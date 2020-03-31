Контроль за самоизоляцией во время коронавируса: что надежнее QR-кода?

Из-за пандемии коронавируса SARS-CoV-2 власти Москвы вводят строгую систему контроля за соблюдением гражданами режима самоизоляции. Сергей Елкин предостерегает от возможных перегибов.
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