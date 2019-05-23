Конституция ФРГ зарождалась в зоологическом музее

Это монументальное, построенное в стиле неоклассицизма здание расположилось на одной из центральных улиц Бонна. Но войдя внутрь и закрыв за собой массивную дверь, о городской суете мгновенно забываешь. Глазам вдруг предстают обитатели саванн, пустынь, высокогорий, морских побережий - всевозможные хищники, травоядные, рептилии, пернатые, насекомые. Ощущение такое, словно ты оказался на лоне дикой природы.

Большая политика в мире животных

Зоологический научно-исследовательский музей имени Александра Кёнига (Zoologisches Forschungsmuseum), работающий на базе Научного общества имени Готфрида Вильгельма Лейбница (Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz), - один из крупнейших музеев подобного профиля в Германии и в Европе. Впрочем, он широко известен не только благодаря своему богатейшему собранию, но еще и потому, что в его стенах вершилась послевоенная история Германии.

1 сентября 1948 года в просторном музейном павильоне (см. заглавный снимок) состоялось первое заседание западногерманского Парламентского совета, на котором была заложена основа для образования ФРГ, а также для вступившего в силу в 1949 году Основного закона страны. Боннский зоологический музей даже стали называть "родным домом конституции ФРГ".

"Населяющие" павильон музея слоны, верблюды, львы, жирафы и зебры, свысока посматривая на политиков, как бы соблаговолили принять участие в осуществлении важного акта. А лоси и снежные леопарды, стоявшие у входа во временно оборудованный в музее кабинет первого канцлера ФРГ Конрада Аденауэра (Konrad Adenauer), исполнили обязанности его первых "телохранителей".

15 сентября 2009 года. Ангела Меркель позирует за рабочим столом Конрада Аденауэра. Его кабинет (в должности президента Парламентского совета) располагался на втором этаже зоологического музея

Экспонаты для музея

"Крестные отцы" Основного закона ФРГ и сейчас стоят в этом павильоне. И кто знает, свидетелями каких событий им еще суждено стать. Ведь жизнь им предстоит долгая: по всем правилам препарированное чучело животного может просуществовать 300 - 400 лет.

По словам научного сотрудника музея Хае-Йон Веон-Кеттенхофен (Hae-Yon Weon-Kettenhofen), "изготовление чучел животных - это настоящее искусство. Выполнить препарат - так мы называем наши экспонаты - чрезвычайно трудно. К тому же, его нужно правильно обработать специальными составами, защищающими от влияния извне - изменений температуры воздуха, перепадов давления, влажности".

В музее собраны уникальные коллекции млекопитающих, земноводных, пресмыкающихся, птиц, жуков, бабочек, - всего свыше десяти миллионов объектов. В экспозиции широко использованы диорамы, где животный мир представлен в естественной среде обитания. Посетитель может вдруг очутиться в осеннем лесу в Германии или среди животных Африки на берегу Нила, или в Судане, или в казахстанской степи, или на берегу Байкала, а то и на острове Медвежьем в Баренцевом море.

Но как же осуществляется сбор экспонатов? "У нас очень много контактов - как в Германии, так и за рубежом. Например, с зоопарками, откуда поставляют животных, умерших естественной смертью. Мы препарируем их и выставляем на обозрение. Также покупаем экспонаты у частных коллекционеров или в других музеях. Уверяю вас, что планомерного отстрела животных для обеспечения музея экспонатами мы не ведем", - утверждает Хае-Йон Веон-Кеттенхофен.

Российский след в истории музея

Многие коллекции музея собраны еще его основателем Александром Кёнигом (Alexander Koenig) - страстным зоологом и благородным меценатом. История семьи Кёнигов тесно связана с историей зоологического музея в Бонне.

Предки Александра жили в России. В 1790 году Кёниги переселились из Германии в Санкт-Петербург, где прославились как искусные пекари и кондитеры. В 1821 году на свет появился Леопольд Кёниг (Leopold Koenig) - отец основателя боннского зоологического музея. В 1840 году, когда ему еще не было двадцати лет, он взялся за организацию производства сахара в России и Украине. Это принесло ему огромные доходы. В историю он и вошел как "сахарный король" (в переводе с немецкого "Koenig" означает "король"). Не говоря о том, что фабрикант всегда заботился о социальной защите своих работников - обеспечивал их медицинским обслуживанием, выплачивал пенсии по старости.

Леопольд Кёниг тешил себя надеждой, что его сын Александр, который родился в 1858 году в Санкт-Петербурге, станет его преемником. Однако у Александра были совсем другие интересы. Он всерьез увлекся зоологией и много времени уделял изучению животного мира - проводил исследования в Египте, Судане, на Канарских островах, на Синайском полуострове, на североморском побережье и в Северном Ледовитом океане.

Во время своих путешествий по Германии сын "сахарного короля" всегда охотно задерживался в живописном Бонне. И однажды на семейном совете он предложил родителям туда переселиться. Они согласились.

