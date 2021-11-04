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Константин Эггерт, российский журналист

Российский журналист Константин Эггерт специально для DW.

U.S. President Joe Biden, left, and Russia's President Vladimir Putin, right, meet at the start of the U.S.-Russia summit at Villa La Grange in Geneva, Switzerland, Wednesday, June 16, 2021. (Denis Balibouse/Pool Photo via AP)

Комментарий: За "разрядку" Байдена и Путина заплатят Навальный и Украина? 04.11.2021

Белый дом готовится сотрудничать с Кремлем, чтобы заручиться поддержкой России в противостоянии с Китаем. Плата за такое сотрудничество может оказаться очень высокой, считает Константин Эггерт.

Die Flaggen der NATO und Russland

Комментарий: После "развода" с НАТО Путин поднимет градус напряженности 18.10.2021

Москва использует закрытие миссии при НАТО, чтобы поднять уровень напряженности и еще больше расколоть Запад, пишет Константин Эггерт.

PARIS, FRANCE DECEMBER 9, 2019: Russia s President Vladimir Putin front, and Ukraine s President Volodymyr Zelenskyy Vladimir Zelensky attend a Normandy Four summit in the Murat Lounge in the Elysee Palace talks in the so-called Normandy Four format involve representatives of Ukraine, Germany, France and Russia who discuss settlement of the conflict in eastern Ukraine. Mikhail Metzel/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS0C6B2F

Комментарий: Статья Медведева - личная пощечина Путина Зеленскому 11.10.2021

Действия Зеленского, в том числе против Медведчука, оскорбили Путина. Он, вдохновленный "Северным потоком - 2", хочет наказать Киев. И статья Медведева - предупреждение, считает Константин Эггерт.
Russischer Musiker Andrei Makarevich im Interview mit DW am 28.09.2021 in Budva, Montenegro.

Андрей Макаревич: Чем я дальше от власти, тем лучше себя чувствую 09.10.2021

Андрей Макаревич рассказал DW о своих проектах, взгляде на музыку и рэперов, а также о том, почему надо прививаться от коронавируса.
Novaya Gazeta editor Dmitry Muratov speaks during an interview with The Associated Press at the Novaya Gazeta newspaper, in Moscow, Russia, Thursday, Oct. 7, 2021. Colleagues of investigative reporter Anna Politkovskaya are sharply criticizing the Russian authorities for failing to track down the mastermind of her killing 15 years ago. Muratov said that the official probe into the killing of investigative reporter Anna Politkovskaya has failed to track down the mastermind and all but fizzled. (AP Photo/Alexander Zemlianichenko) ( Dmitri Muratow )

Комментарий: Муратов, Навальный и драма вокруг Нобелевской премии мира 08.10.2021

У Алексея Навального не было шансов получить в этом году Нобелевскую премию мира. Но для России новость из Осло все равно хорошая, считает Константин Эггерт.
ARCHIV - Marina Litwinenko, die Witwe des vergifteten russischen Geheimdienst-Mitarbeiters und späteren Kreml-Kritikers Alexander Litwinenko, steht bei der Präsentation des Dokumentarfilms «Der Fall Litwinenko» in Madrid neben einem Filmplakat (Archivfoto vom 20.12.2007). Der Fall beschäftigt weiter die Justiz in Großbritannien. Am Donnerstag (09.08.2012) wurde bekannt, dass der Fall von September an in einer öffentlichen Untersuchung beleuchtet werden soll. Eine Voranhörung dazu werde am 20. September 2012 beginnen, teilte der zuständige Richter mit. EPA/JUAN CARLOS HIDALGO (zu dpa 1249 vom 09.08.2012) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Комментарий: Запад будет говорить с Путиным, что бы ни решил ЕСПЧ 22.09.2021

Кризис морального лидерства в ЕС и Америке вкупе с апатией российского общества дают Кремлю уверенность - ему все сойдет с рук, считает Константин Эггерт.
Frankfurt, Deutschland - 18. Juni 2013: Ein Airbus A320 der Aeroflot mit dem Kennzeichen VP-BQV auf dem Flughafen Frankfurt (FRA) in Deutschland.

