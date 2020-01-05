Конфликт США и Ирана может подорвать немецкую экономику

Эскалация конфликта между Ираном и США, по мнению одного из крупных экономистов ФРГ, может стать угрозой для экономики Германии. "Возможность эскалации конфликта угрожает мировой экономике, а, значит, и экономике Германии", - заявил глава Института мировой экономики (IfW) Габриэль Фельбермайр (Gabriel Felbermayr) в интервью агентству Reuters в понедельник, 6 января.

По словам эксперта, помимо опасности войны, на конъюнктуру негативно влияет угроза усиления террористической деятельности. "Масштабный теракт в одном из крупных западных городов будет иметь огромные экономические последствия для всего мира. Поэтому нервозность на фондовых биржах вполне оправданна", - указал он.

Непосредственные риски для ФРГ в Иране невелики

По мнению Фельбермайра, непосредственные риски для бизнеса Германии в Иране невелики. "Немецкий экспорт в Иран в 2019 году составил, судя по всему, менее 2 млрд евро, а импорт из Ирана - возможно, 100 млн", - напомнил он, отметив, в то же время, что новая война в районе Персидского залива дестабилизирует весь регион. "В этом случае, прямые эффекты окажутся сильнее", - сказал он.

Фельбермайр также предупредил, что поскольку потенциальным местом дальнейшей эскалации кризиса является Ирак, то Германии и Европе, в случае дальнейшего обострения конфликта между США и Ираном, придется готовиться к новой волне беженцев, которая, в свою очередь, повлечет за собой экономические проблемы.

Со своей стороны глава внешнеэкономического отдела Федерального объединения торгово-промышленных палат Германии (DIHK) Фолькер Трайер (Volker Treier) опасается, что цены на нефть, повысившиеся на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке, останутся на высоком уровне длительное время. "Одно лишь повышение на 5 процентов с минувшего четверга обойдется немецкой экономике при расчете на целый год в 2 млрд евро, а это снизит покупательную способность", - пояснил он в интервью Reuters.

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