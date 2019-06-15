 Конституционный суд Молдавии в полном составе ушел в отставку | Новости из Германии о Европе | DW | 26.06.2019

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Европа

Конституционный суд Молдавии в полном составе ушел в отставку

После того, как к власти в Молдавии пришла коалиция проевропейских и прокремлевских сил, президент Игорь Додон и премьер Майя Санду неоднократно требовали отставки судей КС.

Парламент Молдавии (фото из архива)

Парламент Молдавии (фото из архива)

Весь действующий состав Конституционного суда (КС) Молдавии подал в отставку, сообщает пресс-служба суда в среду, 26 июня. До избрания нового председателя КС административные функции будет выполнять судья Вячеслав Запорожан. О прекращении полномочий судей и вакантных должностях в КС проинформированы компетентные органы, которые займутся назначением новых судей.

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Отставка суда стала следствием политического кризиса в Молдавии, в результате которого к власти пришла  коалиция, состоящая из проевропейских и прокремлевских сил. На следующий день КС Молдавии отменил собственное решение о роспуске парламента и проведении досрочных выборов в стране, которое было принято 8 июня.

Суд обосновал отмену решения "фактической ситуацией в республике", в частности, передачей власти правительству премьер-министра Майи Санду и сформированной в парламенте коалиции. После этого Санду и президент Молдавии Игорь Додон неоднократно требовали отставки судей КС. 

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