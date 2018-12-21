Конфискация денег Лазаренко: США хотят успеть до выборов в Украине

Уже 14 лет Соединенные Штаты Америки судятся с украинским экс-премьером Павлом Лазаренко, пытаясь конфисковать около 200 миллионов долларов, которые находятся на счетах в Швейцарии и в офшорах. Деньги экс-премьера США обещают вернуть в Украину, откуда они были незаконно выведены. Процесс в этом году вышел на финишную прямую.

Когда в апреле 2018 года суд признал обоснованными подозрения в незаконном происхождении арестованных средств, Лазаренко согласился на переговоры с Минюстом США о том, сколько денег он хочет оставить себе, если откажется от дальнейшей судебной тяжбы и "добровольно" отдаст основную часть средств.

Старые грехи экс-премьера и его сообщницы

В США Павел Лазаренко оказался в 1999 году, куда бежал с панамским паспортом от уголовного преследования на родине. На тот момент у украинца была роскошная вилла в Калифорнии. В Соединенных Штатах Лазаренко был арестован и в 2006 году осужден за отмывание денег. Украинский беглец провел шесть лет в американской тюрьме после того, как суд признал его вину в легализации средств, незаконно полученных им в 1995-1997 годах, когда Лазаренко был вице-премьером, а затем главой правительства Украины.

Павел Лазаренко с сыном Александром (2004 год)

По данным американского следствия, львиная часть незаконно выведенных Лазаренко из Украины денег была получена им от его политической соратницы и сообщницы по схемам незаконного обогащения Юлии Тимошенко. Она, как установили американские следователи, перевела на подконтрольные Лазаренко счета, по меньшей мере, 162 миллиона долларов, говорится в материалах дела, которыми располагает DW. Речь идет, как ранее установило следствие, об "откатах" за содействие подконтрольной Тимошенко энергокомпании "Единые энергосистемы Украины" (ЕЭСУ).

Лазаренко тянет время?

Переговоры с Павлом Лазаренко о "добровольном" возвращении денег начались в августе этого года. Суд округа Колумбия, где рассматривается иск США о конфискации денег, дал сторонам два месяца, чтобы договориться. Но Павел Лазаренко, очевидно, затягивает переговоры. Как следует из судебных документов, имеющихся в распоряжении DW, министерство юстиции США предоставило украинскому беглецу проект соглашения о распределении средств еще 13 сентября.

Но Павел Лазаренко до середины ноября вообще не отвечал на предложения американских правоохранителей относительно распределения средств. 18 декабря истек очередной срок, а за считанные дни до того адвокаты украинца заявили, что даже не провели консультации с третьими сторонами, чтобы обсудить предложения правительства США.

Юлия Тимошенко

Между тем у американского Минюста, похоже, лопнуло терпение. В своем обращении в суд министерство прямо обвинило Лазаренко в затягивании переговоров. Правоохранители опасаются, что украинский экс-премьер использует переговоры о добровольном возвращении части выведенных из Украины средств только для того, чтобы саботировать судебный процесс о конфискации всех его активов в Швейцарии и ряде офшорных юрисдикций. Американская сторона предупреждает об опасности срыва процесса конфискации, учитывая приближение президентских выборов в Украине.

Время завершить процесс до 31 марта

Минюст настаивает, чтобы все юридические процедуры в Украине, необходимые для завершения судебного процесса по конфискации, в случае провала переговоров с Лазаренко о мировом соглашении, были осуществлены до 31 марта - даты выборов президента. В судебных документах упоминается, в частности, необходимость передачи из Украины свидетельств сына Павла Лазаренко Александра, а также ряда экспертных заключений. Соответствующие процедуры в рамках международной правовой помощи приостановлены, пока между Лазаренко и правительством США продолжаются переговоры о распределении средств.

Вопрос, действительно Павел Лазаренко затянет процесс до президентских выборов, довольно деликатен с политической точки зрения. Ведь весьма высокие шансы на победу в этих выборах имеет вероятная сообщница Лазаренко - Юлия Тимошенко. На данный момент, согласно соцопросам, у нее самый высокий рейтинг.

Возможный конфликт интересов

В случае победы Юлии Тимошенко на президентских выборах в Киеве может возникнуть конфликт интересов в вопросе возврата денег Лазаренко. Дело в том, что все процедуры в рамках международного правового сотрудничества осуществляются через генеральную прокуратуру Украины. Генпрокурора, в свою очередь, назначает президент. Именно генпрокурор решает, когда и в каком виде предоставлять ответ на запросы о международной правовой помощи.

Минюст США в своем обращении в суд требует заставить Павла Лазаренко быстрее дать окончательный ответ, сколько именно денег он хочет оставить себе, а сколько готов добровольно перечислить в американскую казну для дальнейшей передачи Украине. Окончательная договоренность о распределении денег, согласно постановлению суда, должна быть не позднее 31 января. Если стороны не договорятся до этой даты, будет немедленно возобновлено рассмотрение иска США о конфискации. Американский Минюст рассчитывает еще до 31 марта - до дня голосования в Украине - получить последние необходимые документы из Украины. Таким образом конфискация средств Лазаренко не будет зависеть от политической обстановки в Украине.

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