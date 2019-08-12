 Константина Янкаускаса арестовали третий раз за месяц | Новости из Германии о России | DW | 14.08.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

Константина Янкаускаса арестовали третий раз за месяц

Оппозиционный политик Янкаускас получил еще 9 суток ареста. Суд признал его виновным в организации публичного мероприятия без уведомления за призыв в Twitter на протестную акцию 3 августа в Москве.

За призыв к участию в акции 14 июля Константин Янкаускас получил 10 суток ареста

За призыв к участию в акции 14 июля Константин Янкаускас получил 10 суток ареста

Зюзинский районный суд Москвы приговорил незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордуму и муниципального депутата Константина Янкаускаса к девяти суткам административного ареста. Об этом в среду, 14 августа, сообщило "МБХ медиа".

Контекст

Глава ЦИК России в эксклюзивном интервью DW объяснила ситуацию с регистрацией независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму и рассказала о своем отношении к несогласованным акциям протеста. (12.08.2019)

Атака властей на Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального не сможет ни парализовать его работу, ни предотвратить возникновение политического кризиса в России, считает Федор Крашенинников. (09.08.2019)

Суд признал оппозиционного политика виновным по части 2 статьи 20.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях (организация публичного мероприятия без уведомления) за призыв в Twitter на протестную акцию, прошедшую в Москве 3 августа. Это уже третий арест Янкаускаса за последний месяц.

Изначально политик получил 7 суток ареста за твит про встречу с независимыми кандидатами у Мосгоризбирком, состоявшуюся 15 июля. По выходу из спецприемника 3 августа Янкаускас был задержан, а позднее получил еще 10 суток ареста за призыв на встречу со сторонниками 14 июля на Новопушкинской площади в Москве. Накануне политик также был задержан на территории спецприемника.

Кроме Янкаускаса административный арест до сих пор отбывают незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму Юлия Галямина, Дмитрий Гудков и Илья Яшин, напоминает "Медиазона".

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DWдля | iOS | Android

Смотритетакже:

  • Протесты в Москве

    Москвичи в борьбе за честные выборы

    До единого дня голосования в России остался месяц

    За месяц до выборов в Мосгордуму недовольные москвичи вышли 3 августа на очередную акцию в поддержку независимых кандидатов. Полиция и Росгвардия отреагировали жесткими задержаниями.

  • Солдаты Росгвардии перед кинотеатром Россия

    Москвичи в борьбе за честные выборы

    Силовики стянуты в центр Москвы

    Задолго до начала мероприятия на местах его проведения можно было увидеть лишь сотрудников силовых ведомств. На бульварах вдоль маршрута следования демонстрантов выстроились росгвардейцы, полицейские и эвакуаторы. "Стражи порядка" заняли даже ступени перед Московским театром мюзикла.

  • Объявление о прекращении работы круглосуточного магазина

    Москвичи в борьбе за честные выборы

    Предложение властей, от которого нельзя отказаться

    Магазины поблизости от мест проведения акции протеста оказались закрыты "по техническим причинам" - накануне управы центральных районов настоятельно порекомендовали местным предприятиям и компаниям принять "исчерпывающие меры безопасности, вплоть до полного прекращения работы".

  • Перед началом мероприятия была задержана юрист ФБК Любовь Соболь.

    Москвичи в борьбе за честные выборы

    Протесты без лидеров

    Фактически протестующие остались без лидеров: Алексея Навального арестовали на месяц еще 24 июля, затем - Илью Яшина и одного из лидеров Либертарианской партии Михаила Светова. А перед началом мероприятия была задержана и юрист ФБК Любовь Соболь.

  • Солдаты Росгвардии оцепили памятник Пушкину

    Москвичи в борьбе за честные выборы

    Дождь помешал демонстрантам

    Из-за дождя протестующих собралось значительно меньше, чем неделей ранее, 27 июля. К началу акции на Пушкинской площади не было практически никого, кроме Росгвардии, оцепившей памятник Пушкину. Люди попрятались от ливня в подземном переходе.

