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Константин Эггерт

Российский журналист Константин Эггерт специально для DW.

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Комментарий: Свободный человек Алексей Навальный

Комментарий: Свободный человек Алексей Навальный 22.03.2022

Борец с коррупцией и гражданский активист стал не только политическим деятелем, но и моральным лидером национального масштаба, считает Константин Эггерт.
Комментарий: Разрыв с Советом Европы - месть Путина россиянам за санкции Запада

Комментарий: Разрыв с Советом Европы - месть Путина россиянам за санкции Запада 16.03.2022

Выход из Совета Европы (СЕ) окончательно открывает перед российским режимом все возможности для преследования неугодных внутри страны, считает Константин Эггерт.
Комментарий: Патриарх Кирилл ведет РПЦ к моральному краху

Комментарий: Патриарх Кирилл ведет РПЦ к моральному краху 11.03.2022

РПЦ вступила в период жесткого морального кризиса, поддержав вторжение в Украину. Это может стоить церкви единства и авторитета. И выхода из этого кризиса пока не видно, считает Константин Эггерт.
Комментарий: После войны в Украине жизнь россиян долго не будет прежней

Комментарий: После войны в Украине жизнь россиян долго не будет прежней 28.02.2022

За пять дней войны против Украины россияне оказались в новой реальности. Выход из нее будет долгим и трудным, считает Константин Эггерт.
Комментарий: Путин в Донбассе создает искусственный повод давить на Запад

Комментарий: Путин в Донбассе создает искусственный повод давить на Запад 18.02.2022

Нагнетание напряженности вокруг Украины и "стратегическая неопределенность" - главное оружие Кремля в борьбе за российскую сферу влияния в Европе, считает Константин Эггерт.
Комментарий: Путин предлагает Западу поговорить о Крыме?

Комментарий: Путин предлагает Западу поговорить о Крыме? 03.02.2022

Высказывания Владимира Путина о возможности войны с НАТО из-за Крыма можно понять по-разному. Ясно одно - "крымский вопрос" остается главным для Кремля, считает Константин Эггерт.
Комментарий: Как ответит Путин на Не дождетесь! Байдена

Комментарий: Как ответит Путин на "Не дождетесь!" Байдена 27.01.2022

Кремль хочет продолжить давить на Украину через "ЛНР" и "ДНР" и избежать при этом жестких санкций Запада. Константин Эггерт считает, что некоторый шанс добиться этого у Путина есть.
Комментарий: Добиваясь гарантий безопасности, Путин сделает ставку на европейцев

Комментарий: Добиваясь "гарантий безопасности", Путин сделает ставку на европейцев 11.01.2022

Кремль не смирится с перспективой приема Украины в НАТО и надеется, что европейские союзники США поддержат позицию России, считает Константин Эггерт.
Комментарий: Последняя битва Путина?

Комментарий: Последняя битва Путина? 31.12.2021

Владимир Путин заинтересован не в компромиссе с Западом, а в капитуляции последнего. Кремль открыто предупреждает об этом, и к этим предупреждением следует отнестись серьезно, пишет Константин Эггерт.
Мария Алехина: Не жалею об акции в храме Христа Спасителя

Мария Алехина: Не жалею об акции в храме Христа Спасителя 24.12.2021

Участница группы Pussy Riot Мария Алехина в интервью DW рассказала, почему содержание в российских колониях может быть приравнено к пытками и чего больше всего боится тюремная администрация.
Комментарий: Почему Кремль ведет дело к новой войне

Комментарий: Почему Кремль ведет дело к новой войне 19.12.2021

Путин верит: Запад сегодня настолько слаб, что его можно заставить "отдать" Украину. Российское общественное мнение, похоже, не против, пишет Константин Эггерт.
Комментарий: На саммите Путина и Байдена каждый получил то, что хотел

Комментарий: На саммите Путина и Байдена каждый получил то, что хотел 08.12.2021

Разговаривая с Путиным, Байден надеется сделать российское руководство более предсказуемым, считает Константин Эггерт. По его мнению, в Кремле очень довольны новым "духом Женевы".

Комментарий: Лукашенко подарит Путину его мечту

Комментарий: Лукашенко подарит Путину его мечту 01.12.2021

Обещание белорусского диктатора прилететь в Севастополь и фактически признание им Крыма российским символизирует окончательное превращение Беларуси в протекторат Кремля, считает Константин Эггерт.

Комментарий: Убийство Литвиненко парализовало Запад

Комментарий: Убийство Литвиненко парализовало Запад 23.11.2021

15 лет назад в Лондоне испугались непредсказуемости и безрассудства российского руководства. К страху добавилась жадность. Последствия этого налицо, пишет Константин Эггерт.
Комментарий: Сохранение конфликта с Западом - главная задача Путина

Комментарий: Сохранение конфликта с Западом - главная задача Путина 22.11.2021

Гарнизону "крепости Россия" приказано приготовиться к новому раунду гибридной войны с Западом, которая становится, в сущности, смыслом существования путинского режима, считает Константин Эггерт.
Комментарий: Почему Путин вновь вспомнил о русском мире

Комментарий: Почему Путин вновь вспомнил о "русском мире" 20.11.2021

Кремль не отказался от идеи подчинить Украину и получить право вето на расширение НАТО. Речь Путина в МИД России вновь это подтвердила, считает Константин Эггерт.
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