Конституционный суд Арменни назвал незаконным арест экс-президента Кочаряна

Конституционный суд Армении в среду, 4 сентября, вынес решение по заявлениям второго президента республикиРоберта Кочаряна о несоответствии некоторых статей Уголовного кодекса Конституции Армении. В нем в частности говорится, что содержание Кочаряна под стражей антиконституционно, поскольку он наделен конституционным правом на неприкосновенность. Решение окончательное и вступает в силу с момента публикации, передает корреспондент DW.

Теперь не исключено изменение меры пресечения - ареста, например, на подписку о невыезде. Между тем все это не означает прекращения уголовного преследования в отношении Кочаряна, хотя решения, принятые ранее судами, скорее всего, будут пересмотрены.

В чем обвиняется Роберт Кочарян

Роберт Кочарян вместе с группой высокопоставленных чиновников обвиняется в свержении конституционного строя по так называемому "делу 1 марта". В первый день весны 2008 года между участниками акции протеста против результатов президентских выборов и силами правопорядка произошли столкновения, в ходе которых погибло 10, а ранения получили свыше двухсот человек. Сотни человек были арестованы. Кочарян также обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.

Сторонники Роберта Кочаряна, собравшиеся перед зданием КС, встретили сообщение суда овациями, противники же были возмущены этим решением и шествием отправились к зданию генпрокуратуры за разъяснениями.

Вопросов больше, чем ответов

Один из защитников Роберта Кочаряна, специалист по Конституционному праву Арам Вардеванян заявил, что только после получения полного текста решения КС будет принято решение о дальнейших шагах группы защиты.

Эксперты в беседе с DW затруднились прокомментировать создавшуюся ситуацию. "КС сделал свой ход. Пока представители власти не выскажутся по его поводу, трудно предсказать дальнейшие события", - сказал один из них, но пожелал остаться неназванным.

Другой эксперт назвал происшедшее вызовом КС – "последнего бастиона старых властей" - правительству Никола Пашиняна. "Если очень коротко по процедуре, то адвокаты Кочаряна теперь должны ходатайствовать об освобождении его и прекращении уголовного производства по делу", - считает юрист, член палаты адвокатов Давид Сандухчян.

Как бы там ни было, пока речи об освобождении Кочаряна из-под стражи не идет. Все в ожидании полного текста заключения КС и реакции на него генпрокуратуры и премьер-министра Никола Пашиняна.

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