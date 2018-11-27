 Константинополь упразднил русскую епархию в Западной Европе | Новости из Германии о Европе | DW | 28.11.2018

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Европа

Константинополь упразднил русскую епархию в Западной Европе

Экзархат русских приходов в Западной Европе распущен решением Синода Константинопольской церкви. В Москве призвали эти приходы перейти в юрисдикцию РПЦ.

Deutschland BdT Dunkle Wolken über Darmstadt (picture-alliance/dpa/A. Arnold)

Константинопольский патриархат распустил экзархат русских приходов Западной Европы. Соответствующее решение принято на заседании Синода Константинопольской церкви во вторник, 27 ноября. Оно отменяет томос 1999 года, согласно которому русские приходы, входящие в экзархат, подчинялись Константинополю, но действовали по собственному уставу и сохраняли русский литургический порядок.

Контекст

Священники Русской зарубежной церкви не будут больше служить в приходах Константинопольской церкви, а мирянам запрещается там причащаться. (19.10.2018)

Конфликты Москвы с Вселенским патриархатом были и раньше. Но противостояние из-за украинской автокефалии приведет РПЦ к самоизоляции и усилит ее зависимость от Кремля, считает Константин Эггерт. (16.10.2018)

В связи с этим решением в Московском патриархате в среду призвали эти приходы  перейти под юрисдикцию РПЦ.

Западноевропейский экзархат русских приходов - православная епархия с центром в Париже. В нее входят 65 приходов, 11 действующих церквей, два монастыря и семь скитов во Франции, Бельгии, Нидерландах, Великобритании, Германии, Норвегии, Швеции, Дании, Италии и Испании, а его клир насчитывает более 100 священников и 30 диаконов.

Экзархат сложился на основе приходов, созданных в начале 1920-х годов прошлого века русскими эмигрантами из большевистской России. Позже эта структура перешла под юрисдикцию Константинопольского патриархата.

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    Автор: Григорий Аросев


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