История основания и строительства

В 1868 году Леопольд Кёниг облюбовал виллу на берегу Рейна, купил ее и постепенно перестроил в русско-украинском стиле. Это роскошное здание из белого камня расположено прямо напротив зоологического музея и тоже неотделимо от истории ФРГ. Через несколько лет после окончания Второй мировой войны вилла Хаммершмидт (ее называют так по имени предпринимателя, который в 1899 году этот дом перекупил), стал официальной резиденцией президента ФРГ. А с 1994 года, после перенесения основной резиденции главы воссоединенного немецкого государства в Берлин, она является второй резиденцией германского президента.

Александр Кёниг окончил Боннский университет. А позже, получив громадную долю отцовского наследства, решил осуществить мечту своей жизни - построить зоологический музей с собственным научно-исследовательским центром. Разработку проекта его здания он доверил своему старому другу - придворному архитектору при прусском короле Густаву Холланду (Gustav Holland). Строительные работы начались в сентябре 1912 года.

Александр Кёниг (слева) с архитектором Густавом Холландом

"Но Первая мировая война помешала удачному ходу строительства, - рассказывает Хае-Йон Веон-Кеттенхофен. - Недостроенное здание было отдано под лазарет для раненых солдат, а в период с 1918 по 1926 годы в нем размещались казармы. К тому же, у Кёнига больше не было возможности финансировать строительные работы. Из-за гиперинфляции в Германии он понес большие убытки. И в 1929 году ученый решил передать музей и все его собрание в дар государству, но при условии, что власти доведут строительство до конца, причем в соответствии с пожеланиями Кёнига, а экспонаты музея будут доступны для всеобщего обозрения".

Открытие музея состоялось только в 1934 году - за шесть лет до кончины его основателя. В дарственной 76-летний ученый и меценат написал: "Для воспитания и просвещения немецкого народа".

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По историческим местам Бонна Особый статус Прежде, чем отправиться на прогулку по маршруту, отметим, что Бонн сейчас является городом федерального значения. Это закреплено в особом законе. Здесь продолжает работать около 7000 правительственных чиновников, расположены главные офисы шести из четырнадцати министерств, некоторые ведомства, другие официальные учреждения и организации.

По историческим местам Бонна Музей истории Отправной точкой "Пути демократии" служит Музей истории ФРГ (Haus der Geschichte der Bundesrepublik), расположенный напротив бывшего Ведомства федерального канцлера. Он был открыт в 1994 году и сейчас является одним из самых посещаемых музеев Германии - около 850 тысяч человек ежегодно. Среди экспонатов - этот правительственный "Мерседес".

По историческим местам Бонна Дом федерации Первая остановка маршрута - Дом федерации (Bundeshaus). В этих зданиях на берегу Рейна находился парламент: бундесрат и бундестаг. Самая старая часть комплекса - бывшая Педагогическая академия, возведенная в 1930-х годах в стиле новой вещественности. В северном крыле академии в 1948-1949 годах был разработан Основной закон (Конституция) ФРГ.

По историческим местам Бонна Первый зал Бундестаг первого созыва начал работать в бывшей Педагогической академии, перестроенной всего за семь месяцев, в сентябре 1949 года. Через несколько лет рядом возвели новое восьмиэтажное офисное здание для депутатов. В своем первом пленарном зале бундестаг заседал до 1988 года. Затем его снесли и построили на этом месте новый зал, который использовался до переезда в Берлин.

По историческим местам Бонна ООН в Бонне Сейчас большинство бывших парламентских зданий в Бонне передано в распоряжение подразделений ООН, расположенных в бывшей столице ФРГ, - в частности, секретариата Рамочной конвенции об изменении климата. Всего в городе работает около тысячи сотрудников этой международной организации.

По историческим местам Бонна Из стекла и бетона Следующая остановка - около нового зала пленарных заседаний бундестага, строительство которого было завершено в 1992 году. Последний раз депутаты собирались здесь на Рейне в июле 1999 года накануне переезда в берлинский Рейхстаг и новый парламентский комплекс на берегах Шпрее.

По историческим местам Бонна Новый зал Пленарный зал сейчас не пустует. В нем регулярно проводятся разные встречи и мероприятия. Эта фотография сделана в бывшем бундестаге в июне 2016 года во время конференции Global Media Forum. Ее ежегодно проводит медиакомпания Deutsche Welle, редакционный комплекс которой расположен рядом. Напротив него построили международной конгресс-центр WCCB и большой пятизвездочный отель.

По историческим местам Бонна Старая водокачка С сентября 1986 года по октябрь 1992 года пленарные заседания бундестага, пока строили новый зал, временно проходили в бывшей водонапорной станции на берегу Рейна - Altes Wasserwerk. Это импозантное сооружение в неоготическом стиле было возведено в 1875 году. В 1958 году водокачку вывели из эксплуатации. Здание было куплено правительством и стало частью парламентского комплекса.

