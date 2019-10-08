 Конституция, парламент и свобода: путь Испании после Франко (фотогалерея) | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 08.10.2019

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Европа

Конституция, парламент и свобода: путь Испании после Франко (фотогалерея)

После смерти диктатора Франко Испания прошла процесс политической трансформации. Что она обрела почти за полвека на пути от диктатуры к демократии? Об этом - фотогалерея DW.

  • Центр Мадрида

    Испания - путь от диктатуры Франко к демократии

    Испания между прошлым и будущим

    Уникальный опыт Испании показывает, как эта страна за довольно короткий срок перешла от диктатуры к демократии. Испанцам удалось быстро демонтировать тоталитарные структуры, провести реформы, выйти из международной изоляции, в которой оказалась страна в период правления Франко, и встать в один ряд с развитыми демократиями. Международный деловой центр Cuatro Torres в Мадриде - символ новой Испании.

  • Врата ада - руины тюрьмы Карабанчель

    Испания - путь от диктатуры Франко к демократии

    Тюрьма как символ диктатуры Франко

    Диктатура генерала Франсиско Франко воцарилась в Испании после военного мятежа и гражданской войны 1936-1939 годов. Своеобразным символом репрессивного режима, просуществовавшего почти 40 лет, была мадридская тюрьма Карабанчель, занимавшая 20 гектаров. После краха диктатуры был разрушен и ее зловещий символ. От тюрьмы остались лишь так называемые "Врата ада" - бывший центральный вход.

  • Памятник в Мадриде левым активистам, убитым сторонниками Франко

    Испания - путь от диктатуры Франко к демократии

    Путь к свободе

    Главной задачей властей переходного периода, начавшегося после смерти Франко в 1975-м, было восстановление демократических институтов, прав и свобод граждан, уничтоженных в свое время диктатурой. Этот процесс поддерживали не все. На фото - памятник в Мадриде пятерым левым активистам, убитым в 1977 году франкистами.

  • Демонстрация в Мадриде

    Испания - путь от диктатуры Франко к демократии

    Испанцы получили право на свободу собраний

    При диктатуре каждый мог свободно принимать участие только в демонстрациях в поддержку Франко и его режима. Прочие акции жестко подавлялись - их организаторы отправлялись за решетку. В современной Испании власти не могут "санкционировать" или "не санкционировать" манифестации. Согласование требуется лишь для того, чтобы полиция могла вовремя перекрыть уличное движение.

  • Уличная агитация социалистов в Мадриде

    Испания - путь от диктатуры Франко к демократии

    Легализация партий

    Во время режима Франко действовала только одна партия - Национальное движение. Остальные были запрещены: находились в подполье или в эмиграции. Основанная еще в 1879 году Испанская социалистическая рабочая партия была легализована, как и другие партии, в 1977 году. В последних парламентских выборах весной 2019 года принимало участие уже 80 партий.

  • Испанский парламент

    Испания - путь от диктатуры Франко к демократии

    Восстановление испанского парламентаризма

    Во франкистской Испании законодательная власть была у диктатора, а парламент - Кортесы - выполнял чисто декоративную функцию. Выборов не было - депутаты назывались "прокураторами" (управляющими) и назначались из числа высокопоставленных чиновников. С 1978 года парламентская деятельность в Испании возобновилась. Всеобщие выборы в нижнюю палату (Конгресс) и верхнюю (Сенат) проводятся каждые 4 года.

  • Центр Барселона

    Испания - путь от диктатуры Франко к демократии

    Автономия как форма сосуществования народов Испании

    Испания - страна многонациональная. Франко, сторонник жесткой центральной власти, не признавал национальное своеобразие басков, каталонцев и галисийцев. А в демократической Испании все они получили широкую автономию - политическую, экономическую и культурную. Но многие из них борются за свою независимость. На фото - Барселона, второй по значению город Испании, столица автономной Каталонии.

  • Конституционный суд Испании

    Испания - путь от диктатуры Франко к демократии

    Конституция Испании - достижение демократии

    Демократические преобразования были закреплены в конституции. При Франко подобного документа в Испании не было. В работе комиссии по подготовке основного закона участвовали представители всех политических сил - от консерваторов до коммунистов. В 1978 году конституция была вынесена на всенародный референдум и принята. За ее соблюдением постоянно следит Конституционный суд страны (здание - на фото).

