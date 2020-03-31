 Контроль за самоизоляцией во время коронавируса: что надежнее QR-кода? | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 01.04.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

Контроль за самоизоляцией во время коронавируса: что надежнее QR-кода?

Из-за пандемии коронавируса SARS-CoV-2 власти Москвы вводят строгую систему контроля за соблюдением гражданами режима самоизоляции. Сергей Елкин предостерегает от возможных перегибов.

Карикатура - красная книжечка Пропуск к мусорным бакам.

Смотрите также:

  • Мужчина в костюме Супермена лежит на диване, а над ним висит плакат Когда оставаясь дома, спасаешь мир

    Юмор сражается с коронавирусом

    Лайфхак: как остановить распространение коронавируса

    Из-за SARS-CoV-2 в ряде стран ограничивают социальные контакты. Карикатурист Сергей Елкин тоже советует по возможности оставаться дома, чтобы противостоять распространению вируса.

  • Улитка и черепаха обсуждают самоизоляцию в период пандемии коронавируса

    Юмор сражается с коронавирусом

    Самоизоляция и коронавирус: когда сидеть дома не в радость

    Из-за пандемии коронавируса SARS-CoV-2 в самоизоляции, изоляции или на вынужденном карантине находятся миллионы людей. Карикатурист Сергей Елкин о жизни во времена COVID-19.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Юмор сражается с коронавирусом

    Какие меры принять против коронавируса? Элементарно, Ватсон

    Великобритания ограничила свободу передвижения граждан на три недели в борьбе против коронавируса SARS-CoV-2. Британский юмор ограничения не затронут, уверен карикатурист Сергей Елкин.

  • Два коронавируса говорят друг другу, куда они инвестировали деньги - в гречку и туалетную бумагу

    Юмор сражается с коронавирусом

    Кому выгоден коронавирус?

    Пока коронавирус распространяется по миру, люди сметают с полок магазинов туалетную бумагу, макароны и крупы. Карикатурист Сергей Елкин о тех, кто выиграл от такого спроса.

  • Люди с рулонами туалетной бумаги на головах

    Юмор сражается с коронавирусом

    Коронавирус в головах, или Туалетная бумага оптом

    В связи с пандемией коронавируса люди запасаются едой и предметами личной гигиены. Ироничный взгляд карикатуриста Сергея Елкина на жизнь во времена коронавируса.

  • Черный лебедь в виде короновируса

    Юмор сражается с коронавирусом

    Коронавирус: как ни готовься, а все равно - "черный лебедь"

    Коронавирус SARS-CoV-2 регистрируют у своих граждан все больше стран. Карикатурист Сергей Елкина о том, как сложно противостоять распространению COVID-19.

  • Адам и Ева в защитных масках.

    Юмор сражается с коронавирусом

    Когда защита от коронавируса - фиговый листок?

    Как эффективно бороться с распространением COVID-19, сейчас спорят политики и эксперты. Шуточный взгляд Сергея Елкина на то, что бы сделали против вируса Адам и Ева.

  • Инфодемия коронавируса - изображения SARS-CoV-2

    Юмор сражается с коронавирусом

    "Инфодемия" коронавируса: в чем главная угроза SARS-CoV-2?

    ВОЗ предостерегает от "инфодемии" в связи с коронавирусом. То есть от распространения в интернете мифов и теорий заговора о SARS-CoV-2. Карикатурист Сергей Елкин тоже против паники.

  • Дракон в противогазе

    Юмор сражается с коронавирусом

    Эпидемия коронавируса: когда болезнь не знает границ

    Коронавирус, родиной которой стал Китай, распространяется по планете. Заражение им обнаруживают во все новых странах. Карикатурист Сергей Елкин о нынешнем облике китайского дракона.

    Автор: Сергей Елкин, Владимир Дорохов


Смотреть видео 02:16

Что можно и что нельзя в "закрытом" Берлине (31.03.2020)

Контекст

Чем может помочь смартфон в борьбе с эпидемией коронавируса?

Немецкие программисты разрабатывают приложение, позволяющее предупреждать владельцев смартфонов об их возможном заражении, сохраняя в тайне и их личные данные, и носителя инфекции. (01.04.2020)  

Что страшнее: коронавирус или рецессия в экономике?

Чем дольше режим самоизоляции в Германии и серьезнее экономический ущерб от ограничений, тем больше вопросов об их цене. Чем тут можно пожертвовать и ради чего? DW - об этической дискуссии в ФРГ. (01.04.2020)  

Слежка по геолокации: что позволено в Германии ради борьбы с коронавирусом

В РФ скоро начнут отслеживать перемещения инфицированных с помощью геолокации. В ФРГ таких мер не будет, заверили в правительстве. Но данные с мобильных ученые используют. Каким образом? (26.03.2020)  

Юмор сражается с коронавирусом

Весь мир, прилагая любые возможные усилия, борется с коронавирусом SARS-CoV-2. Рассказывать о пандемии, ничуть не уменьшая ее смертельной опасности, можно и юмором. Об этом - галерея DW. (31.03.2020)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Москва вводит жесткий карантин (30.03.2020)  

В Германии намерены соблюдать карантин еще три недели (30.03.2020)  

Также по теме

Karikatur Sergey Elkin Russland Coronavirus

Самоизоляция и коронавирус: когда сидеть дома не в радость 31.03.2020

Из-за пандемии коронавируса SARS-CoV-2 в самоизоляции, изоляции или на вынужденном карантине находятся миллионы людей. Карикатурист Сергей Елкин о жизни во времена COVID-19.

Karikatur von Sergey Elkin: Coronavirus mengt Putin die Karten

Фактор коронавируса: SARS-CoV-2 спутал планы Путина 26.03.2020

Владимир Путин перенес голосование по внесению поправок в Конституцию России из-за SARS-CoV-2. Коронавирус смешал карты многим, констатирует карикатурист Сергей Елкин.

Russland Moskau | Coronavirus | Desinfektion Öffentliche Verkehrsmittel

Премьер РФ Мишустин призвал регионы проработать режим самоизоляции 30.03.2020

В Москве и Московской области с 30 марта введен режим самоизоляции для всех граждан. Глава правительства РФ просит регионы обратить внимание на опыт столицы.

Реклама

Самые читаемые сегодня

Хроника пандемии: число жертв коронавируса в мире превысило 42 000  

В ЕС призывают к санкциям против Венгрии за инструментализацию COVID-19  

Почему в Беларуси не принимают жестких мер в борьбе с коронавирусом  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно