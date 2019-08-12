Константина Янкаускаса арестовали третий раз за месяц

Зюзинский районный суд Москвы приговорил незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордуму и муниципального депутата Константина Янкаускаса к девяти суткам административного ареста. Об этом в среду, 14 августа, сообщило "МБХ медиа".

Суд признал оппозиционного политика виновным по части 2 статьи 20.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях (организация публичного мероприятия без уведомления) за призыв в Twitter на протестную акцию, прошедшую в Москве 3 августа. Это уже третий арест Янкаускаса за последний месяц.

Изначально политик получил 7 суток ареста за твит про встречу с независимыми кандидатами у Мосгоризбирком, состоявшуюся 15 июля. По выходу из спецприемника 3 августа Янкаускас был задержан, а позднее получил еще 10 суток ареста за призыв на встречу со сторонниками 14 июля на Новопушкинской площади в Москве. Накануне политик также был задержан на территории спецприемника.

Кроме Янкаускаса административный арест до сих пор отбывают незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму Юлия Галямина, Дмитрий Гудков и Илья Яшин, напоминает "Медиазона".

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