Комментарий: Патриарх Кирилл ведет РПЦ к моральному краху

РПЦ вступила в период жесткого морального кризиса, поддержав вторжение в Украину. Это может стоить церкви единства и авторитета. И выхода из этого кризиса пока не видно, считает Константин Эггерт.