Контактная группа договорилась о новом перемирии в Донбассе

Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) по урегулированию вооруженного конфликта в Донбассе в среду, 22 августа, договорилась о введении перемирия в регионе к новому учебному году. Режим прекращения огня вступает в силу с 00:01 29 августа.

Стороны в рамках перемирия также договорились дать наблюдателям ОБСЕ надежный и безопасный доступ на всей территории Украины, уточнила в своем Facebook представитель украинского правительства в Контактной группе Дарка Олифер.

Весной этого года Трехсторонняя контактная группа согласовывала "пасхальное перемирие", затем договаривалась о прекращении огня с 1 июля "в связи с началом жатвы". Наблюдатели в это время фиксировали нарушения режима прекращения огня.

В Трехстороннюю контактную группу входят представители России, Украины и ОБСЕ, в ее работе также принимают участие главы самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР".

Смотрите также:

Почти забытый конфликт в Донбассе и его жертвы Прошитые пулями Изрешеченный шрапнелью автофургон и полуразрушенный дом - немые свидетели упорных боев в Донецкой области. Корпус брошенной машины уже успел покрыться ржавчиной, а конца конфликту не видно.

Почти забытый конфликт в Донбассе и его жертвы Брошенные дома Десятки домов вокруг донецкого аэропорта стали непригодны для проживания после артобстрелов. Их хозяева вынуждены были оставить жилье, спасаясь бегством.

Почти забытый конфликт в Донбассе и его жертвы Аварийный ремонт Часть крыши этого дома была разрушена в ходе боев. Мужчины занимаются ее временным аварийным ремонтом, чтобы жильцы по крайней мере были защищены от дождя. Но надежной защиты от обстрелов и атак нет.

Почти забытый конфликт в Донбассе и его жертвы Оставаться или бежать? На месте дома этого мужчины остались одни руины. Тем не менее, он не уверен в том, что есть смысл отстраивать дом заново. Эта фотография была сделана в конце октября, и тогда в Донбассе было еще не так холодно, как сейчас.

Почти забытый конфликт в Донбассе и его жертвы Пришла зима В ходе боев в Донбассе были разрушены не только жилые дома, пострадали также и объекты жизнеобеспечения. Как, например, эта станция по очистке питьевой воды. Системы водо-, электро- и газоснабжения в регионе все сложнее поддерживать в работоспособном состоянии.

Почти забытый конфликт в Донбассе и его жертвы Жизнь на чемоданах Эта семья потеряла свой дом более трех лет назад. С тех пор люди живут в крошечной комнате в общежитии - в весьма стесненных условиях. Автор: Кристоф Хассельбах, Владимир Дорохов



Боль и надежда: Донецк сегодня Символ города с неясным будущим Визитная карточка Донецка - один из лучших футбольных стадионов Европы "Донбасс Арена" - не раз подвергался обстрелам, после которых стеклянный фасад получил серьезные повреждения. Их устранили, но сам стадион пустует, уже год город живет без футбола. На стоянках для VIP-гостей разгружают гуманитарную помощь от благотворительного фонда Рината Ахметова, на чьи деньги и был построен стадион.

Боль и надежда: Донецк сегодня Война не смогла изуродовать красоту парков Зеленый газон на "Донбасс Арене", которая три года назад принимала чемпионат Европы по футболу, как и тогда в полном порядке. По-прежнему красив и ухожен и парк вокруг стадиона, откуда открывается прекрасный вид на донецкие терриконы. Сейчас в парке - все почти как в мирное время, только безлюдно.

Боль и надежда: Донецк сегодня Отдых на набережной - тишина теперь особенно ценится Отреставрированная к Евро-2012 набережная реки Кальмиус была и остается одним из самых любимых мест отдыха жителей Донецка. Но сохраняющаяся тревожная обстановка мало располагает к отдыху. Даже во время перемирия здесь можно слышать взрывы или автоматные очереди.

Боль и надежда: Донецк сегодня История края, погребенная под руинами Одна из первых жертв обстрела летом прошлого - Донецкий краеведческий музей, в его здание попало 15 снарядов. "Мы не допускали, что целенаправленно будут обстреливать объекты культуры, но предполагали, что можем попасть под перекрестный огонь", - вспоминают сотрудники музея. Их усилия спрятать и уберечь экспонаты оказались тщетны. Снаряды уничтожили целые экспозиции и ценные древние артефакты.

Боль и надежда: Донецк сегодня Страшные шрамы войны Разрушенный дворец молодежи "Юность", что в центре города, сильно пострадал от артобстрелов в августе 2014 года. О реконструкции или полном сносе здания (слишком оно не вписывалось в современный облик Донецка) шла речь еще в мирное время. После обстрелов территория вокруг дворца была обустроена силами волонтеров. В сохранившихся помещениях и сейчас проходят художественные выставки и репетиции.

Боль и надежда: Донецк сегодня В центре Донецка - украинская речь К удивлению жителей в центре Донецка по-прежнему работает кафе "Львовская мастерская шоколада" с фирменными изделиями и украинским языком обслуживания клиентов. Эта сеть кафе широко распространена по всей территории Украины. Правда, ассортимент шоколадных изделий в Донецке стал сейчас довольно скудным. Но уютное заведение со львовским колоритом дончане посещают все также охотно.

Боль и надежда: Донецк сегодня Цветы у подножия памятнику Шевченко Возложение цветов у подножия памятника Тарасу Шевченко - обязательный ритуал и для новых властей Донецка. Сам памятник стоит прямо перед зданием областной администрации, где сейчас заседает правительство самопровозглашенной "ДНР". Демонстрируя почтение национальному поэту, "ДНР" старается отвести от себя обвинения в антиукраинизме. Хотя именно здесь больше года назад был разогнан местный майдан.

Боль и надежда: Донецк сегодня Новые билборды в "ДНР" В центре Донецка ко Дню Победы появились билборды с портретом Сталина в военной форме, украшенной георгиевской ленточкой. Как долго они будут висеть - пока непонятно. Кстати, с 1924 по 1961 годы Донецк именовался Сталино.

Боль и надежда: Донецк сегодня Основатель Донецка - Джон Юз "Мы требуем референдума о возвращении Юзовки (название Донецка до 1924 года) в состав Великобритании!" - такая инициатива пользователей соцсетей была откликом на захлестнувшие Донбасс весной 2014 года сепаратистские настроения. Ирония ее авторов была не лишена исторической подоплеки. Ведь Донецк, взяв в пример английские города, начинал строить в конце XIX века британский промышленник Джон Юз. Автор: Ирина Куприянова, Донецк

