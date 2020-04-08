Конституционный суд ФРГ отказался отменить ограничения в связи с эпидемией

Федеральный конституционный суд Германии в среду, 8 апреля, опубликовал резолюцию своего решения об отказе отменить в Баварии ограничительные меры в связи с пандемией коронавируса на время рассмотрения иска по существу. Истец из Баварии обратился в Федеральный конституционный суд по ускоренной процедуре с жалобой на чрезмерные по его мнению запреты на встречи с друзьями, визиты к родителям, демонстрации или встречи с новыми людьми. Он также ссылался на экономические последствия ограничительных мер для бизнеса.

Палата из трех судей сочла допустимыми "временные ограничения личной свободы ради максимально возможной охраны здоровья и жизни людей, что государство обязано делать по конституции". При этом судьи отметили, что меры ограничены во времени, а если снять запреты, это приведет к интенсивным контактам людей и росту риска инфицирования, заболеванию большого числа людей, что в результате может привести к перегрузке учреждений здравоохранения, которые будут не в состоянии оказать помощь всем тяжело больным. Это в свою очередь может привести к смерти людей.

Судьи не сообщили, сколько времени займет рассмотрение иска по существу. В резолюции лишь говорится о "необходимости тщательного рассмотрения".

Это уже не первая жалоба по поводу ограничений, однако предыдущие иски в административном и конституционном судах Баварии были отклонены.

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