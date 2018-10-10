Конституционная палата отклонила ходатайство адвоката Атамбаева

Конституционная палата (КП) Киргизии в среду, 23 октября, приступила к рассмотрению обращения сторонников экс-президента страны Алмазбека Атамбаева о незаконном лишении его неприкосновенности. После начала заедания КП вынесла решение об отказе удовлетворить ходатайство адвоката Нурбека Токтакунова об отводе председателя КП Карыбека Дуйшеева по этому делу, сообщило киргизское национальное информагентство "Кабар".

Токтакунов, защищающий интересы Атамбаева, ходатайствовал об исключении из состава коллегии председательствующего судьи Карыбека Дуйшеева. По словам юриста, Дуйшеев в 2013-2014 годах занимал пост советника Асылбека Жээнбекова, на тот момент являвшегося спикером Верховного совета - однопалатного парламента. Последний - родной брат президента Сооронбая Жээнбекова. Адвокат высказал мнение, что в данной ситуации речь может идти о конфликте интересов и высказал сомнение в непредвзятости судий.

После консультаций в совещательной комнате ходатайство было отклонено. В Конституционной палате не усмотрели "взаимосвязи между предметом рассмотрения данного дела и служебными отношениями".

Ходатайство об отводе судьи

Затем коллегия судий снова удалилась в совещательную комнату, передал информационный портал 24.kg. На этот раз она рассматривает ходатайство стороны ответчиков. Они потребовали отвода судьи Конституционной палаты Эркинбека Мамырова.

В мае 2014 года в отношении последнего было принято решение в виде дисциплинарного взыскания. Мамыров "публично высказал свое мнение в отношении еще не принятого законопроекта, что недопустимо законодательством о конституционном судопроизводстве", указала сторона ответчика.

Многочисленные претензии в Атамбаеву

Атамбаев был задержан бойцами киргизского спецназа в селе Кой-Таш в 20 километрах от Бишкека 8 августа. Задержание Атамбаева сопровождалось двухдневными ожесточенными столкновениями между сторонниками экс-президента и бойцами правоохранительных органов, в результате которых пострадали 170 человек, в том числе 79 правоохранителей. Один спецназовец скончался от огнестрельного ранения в грудь.

Атамбаев был помещен в СИЗО ГКНБ. Суд наложил арест на 120 объектов движимого и недвижимого имущества Атамбаева и членов его семьи. Экс-президент Киргизии подозревается в совершении целого ряда тяжких преступлений, в том числе в организации массовых беспорядков и покушении на убийство во время событий 7-8 августа. Парламент Киргизии большинством голосов лишил Атамбаева неприкосновенности.

Ему предъявлены обвинения в коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека и поставках угля на столичную теплоцентраль. Атамбаев также подозревается в незаконном обогащении и легализации преступных доходов и коррупции при выдаче лицензий в горнодобывающей отрасли.

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