Конституция, парламент и свобода: путь Испании после Франко (фотогалерея)

После смерти диктатора Франко Испания прошла процесс политической трансформации. Что она обрела почти за полвека на пути от диктатуры к демократии? Об этом - фотогалерея DW.
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