольких сотнях километров от американских военных баз на Сицилии, считает сотрудник ECFR.

По его мнению, Франция же увидела в генерале Хафтаре нового сильного человека в Ливии, поэтому Париж хочет установить с ним хорошие контакты, чтобы в дальнейшем французские компании участвовали в нефтяном бизнесе в стране. Однако, полагает Мегериси, Париж в этом геостратегическом покере, пожалуй, сделал ставку на неподходящего человека.

Европа должна вмешаться в урегулирование конфликта в Ливии

При этом Франция, очевидно, сама причастна к контрабанде оружия в Ливию: зенитные ракеты производства США были обнаружены на базах, оставленных войсками генерала Хафтара. По серийным номерам ракет выяснилось, что они были поставлены американцами Парижу, писала газета The New York Times еще в 2019 году.

Марк Пьерини

Марк Пьерини из Европейского Центра Карнеги уверен, что ЕС должен вмешаться в урегулирование конфликта, потому что Ливия - это, прежде всего, "чрезвычайная ситуация" для Европы. Находящиеся там джихадисты могут стать новой террористической угрозой ЕС.

Кроме того, авиа- и военно-морские базы Турции и России в Ливии также угрожали бы безопасности Западной Европы и военной инфраструктуре НАТО. Поэтому Пьерини призывает канцлера Меркель сейчас заняться ливийским кризисом. Однако для этого ей сначала нужно согласовать единый курс с президентом Макроном.

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