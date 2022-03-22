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Российский журналист Константин Эггерт специально для DW.
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Борец с коррупцией и гражданский активист стал не только политическим деятелем, но и моральным лидером национального масштаба, считает Константин Эггерт.
Выход из Совета Европы (СЕ) окончательно открывает перед российским режимом все возможности для преследования неугодных внутри страны, считает Константин Эггерт.
РПЦ вступила в период жесткого морального кризиса, поддержав вторжение в Украину. Это может стоить церкви единства и авторитета. И выхода из этого кризиса пока не видно, считает Константин Эггерт.
За пять дней войны против Украины россияне оказались в новой реальности. Выход из нее будет долгим и трудным, считает Константин Эггерт.
Нагнетание напряженности вокруг Украины и "стратегическая неопределенность" - главное оружие Кремля в борьбе за российскую сферу влияния в Европе, считает Константин Эггерт.
Высказывания Владимира Путина о возможности войны с НАТО из-за Крыма можно понять по-разному. Ясно одно - "крымский вопрос" остается главным для Кремля, считает Константин Эггерт.
Кремль хочет продолжить давить на Украину через "ЛНР" и "ДНР" и избежать при этом жестких санкций Запада. Константин Эггерт считает, что некоторый шанс добиться этого у Путина есть.
Кремль не смирится с перспективой приема Украины в НАТО и надеется, что европейские союзники США поддержат позицию России, считает Константин Эггерт.
Владимир Путин заинтересован не в компромиссе с Западом, а в капитуляции последнего. Кремль открыто предупреждает об этом, и к этим предупреждением следует отнестись серьезно, пишет Константин Эггерт.
Участница группы Pussy Riot Мария Алехина в интервью DW рассказала, почему содержание в российских колониях может быть приравнено к пытками и чего больше всего боится тюремная администрация.
Путин верит: Запад сегодня настолько слаб, что его можно заставить "отдать" Украину. Российское общественное мнение, похоже, не против, пишет Константин Эггерт.
Разговаривая с Путиным, Байден надеется сделать российское руководство более предсказуемым, считает Константин Эггерт. По его мнению, в Кремле очень довольны новым "духом Женевы".
Обещание белорусского диктатора прилететь в Севастополь и фактически признание им Крыма российским символизирует окончательное превращение Беларуси в протекторат Кремля, считает Константин Эггерт.
15 лет назад в Лондоне испугались непредсказуемости и безрассудства российского руководства. К страху добавилась жадность. Последствия этого налицо, пишет Константин Эггерт.
Гарнизону "крепости Россия" приказано приготовиться к новому раунду гибридной войны с Западом, которая становится, в сущности, смыслом существования путинского режима, считает Константин Эггерт.
Кремль не отказался от идеи подчинить Украину и получить право вето на расширение НАТО. Речь Путина в МИД России вновь это подтвердила, считает Константин Эггерт.
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