Контроль за самоизоляцией во время коронавируса: что надежнее QR-кода?

Что страшнее: коронавирус или рецессия в экономике?

Чем дольше режим самоизоляции в Германии и серьезнее экономический ущерб от ограничений, тем больше вопросов об их цене. Чем тут можно пожертвовать и ради чего? DW - об этической дискуссии в ФРГ. (01.04.2020)