Константин Эггерт, российский журналист

Российский журналист Константин Эггерт специально для DW.
Оппозиционный политик Илья Яшин недавно покинул пост главы муниципалитета Красносельского района. Ему также запретили участвовать в выборах в Мосгордуму. В интервью он рассказывает о давлении силовиков и рассуждает о том, каким может быть переход власти в России.
В интервью программе вТРЕНДde c Константином Эггертом Дмитрий Гудков рассказал, почему был вынужден уехать, сделал прогноз, когда рухнет политический режим Путина и произойдет раскол элит, а также почему скоро иностранных агентов в России начнут искать среди губернаторов и депутатов.