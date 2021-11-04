Константин Эггерт, российский журналист

Илья Яшин об усталости от Путина, Навальном, запросе на перемены и переходе власти в России

Оппозиционный политик Илья Яшин недавно покинул пост главы муниципалитета Красносельского района. Ему также запретили участвовать в выборах в Мосгордуму. В интервью он рассказывает о давлении силовиков и рассуждает о том, каким может быть переход власти в России.