  • Район Ла Чуэка в Мадриде

    Испания - путь от диктатуры Франко к демократии

    Под радужным флагом

    При диктатуре Франко гомосексуальность наказывалась тюрьмой. Демократия не только покончила с подобной практикой, но и разрешила однополые браки. В последние десятилетия ЛГБТ-сообщество облюбовало для проживания мадридский район Чуэка. Он ежегодно в конце июня становится центром фестиваля Madrid Pride, собирающего гостей со всего мира, в том числе из России.

  • Королевский дворец в Мадриде

    Испания - путь от диктатуры Франко к демократии

    Монархия - гарант демократических преобразований

    После смерти в 1975 году диктатора Франко, король Хуан Карлос I всецело поддержал стремление своего народа к свободе. Монархия выступила гарантом демократических преобразований, а затем и нового конституционного строя. Дело отца продолжает нынешний король Филипп VI.

  • Танк - памятник в Мадриде

    Испания - путь от диктатуры Франко к демократии

    Танки против демократии

    Переходом к демократии были недовольны некоторые ностальгирующие по франкизму военные. 23 февраля 1981 года они подняли мятеж - захватили парламент, вывели танки на улицы, потребовали отставки правительства. Путч подавил "капитан-генерал" (главнокомандующий) король Хуан Карлос I. В тот же день в телеобращении, поддержав демократические свободы, он приказал войскам вернуться в казармы.

  • Абитуриенты в университете Мадрида

    Испания - путь от диктатуры Франко к демократии

    Знания - это свобода

    Диктатор Франко с большим недоверием относился к университетской профессуре и студентам. Он считал университеты рассадником "масонского анархизма". Так диктатор называл все прогрессивное и свободолюбивое. За 36 лет его правления было открыто всего 10 университетов, а после краха диктатуры - 61.

  • Ветропарк в Испании

    Испания - путь от диктатуры Франко к демократии

    К вершинам прогресса

    Франкизм был преградой для европейской интеграции Испании. И не только из-за неприятия демократии. Препятствием служил и громоздкий госсектор экономики. Только в 1986 году, завершив реформы, страна стала членом Европейского экономического сообщества, нынешнего Евросоюза. Сотрудничество в рамках ЕС позволило Мадриду приобщиться к передовым технологиям, в частности, в области "зеленой" энергетики.

  • Туристы в центре Мадрида

    Испания - путь от диктатуры Франко к демократии

    Главная отрасль испанской экономики

    Ведущей отраслью экономики Испании считается индустрия иностранного туризма. Ежегодно страну посещают более 80 миллионов иностранцев. Чтобы обслуживать такое количество зарубежных гостей, пришлось создать соответствующую инфраструктуру - благоустроить пляжи, построить новые гостиницы и рестораны, аэропорты, железные и шоссейные дороги. На фото - туристы в центре Мадрида.

  • Православная церковь в Мадриде

    Испания - путь от диктатуры Франко к демократии

    Испания открыта для России

    При Франко Испания была полностью закрыта для граждан СССР, с которым у режима не было дипломатических отношений. Российская диаспора была представлена десятком эмигрантов, покинувших Россию после революции. Сегодня ежегодно страну посещает до 1,5 млн туристов из РФ, а постоянно в ней проживают 80 тыс. россиян. Мадридский религиозно-культурный центр РПЦ - один из крупнейших в Западной Европе.

    Автор: Виктор Черецкий, Мадрид


  • Центр Мадрида

    Испания - путь от диктатуры Франко к демократии

    Испания между прошлым и будущим

    Уникальный опыт Испании показывает, как эта страна за довольно короткий срок перешла от диктатуры к демократии. Испанцам удалось быстро демонтировать тоталитарные структуры, провести реформы, выйти из международной изоляции, в которой оказалась страна в период правления Франко, и встать в один ряд с развитыми демократиями. Международный деловой центр Cuatro Torres в Мадриде - символ новой Испании.

