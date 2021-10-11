25 ноября в Керченском проливе российские пограничники протаранили украинский буксир, открыли огонь и захватили два украинских военных катера. Инцидент в Черном море вызвал широкий мировой резонанс.

25 ноября российский спецназ захватил в Черном море на подходе к Керченскому проливу два украинских катера и буксир. При задержании были ранены несколько военнослужащих вооруженных сил Украины. Позднее экипажи украинских судов были арестованы. По версии российской стороны, корабли "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили государственную границу.



Киев отрицает обвинения. По оценкам международных экспертов, Украина имеет неограниченное право на транзит через Керченский пролив.



С осуждением действий России выступила НАТО, свою озабоченность инцидентом выразили США, ЕС, Германия, Франция. Евросоюз настаивает на безотлагательном освобождении захваченных РФ украинских судов и их экипажей.



Литва стала первой страной, установившей штрафные меры в отношении лиц, которых Вильнюс считает ответственными за конфликт в Керченском проливе.Председатель международного комитета палаты представителей конгресса США заявил, что если Россия не освободит задержанных в Керченском проливе украинских моряков, то Вашингтон может ввести против нее новые санкции.



Россия в 2014 году аннексировала украинский полуостров и считает Крым своей территорией. Киев и подавляющее большинство стран мира аннексию украинской территории не признают.