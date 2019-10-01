 Контактная группа по Донбассу подписала ″формулу Штайнмайера″ | Новости из Германии об Украине | DW | 01.10.2019

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Украина

Контактная группа по Донбассу подписала "формулу Штайнмайера"

“Формула Штайнмайера” определяет порядок вступления в силу закона об особом статусе Донбасса. Кроме того в Минске согласовали разведение сил в Петровском и Золотом.

Мартин Сайдик

Мартин Сайдик

Украинская делегация на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины во вторник, 1 октября, подписала так называемую "формулу Штайнмайера". Об этом сообщил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик на брифинге по итогам встречи в Минске.

Контекст

Уже два года Россия не участвует во встречах в формате "большой восьмерки", однако глава немецкого МИДа Штайнмайер предлагает вернуться к этому формату и совершает ошибку, считает Райнхард Фезер. (03.09.2016)

27 сентября немцы изберут новый парламент и, соответственно, новое правительство. Но результаты выборов в бундестаг могут лишь незначительно повлиять на политику Германии по отношению к России, считает Инго Маннтойфель. (24.09.2009)

"Сегодня по рекомендациям политических советников "нормандской четверки" члены Трехсторонней контактной группы и представители ОРДЛО письмами в мой адрес подтвердили текст "формулы Штайнмайера" по имплементации украинского законодательства", - заявил Сайдик. Текст также был согласован советниками в "нормандском формате". Помимо Украины, документ подписали представители России, ОБСЕ, а также самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР".

Контактная группа в Минске согласовала также дату разведения сил и средств на участке Золотое и Петровское - 7 октября. Мартин Сайдик отметил, что “эти два важных шага были сделаны по требованию “нормандской четверки” и будут содействовать дальнейшей работе в “нормандском формате”.

Согласование формулировки "формулы Штайнмайера" называли главным условием встречи стран в "нормандском формате". "Формула Штайнмайера" названа по имени действующего президента ФРГ, в прошлом - главы МИД Германии Франка-Вальтера Штайнмайера (Frank-Walter Steinmeier). Согласно этому документу, Донбасс временно получит особый статус в момент проведения там местных выборов, и постоянный - после того как результаты этих выборов признает Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Под контролем ОБСЕ должно пройти и само голосование.

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    Местные жители рассказывают, что уже забыли, как звучит тишина ночью. С наступлением темноты обстрелы и бои каждый раз возобновляются. Никакой веры у жителей в очередное перемирие нет. Во время боев в 2014-2015 годах большое число людей жило в подвалах и помещениях Авдеевского коксохимического завода. Там были постоянные свет и вода, можно было приготовить пищу.

  • Война не уничтожила у людей стремление к обустройству и уюту

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    Хотя жители не спешат восстанавливать разрушенные квартиры и не верят в прекращение огня, у многих остается стремление к уюту. Часто можно видеть сюрреалистические картины: забитые досками окна и одновременно яркие клумбы с цветами у подъездов. Житель этого дома смастерил свежую ограду вокруг палисадника своей жены, которая посадила здесь осенние цветы.

  • Передвигаться по промзоне Авдеевки опасно для жизни

    Авдеевка в плену войны

    Опасно, мины!

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    Частные дома вокруг промышленной зоны в основном пострадали от минометных обстрелов. При попадании мины в крышу она мгновенно вспыхивает. Пожарные выезжают тушить огонь в основном после завершения боя.

  • АКХЗ несколько раз был на грани остановки

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    Авдеевский коксохимический завод

    Авдеевский коксохимический завод (АКХЗ) - градообразующие предприятие, на котором работает каждый пятый-шестой авдеевец. Во время обстрелов 2014-2015 годов было несколько прямых попаданий в завод, однако работу цехов старались не останавливать. Сейчас завод частично возобновил мощности довоенного периода, однако вооруженный конфликт значительно повлиял на производство кокса на Украине.

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    Местные жители собственноручно сделали инсталляцию в память о погибших во время обстрелов. Они собрали все остатки от снарядов, в основном от установок "Град", которые находили в своих дворах, разместили фотографии - и ежедневно приносят свежие цветы. "Посвящается памяти всех погибших в необъявленной войне", - написано на табличке.

    Автор: Анастасия Магазова


Контекст

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Город Авдеевка уже несколько месяцев остается местом столкновений между украинской армией и пророссийскими сепаратистами. О жизни 20-тысячного города на линии фронта - в фоторепортаже DW. (20.09.2016)  

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