  • Врата ада - руины тюрьмы Карабанчель

    Испания - путь от диктатуры Франко к демократии

    Тюрьма как символ диктатуры Франко

    Диктатура генерала Франсиско Франко воцарилась в Испании после военного мятежа и гражданской войны 1936-1939 годов. Своеобразным символом репрессивного режима, просуществовавшего почти 40 лет, была мадридская тюрьма Карабанчель, занимавшая 20 гектаров. После краха диктатуры был разрушен и ее зловещий символ. От тюрьмы остались лишь так называемые "Врата ада" - бывший центральный вход.

  • Памятник в Мадриде левым активистам, убитым сторонниками Франко

    Испания - путь от диктатуры Франко к демократии

    Путь к свободе

    Главной задачей властей переходного периода, начавшегося после смерти Франко в 1975-м, было восстановление демократических институтов, прав и свобод граждан, уничтоженных в свое время диктатурой. Этот процесс поддерживали не все. На фото - памятник в Мадриде пятерым левым активистам, убитым в 1977 году франкистами.

  • Демонстрация в Мадриде

    Испания - путь от диктатуры Франко к демократии

    Испанцы получили право на свободу собраний

    При диктатуре каждый мог свободно принимать участие только в демонстрациях в поддержку Франко и его режима. Прочие акции жестко подавлялись - их организаторы отправлялись за решетку. В современной Испании власти не могут "санкционировать" или "не санкционировать" манифестации. Согласование требуется лишь для того, чтобы полиция могла вовремя перекрыть уличное движение.

  • Уличная агитация социалистов в Мадриде

    Испания - путь от диктатуры Франко к демократии

    Легализация партий

    Во время режима Франко действовала только одна партия - Национальное движение. Остальные были запрещены: находились в подполье или в эмиграции. Основанная еще в 1879 году Испанская социалистическая рабочая партия была легализована, как и другие партии, в 1977 году. В последних парламентских выборах весной 2019 года принимало участие уже 80 партий.

  • Испанский парламент

    Испания - путь от диктатуры Франко к демократии

    Восстановление испанского парламентаризма

    Во франкистской Испании законодательная власть была у диктатора, а парламент - Кортесы - выполнял чисто декоративную функцию. Выборов не было - депутаты назывались "прокураторами" (управляющими) и назначались из числа высокопоставленных чиновников. С 1978 года парламентская деятельность в Испании возобновилась. Всеобщие выборы в нижнюю палату (Конгресс) и верхнюю (Сенат) проводятся каждые 4 года.

  • Центр Барселона

    Испания - путь от диктатуры Франко к демократии

    Автономия как форма сосуществования народов Испании

    Испания - страна многонациональная. Франко, сторонник жесткой центральной власти, не признавал национальное своеобразие басков, каталонцев и галисийцев. А в демократической Испании все они получили широкую автономию - политическую, экономическую и культурную. Но многие из них борются за свою независимость. На фото - Барселона, второй по значению город Испании, столица автономной Каталонии.

  • Конституционный суд Испании

    Испания - путь от диктатуры Франко к демократии

    Конституция Испании - достижение демократии

    Демократические преобразования были закреплены в конституции. При Франко подобного документа в Испании не было. В работе комиссии по подготовке основного закона участвовали представители всех политических сил - от консерваторов до коммунистов. В 1978 году конституция была вынесена на всенародный референдум и принята. За ее соблюдением постоянно следит Конституционный суд страны (здание - на фото).

  • Район Ла Чуэка в Мадриде

    Испания - путь от диктатуры Франко к демократии

    Под радужным флагом

    При диктатуре Франко гомосексуальность наказывалась тюрьмой. Демократия не только покончила с подобной практикой, но и разрешила однополые браки. В последние десятилетия ЛГБТ-сообщество облюбовало для проживания мадридский район Чуэка. Он ежегодно в конце июня становится центром фестиваля Madrid Pride, собирающего гостей со всего мира, в том числе из России.

  • Королевский дворец в Мадриде

    Испания - путь от диктатуры Франко к демократии

    Монархия - гарант демократических преобразований

    После смерти в 1975 году диктатора Франко, король Хуан Карлос I всецело поддержал стремление своего народа к свободе. Монархия выступила гарантом демократических преобразований, а затем и нового конституционного строя. Дело отца продолжает нынешний король Филипп VI.