Комментарий: Попытка Путина собрать "разделенный народ" будет безуспешной 17.09.2021

Пока жизнь в России не будет ассоциироваться с такими понятиями, как свобода, право и безопасность, усилия Кремля по возвращению россиян-эмигрантов ни к чему не приведут, считает Константин Эггерт.
President Joe Biden speaks about the end of the war in Afghanistan from the State Dining Room of the White House, Tuesday, Aug. 31, 2021, in Washington. (AP Photo/Evan Vucci)

Комментарий: Почему Путин и Байден смогут договориться 02.09.2021

Вывод войск США из Афганистана показал, что президент Байден оказался не меньшим циником, чем Трамп. Но Москву и Пекин устраивает его нынешняя политика, считает Константин Эггерт.
Touristisches Schiff auf Fluss Moskwa mit Kreml und Glockenturm Iwan der Grosse, Russland, Moskau | Tourist ship on Moskva river with Moscow Kremlin, Russia, Moskau Copyright: picture alliance/blickwinkel/McPHOTO

Комментарий: Россия Путина - страна, о которой мечтали путчисты 1991 года 19.08.2021

30 лет назад члены ГКЧП пытались остановить распад СССР. Сегодня Россия Путина близка их идеалам, а не взглядам тех, кто нанес им поражение в августе 1991-го, считает Константин Эггерт.
Der russische Duma-Abgeordnete SERGEI KOWALJOW (aufgenommen am 9. Februar 1995 in Bonn) ist der erste Preisträger des neuen Internationalen Nürnberger Menschenrechtspreises. Kowaljow erhält die mit 25 000 Mark dotierte Auszeichnung am 17. September auch stellvertretend für die vier anderen russischen Abgeordneten, die mit ihm im vergangenen Winter in der umkämpften tschetschenischen Hauptstadt Grosny trotz persönlicher Risiken Verletzungen von Menschenrechten dokumentierten.

Комментарий: "Неудобный" Сергей Ковалев как зеркало морального кризиса 09.08.2021

Покойный Сергей Ковалев раздражал и чиновников, и значительную часть российского общества. Это мало говорит о самом Ковалеве, и много - о государстве и обществе в России, пишет Константин Эггерт.

Илья Яшин об усталости от Путина, Навальном, запросе на перемены и переходе власти в России 03.08.2021

Оппозиционный политик Илья Яшин недавно покинул пост главы муниципалитета Красносельского района. Ему также запретили участвовать в выборах в Мосгордуму. В интервью он рассказывает о давлении силовиков и рассуждает о том, каким может быть переход власти в России.
Russian President Vladimir Putin attends an annual televised phone-in with the country's citizens Direct Line with Vladimir Putin at the Moscow's World Trade Center studio in Moscow on June 30, 2021. (Photo by Sergei SAVOSTYANOV / SPUTNIK / AFP)

Комментарий: Как Путин повторяет Милошевича 22.07.2021

Похоже, что путинская статья про единство русских и украинцев - не просто исторические размышления кремлевского лидера, а обоснование нового этапа борьбы с Украиной, пишет Константин Эггерт.
Russian President Vladimir Putin attends an annual televised phone-in with the country's citizens Direct Line with Vladimir Putin at the Moscow's World Trade Center studio in Moscow on June 30, 2021. (Photo by Sergei SAVOSTYANOV / SPUTNIK / AFP)

Комментарий: Борьба с "анти-Россией" стала смыслом жизни Путина 14.07.2021

В своей статье Путин отказал Украине в государственности, президенту Зеленскому - в имени и объяснил, почему не оставит соседнюю страну в покое, пишет Константин Эггерт.
Art und Protestbewegung in Chabarowsk. Foto: Evgeniy Vokul/DW im 22. August 2020

Комментарий: Протесты в Хабаровске – год спустя победил Путин? 09.07.2021

О протестах в Хабаровске через год после ареста губернатора Фургала ничего не слышно. Но это не обязательно значит, что у Кремля всё под контролем, считает Константин Эггерт.

Гудков: Перемены в РФ начнутся, когда Путин пойдет на следующий срок. #вТРЕНДde 01.07.2021

В интервью программе вТРЕНДde c Константином Эггертом Дмитрий Гудков рассказал, почему был вынужден уехать, сделал прогноз, когда рухнет политический режим Путина и произойдет раскол элит, а также почему скоро иностранных агентов в России начнут искать среди губернаторов и депутатов.

Russian President Vladimir Putin attends an annual televised phone-in with the country's citizens Direct Line with Vladimir Putin at the Moscow's World Trade Center studio in Moscow on June 30, 2021. (Photo by Sergei SAVOSTYANOV / SPUTNIK / AFP)

Комментарий: Путин все еще мечтает о "едином народе" России и Украины 01.07.2021

Очередное общение Владимира Путина с народом подтвердило: Украина для него неотделима от России, и ничто не сравнится с этим по важности, пишет Константин Эггерт.

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