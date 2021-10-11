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Конфликт в Керченском проливе

25 ноября в Керченском проливе российские пограничники протаранили украинский буксир, открыли огонь и захватили два украинских военных катера. Инцидент в Черном море вызвал широкий мировой резонанс.

25 ноября российский спецназ захватил в Черном море на подходе к Керченскому проливу два украинских катера и буксир. При задержании были ранены несколько военнослужащих вооруженных сил Украины. Позднее экипажи украинских судов были арестованы. По версии российской стороны, корабли "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили государственную границу.

Киев отрицает обвинения. По оценкам международных экспертов, Украина имеет неограниченное право на транзит через Керченский пролив.

С осуждением действий России выступила НАТО, свою озабоченность инцидентом выразили США, ЕС, Германия, Франция. Евросоюз настаивает на безотлагательном освобождении захваченных РФ украинских судов и их экипажей.

Литва стала первой страной, установившей штрафные меры в отношении лиц, которых Вильнюс считает ответственными за конфликт в Керченском проливе.Председатель международного комитета палаты представителей конгресса США заявил, что если Россия не освободит задержанных в Керченском проливе украинских моряков, то Вашингтон может ввести против нее новые санкции.

Россия в 2014 году аннексировала украинский полуостров и считает Крым своей территорией. Киев и подавляющее большинство стран мира аннексию украинской территории не признают.

26.11.2018, Russland, Kertsch: Dieses Bild aus einem Video der russischen Küstenwache, veröffentlicht vom russischen Bundessicherheitsdienst, zeigt den Vorfall zwischen der russischen Küstenwache und einem ukrainischen Marineboot. Russland zufolge fuhren drei ukrainische Schiffe unbefugt durch russische Hoheitsgewässer, während die Ukraine behauptet, dass eines ihrer Boote von einem russischen Küstenwachschiff gerammt wurde. Foto: AP/Russia's Federal Security Service/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++ |

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10.06.2020 Former Ukrainian President Petro Poroshenko speaks with journalists as he arrives at the State Investigations Bureau for questioning in Kyiv, Ukraine, on 10 June, 2020. Former Ukrainian President and the leader of 'European Solidarity' party Petro Poroshenko arrived to the State Bureau of Investigation for questioning as a witness in criminal cases. The Office of the Prosecutor General informed former President of Ukraine of suspicion of issuing a âclearly criminal orderâ, as local media reported on 10 June, 2020. (Photo by STR/NurPhoto) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

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05.12.2018, Russland: CRIMEA, RUSISA - DECEMBER 5, 2018: A patrol boat of the coast guard of the Border Service under the Russian Federal Security Service approaches the Kerch Strait Bridge linking the Crimean Peninsula and mainland Russia. Sergei Malgavko/TASS Foto: Sergei Malgavko/TASS/dpa |

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KERCH, RUSSIA - NOVEMBER 17, 2019: A view of vessels of the Ukrainian Navy under the arch of the Crimean Bridge. Three ships attempting to pass from the Black Sea into the Sea of Azov were seized by the Russian Federal Security Service FSB Coast Guard in the Kerch Strait on November 25, 2018, the sailors were charged with violating Russia s maritime border. Anna Dmitriyeva/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS0C3919

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22.04.2019, Ukraine, Kiew: KIEV, UKRAINE - APRIL 22, 2019: Ukraine's President Petro Poroshenko during a rally titled Thank You, Petro! by the Ukrainian Presidential Administration Building. Poroshenko was defeated by actor Volodymyr Zelensky in the second round of the 2019 Ukrainian presidential election on April 21, 2019. Anna Marchenko/TASS Foto: Anna Marchenko/TASS/dpa |

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Российский адвокат Илья Новиков месяц работает на Петра Порошенко. Почему так важно первое уголовное дело, открытое в отношении экс-президента Украины, и объективно ли следствие, он объяснил DW.
FILE PHOTO: St. Basil's Cathedral is seen through a gate in Red Square in central Moscow, September 18, 2014. REUTERS/Maxim Zmeyev/File Photo

Санкции против России: Берлин - против пошаговой отмены 30.09.2019

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Olena Zerkal von der Ukrainischen Delegation in Haag, Juni 2019 Copyright: Permanent Court of Arbitration https://pca-cpa.org/en/cases/149/

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Gerichtsprozess (Streit über Seerecht) zwischen Russland und Ukraine in den Haag Copyright: Permanent Court of Arbitration https://pca-cpa.org/en/cases/149/

Украина и Россия ведут в Гааге борьбу за море 10.06.2019

В Гааге проходят предварительные слушания иска Украины о нарушениях РФ международной конвенции по морскому праву. Киев обвиняет Москву в искусственном затягивании судебного разбирательства.
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От МУС до ЕСПЧ : какие иски подала Украина против РФ в международные суды 10.06.2019

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Internationalen Seegerichtshof in Hamburg am 10. Mai 2019. Prozess Ukraine gegen Russland wegen beschlagnahmter Schiffe und festgenommener Seeleute im November 2018 in der Nähe von der Straße von Kertsch.

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Russian soldiers patrol outside the navy headquarters in Simferopol on March 19, 2014. Russia's Constitutional Court unanimously ruled on March 19, 2014 that President Vladimir Putin acted legally by signing a treaty to make Crimea part of Russia, in an essential step in the Russian legal process towards ratifying the treaty. AFP PHOTO/ Filippo MONTEFORTE (Photo credit should read FILIPPO MONTEFORTE/AFP/Getty Images)

НАТО обещала не признавать российской аннексии Крыма 18.03.2019

В заявлении Совета НАТО аннексия Крыма названа нарушением международного права и вызовом для евроатлантической безопасности. Альянс призвал Россию прекратить попирать права человека в Крыму и вернуть этот регион Украине.
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