  • Танк - памятник в Мадриде

    Испания - путь от диктатуры Франко к демократии

    Танки против демократии

    Переходом к демократии были недовольны некоторые ностальгирующие по франкизму военные. 23 февраля 1981 года они подняли мятеж - захватили парламент, вывели танки на улицы, потребовали отставки правительства. Путч подавил "капитан-генерал" (главнокомандующий) король Хуан Карлос I. В тот же день в телеобращении, поддержав демократические свободы, он приказал войскам вернуться в казармы.

  • Абитуриенты в университете Мадрида

    Испания - путь от диктатуры Франко к демократии

    Знания - это свобода

    Диктатор Франко с большим недоверием относился к университетской профессуре и студентам. Он считал университеты рассадником "масонского анархизма". Так диктатор называл все прогрессивное и свободолюбивое. За 36 лет его правления было открыто всего 10 университетов, а после краха диктатуры - 61.

  • Ветропарк в Испании

    Испания - путь от диктатуры Франко к демократии

    К вершинам прогресса

    Франкизм был преградой для европейской интеграции Испании. И не только из-за неприятия демократии. Препятствием служил и громоздкий госсектор экономики. Только в 1986 году, завершив реформы, страна стала членом Европейского экономического сообщества, нынешнего Евросоюза. Сотрудничество в рамках ЕС позволило Мадриду приобщиться к передовым технологиям, в частности, в области "зеленой" энергетики.

  • Туристы в центре Мадрида

    Испания - путь от диктатуры Франко к демократии

    Главная отрасль испанской экономики

    Ведущей отраслью экономики Испании считается индустрия иностранного туризма. Ежегодно страну посещают более 80 миллионов иностранцев. Чтобы обслуживать такое количество зарубежных гостей, пришлось создать соответствующую инфраструктуру - благоустроить пляжи, построить новые гостиницы и рестораны, аэропорты, железные и шоссейные дороги. На фото - туристы в центре Мадрида.

  • Православная церковь в Мадриде

    Испания - путь от диктатуры Франко к демократии

    Испания открыта для России

    При Франко Испания была полностью закрыта для граждан СССР, с которым у режима не было дипломатических отношений. Российская диаспора была представлена десятком эмигрантов, покинувших Россию после революции. Сегодня ежегодно страну посещает до 1,5 млн туристов из РФ, а постоянно в ней проживают 80 тыс. россиян. Мадридский религиозно-культурный центр РПЦ - один из крупнейших в Западной Европе.

    Автор: Виктор Черецкий, Мадрид


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  • Избирательный бюллетень

    Каталония на пути к независимости

    Спорный референдум

    1 октября, несмотря на запрет официального Мадрида, в Каталонии прошел референдум о независимости. По его итогам власти региона заявили, что за независимость проголосовали 90% участников при явке 42,3%. Вопрос звучал: "Хотите ли вы, чтобы Каталония стала независимым государством с республиканской формой правления?".

  • Испанские полицейские

    Каталония на пути к независимости

    "Референдума не было"

    Еще до референдума Мадрид объявил, что плебисцит противоречит конституции. 1 октября полиция закрывала избирательные участки, изымала урны, бюллетени. Против протестующих применялись дубинки, резиновые пули. Премьер-министр Испании Мариано Рахой сказал, что на территории автономии "не было референдума, а была инсценировка". Ответственность за беспорядки возложили на правительство Каталонии.

  • Карлес Пучдемон

    Каталония на пути к независимости

    Вдохновитель отделения Каталонии

    Идейный сторонник независимости региона - глава каталонской региональной администрации Карлес Пучдемон. Ранее он заявлял, что каталонцы заслужили право на независимое государство в форме республики. А в начале сентября 2017 года местный парламент принял специальный закон, открывающий путь к независимости через референдум.

  • Инфографика - показатели ВВП Каталонии, Испании и Еврозоны

    Каталония на пути к независимости

    Каталония - "кормилица" Испании?