По историческим местам Бонна Из Бонна в Берлин 3 октября 1990 года, в день воссоединения страны, столицей единой Германии вновь стал Берлин, однако вопрос, где будет работать правительство, оставался еще открытым. Местом принятия исторического решения о переезде из Бонна стал пленарный зал в старой водокачке. Это произошло 20 июня 1991 года после острых десятичасовых дебатов. Перевес составил всего 18 голосов.

По историческим местам Бонна Парламентская высотка Следующая остановка "Пути демократии" - высотное здание "Langer Eugen", то есть "Длинный Ойген". Так его прозвали в честь председателя бундестага Ойгена Герстенмайера, особо ратовавшего за этот проект. Рядом расположены белые корпуса Deutsche Welle. В этих зданиях должны были разместиться офисы парламента, расширившегося после воссоединения страны, но из-за переезда в Берлин планы изменились.

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По историческим местам Бонна Боннские редакции Этот снимок был сделан в зале Федеральной пресс-конференции в 1979 году во время визита министра иностранных дел СССР Андрея Громыко. По соседству с "Тюльпановым полем" на улице Дальманштрассе (Dahlmannstraße) располагались боннские редакции ведущих немецких СМИ и корреспондентские бюро зарубежной прессы и информационных агентств.

По историческим местам Бонна Канцлерское бунгало Об этой резиденции немецких канцлеров мы уже рассказывали подробно в отдельном репортаже, который можно посмотреть по ссылке в конце страницы. В 1964 году первым хозяином канцлерского бунгало, построенного в стиле классического модерна, стал отец немецкого экономического чуда Людвиг Эрхард. Дольше других здесь жил и работал Гельмут Коль, возглавлявший правительство ФРГ 16 лет.

По историческим местам Бонна Новое ведомство канцлера От канцлерского бунгало - рукой подать до Ведомства федерального канцлера. C 1976 по 1999 годы здесь располагались офисы Гельмута Шмидта, Гельмута Коля и Герхарда Шредера. На лужайке перед главным входом в 1979 году установили работу британского скульптора Генри Мура "Large Two Forms". Сейчас здесь расположен центральный офис министерства экономического сотрудничества и развития.

По историческим местам Бонна Дворец Шаумбург Ранее офисы немецких канцлеров находись во дворце Шаумбург. Он был возведен в 1860 году по заказу одного текстильного фабриканта, позже куплен принцем Адольфом цу Шаумбург-Липпе и перестроен в стиле позднего классицизма. С 1939 года здание находилось в распоряжении вермахта, а в 1945 году перешло командованию бельгийских частей в оккупированной Германии.

По историческим местам Бонна От Аденауэра до Шмидта В 1949 дворец Шаумбург стал местом работы первого федерального канцлера Конрада Аденауэра. Так выглядел его кабинет. Затем этот дворец вплоть до 1976 года использовали канцлеры Людвиг Эрхард, Курт Георг Кизингер, Вилли Брандт и Гельмут Шмидт. В 1990 году здесь были подписаны германо-германские соглашения о создании валютного, экономического и социального союзов.

По историческим местам Бонна Вилла Хаммершмидт Соседнюю виллу Хаммершмидт, построенную в середине XVIII века, занимали немецкие президенты - до 1994 года, когда Рихард фон Вайцзеккер решил переехать в берлинский дворец Бельвю. При этом боннская вилла сохранила за собой статус президентской резиденции в городе федерального значения на Рейне.

По историческим местам Бонна Музей Кёнига Первые страницы послевоенной истории ФРГ были написаны… в зоологическом музее Кёнига. В 1948 году в нем начал заседать Парламентский совет, в задачи которого входила разработка новой конституции. Также здесь в течение двух месяцев после избрания его канцлером, до переезда во дворец Шаумбург, работал Конрад Аденауэр. Эта фотография сделана во время посещения бывшего его кабинета Ангелой Меркель.

По историческим местам Бонна Старая ратуша За свои столичные десятилетия Бонн видел много политиков и государственных деятелей со всего мира. Одним из пунктов их обязательной программы было посещение городской ратуши для того, чтобы оставить запись в Золотой книге почетных гостей. Эта фотография была сделана на парадной лестнице во время визита в ФРГ Михаила Горбачева в 1989 году.

По историческим местам Бонна Петерсберг Многие главы государств, посещавшие Бонн, останавливались в отеле Петерсберг, где мы начали репортаж. Он служил гостевой правительственной резиденцей. Здесь жили Елизавета II, император Акихито, Борис Ельцин, Билл Клинтон. Этот снимок сделан в 1973 году во время визита Леонида Брежнева, севшего за руль только что подаренного ему "Мерседеса" 450 SLC. В этот же день он его помял на боннской дороге.

По историческим местам Бонна P.S. Наш репортаж подошел к концу, но "Путь демократии" не заканчивается. Маршрут далее проходит мимо министерств на берегу Рейна, офисов парламентских партий и парка Хофгартен. Он был местом митингов, собиравших более 300 тысяч человек. Например, в 1981 году здесь протестовали против размещения американских ядерных ракет на территории Западной Германии. Автор: Максим Нелюбин



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