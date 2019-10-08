Конституция, парламент и свобода: путь Испании после Франко (фотогалерея)

Каталония на пути к независимости

Каталония - "кормилица" Испании?

Каталония находится на северо-востоке Испании. Это один из важнейших индустриальных и аграрных регионов. Тут проживает около 7 млн человек. Большая часть жителей Каталонии из тех, кто выступает за независимость, убеждены, что регион "кормит" страну. По их мнению, из 16 млрд евро налогов, которые Каталония платит в государственную казну, обратно в регион возвращается не так и много.