    Каталония находится на северо-востоке Испании. Это один из важнейших индустриальных и аграрных регионов. Тут проживает около 7 млн человек. Большая часть жителей Каталонии из тех, кто выступает за независимость, убеждены, что регион "кормит" страну. По их мнению, из 16 млрд евро налогов, которые Каталония платит в государственную казну, обратно в регион возвращается не так и много.

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    Каталония на пути к независимости

    Обострение отношений с Мадридом

    Обострение отношений с Мадридом, которое привело к нынешней ситуации, началось в 2006-м, когда Каталония приняла новый вариант Устава автономии. Он предусматривает, в частности, изменение госфинансирования и обязывает граждан региона владеть каталанским языком. В 2010 году Верховный суд Испании признал новый устав незаконным - и конфликт между Барселоной и Мадридом начал набирать обороты.

  • Завоевание Майорки (репродукция)

    Каталония на пути к независимости

    Сепаратизм родом из Средневековья

    Стремление Каталонии к самостоятельности росло на протяжении веков. С Х до нач. XVIII в. этот регион был независимым. Но в 1714 году в итоге войны за испанское наследство и подчинения Каталонии Бурбонам здесь были расформированы органы местной власти, а государственным языком объявлен испанский. К концу XIX в. Каталония восстановила свое значение за счет экономического и культурного подъема.

  • Гражданская война в Испании

    Каталония на пути к независимости

    Под диктатурой Франко

    Победа фашистов в гражданской войне в Испании в 1939-м принесла каталонцам новую волну подавления свобод и запрет региональных языков. Лишь после смерти диктатора Франко в 1975 году Каталония смогла претендовать на большую независимость. Демократическая конституция 1978 года и Уставы автономии 1979 года закрепили самоуправления автономных регионов Испании, в том числе и Каталонии.

  • Spanien Barcelona - Katalanische Regierung und Abgeordnete singen Nationalhymne von Katalonien (Reuters/A. Gea)

    Каталония на пути к независимости

    Декларация о независимости

    Спустя 10 дней после проведения незаконного референдума, каталонское правительство принимает документ о независимости региона. "Мы учреждаем Каталонскую республику в качестве независимого и суверенного государства", говорится в нем. Однако провозглашение независимости было отложено.

  • Мариано Рахой

    Каталония на пути к независимости

    А была ли независимость?

    11 октября премьер-министр Испании Мариано Рахой предъявил властям региона ультиматум: Каталония должна пояснить, объявила она независимость или нет. Это необходимое условие для того, чтобы можно было применить 155-ю статью конституции и лишить Каталонию статуса автономии.

  • Spanien Katalonien Separatisten feiern in Barcelona (Reuters/Y. Hermann)

    Каталония на пути к независимости

    Роспуск каталонского парламента

    Под давлением центральных властей парламент Каталонии, после тайного голосования на заседании 27 октября, объявил о процессе создания независимого государства. В ответ правительство Испании приняло решение о роспуске региональной администрации, а также о введении прямого управления в Каталонии, согласно 155-й статье конституции Испании.Также было объявлено о проведении новых выборов.

  • Spanien - Demonstrationen für die Einheit von Spanien und Katalonien in Barcelona (Reuters/Y. Herman)

    Каталония на пути к независимости

    Массовая демонстрация противников независимости Каталонии

    На улицы Барселоны 29 октября вышли, по разным оценкам, от 300 тысяч до миллиона сторонников единства Испании. Марш прошел под лозунгом: "Каталония - это мы все".

  • Spanien Staatsanwaltschaft erhebt Anklage gegen Puigdemont (Getty Images/D. Ramos)

    Каталония на пути к независимости

    Бегство в Брюссель

    Лишенный Мадридом полномочий глава Каталонии Карлес Пучдемон выехал 30 октября с соратниками из Барселоны в Бельгию. В Испании сепаратистов обвиняют в мятеже, бунте и нецелевом использовании государственных средств. Однако сам Пучдемон заявил, что не будет просить политического убежища, а вернется в Испанию, если ему будет гарантировано справедливое судебное разбирательство.

    Автор: Наталья Мехед, Галина Петровская


 

Контекст

Верховный суд Испании разрешил перезахоронить генерала Франко

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