  • Полицейские тащат мужчину в автозак

    Москвичи в борьбе за честные выборы

    Больше всего задержаний - на Пушкинской

    Однако со временем именно на Пушкинской площади и подступах к ней собралось больше всего участников протеста, проводившегося в пяти разных точках Бульварного кольца. И там же - больше всего задержаний. Людей выхватывали из толпы и вели или тащили за руки и ноги в автозаки.

  • Russland, Moskau: Proteste der Opposition (Reuters/S. Zhumatov)

    Москвичи в борьбе за честные выборы

    На Тверской митингующих взяли в кольцо

    Митингующих выдавили с Пушкинской площади, взяли в кольцо на Тверской и оттеснили к метро. Новые задержания продолжились на Чистопрудном бульваре и на Старом Арбате. К шести часам снова начался сильный ливень и протестная прогулка закончилась.

  • Пожилая женщина в кресле-каталке перед росгвардейцами

    Москвичи в борьбе за честные выборы

    Многие из более 800 задержанных получили травмы

    Всего в столице было задержано более 820 человек. Многие из них получили травмы разной степени тяжести, к кому-то приходилось вызывать скорую помощь. В ОВД к задержанным массово не допускали адвокатов.

  • Митинг на площади Ленина у Финляндского вокзала в Петербурге

    Москвичи в борьбе за честные выборы

    Петербург за Москву

    В знак солидарности с московскими оппозиционными кандидатами, не допущенными к выборам в Мосгордуму, в Северной столице, у Финляндского вокзала, также прошел митинг, на который, несмотря на дождь, вышли порядка 2000 человек. Смольный согласовал акцию только с 200 участниками.

  • Росгвардия на улице в Петербурге

    Москвичи в борьбе за честные выборы

    Новая "прогулка" - через две недели

    Силовики в Петербурге ограничились лишь единичными задержаниями выступавших со сцены. В числе последних оказался член регионального отделения "Открытой России" Дмитрий Скурихин. Организаторы пригласили петербуржцев выйти снова на "прогулку" в поддержку свободных выборов через две недели - 17 августа.

    Автор: Евгений Жуков


Смотреть видео 03:28

Самые известные задержания на протестах в Москве

Контекст

Москвичи в борьбе за честные выборы

Задержанием сотен человек закончилась 3 августа очередная протестная акция в Москве. Выразить солидарность с москвичами на улицы вышли тысячи жителей Петербурга. (04.08.2019)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Самые известные задержания на протестах в Москве  

Что думают в России о протестах: три человека и три мнения  

Митинг в Москве и новые задержания: что будет дальше? – DW Новости  

Также по теме

Russland Moskau Ausgeschlossener Oppositionskandidat Ilja Jaschin spircht zur Presse

Илья Яшин призвал перенести выборы в Мосгордуму - в ЦИК ответили отказом 12.08.2019

Глава ЦИК Памфилова должна в интересах граждан отменить "псевдовыборы в Мосгордуму", считает оппозиционер, отбывающий административный арест. В ЦИК на призыв Яшина ответили отказом.

Russland, Moskau: Proteste der Opposition

Кремль впервые прокомментировал действия силовиков на московских протестах 13.08.2019

В Кремле призвали воздержаться от поспешных оценок действий силовиков на акциях в Москве. Несоразмерное применение силы недопустимо, но жесткие действия для пресечения общественных беспорядков оправданны, уверен Песков.

Russland Protestaktion in Moskau

В Москве на санкционированную акцию протеста вышли до 60 тысяч человек 10.08.2019

Всего до окончания акции по всей стране были задержаны более 70 человек. Задержания продолжились во время "прогулки в поддержку честных выборов".

Реклама

Самые читаемые

В Facebook признали прослушку разговоров пользователей  

Трамп пригрозил выходом из ВТО  

Аренда автомобиля в Германии: советы туристу  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно