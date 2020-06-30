Конференция доноров собрала для Сирии 6,9 млрд евро

Германия и многие другие страны готовы выделить Сирии дополнительную помощь в несколько миллиардов евро. Только ФРГ направит для поддержки пострадавших от многолетнего военного конфликта 1,58 млрд евро, заверил министр иностранных дел страны Хайко Мас (Heiko Maas) на конференции доноров во вторник, 30 июня. Еще 2,3 млрд будут выделены из средств Евросоюза, а общий объем помощи составит 6,9 млрд евро.

Из этой суммы 4,9 млрд евро предназначены для использования в нынешнем году, а еще 2 млрд - по его истечении. Кроме того, международные финансовые институты дали согласие предоставить кредиты на льготных условиях в размере 6 млрд евро.

"Мы едва ли можем представить себе те страдания, которые вынужден терпеть сирийский народ. Но наша обязанность - хотя бы смягчить их", - заявил Мас. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель указал, что бежать с родины пришлось более шести миллионам сирийцев, еще несколько миллионов покинули свои дома, оставшись в стране. В гуманитарной помощи нуждаются около 11,7 млн человек.

По словам министра по вопросам экономического сотрудничества и развития ФРГ Герда Мюллера (Gerd Müller), ситуация в Сирии усугубляется из-за распространения коронавируса. Ливан, принявший 1,5 млн сирийских беженцев, оказался на грани государственного банкротства, что означает отсутствие денег для врачей, полицейских или учителей, подчеркнул Мюллер.

В ходе конференции, организованной Еврокомиссией и ООН, предоставление помощи пострадавшим от гражданской войны в Сирии обсуждали представители более 80 государств и организаций.

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