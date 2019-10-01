Контактная группа по Донбассу подписала "формулу Штайнмайера"

Украинская делегация на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины во вторник, 1 октября, подписала так называемую "формулу Штайнмайера". Об этом сообщил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик на брифинге по итогам встречи в Минске.

"Сегодня по рекомендациям политических советников "нормандской четверки" члены Трехсторонней контактной группы и представители ОРДЛО письмами в мой адрес подтвердили текст "формулы Штайнмайера" по имплементации украинского законодательства", - заявил Сайдик. Текст также был согласован советниками в "нормандском формате". Помимо Украины, документ подписали представители России, ОБСЕ, а также самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР".

Контактная группа в Минске согласовала также дату разведения сил и средств на участке Золотое и Петровское - 7 октября. Мартин Сайдик отметил, что “эти два важных шага были сделаны по требованию “нормандской четверки” и будут содействовать дальнейшей работе в “нормандском формате”.

Согласование формулировки "формулы Штайнмайера" называли главным условием встречи стран в "нормандском формате". "Формула Штайнмайера" названа по имени действующего президента ФРГ, в прошлом - главы МИД Германии Франка-Вальтера Штайнмайера (Frank-Walter Steinmeier). Согласно этому документу, Донбасс временно получит особый статус в момент проведения там местных выборов, и постоянный - после того как результаты этих выборов признает Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Под контролем ОБСЕ должно пройти и само голосование.

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