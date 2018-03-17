 Конспиративные квартиры ″штази″ в Берлине | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 15.04.2019

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Культура и стиль жизни

Конспиративные квартиры "штази" в Берлине

100 точек на карте Берлина - тысячи покалеченных судеб. К концу 1980-х годов на территории Восточного Берлина слежкой за населением собственной страны занималось порядка 36 000 сотрудников "штази".

Штази в Берлине - выставка

Дверь в прошлое открывается медленно и зловеще. Этот темный выставочный зал на территории бывшей тюрьмы "штази" в берлинском районе Хоэншёнхаузен - лучшее место для погружения в историю конспиративной деятельности спецслужбы ГДР. По числу сотрудников на душу населения страны она была самой могущественной во всем мире.

В полумраке выставочного зала светится ломаная полоса - это на спутниковой фотографии Берлина обозначена линия, по которой когда-то проходила стена между Востоком и Западом. Постепенно в темноте загораются точки, обозначающие конспиративные адреса "штази" - достаточно навести на них планшет, который каждый посетитель получает при входе, и на его экране появятся фотографии или фильм.

100 точек на карте Берлина

Таких точек на карте Берлина - сто. Один из примеров - конспиративная квартира в районе Штеглиц в западной части Берлина, куда агенты обманом заманили бежавшего из ГДР диссидента, чтобы подмешать ему снотворное и вывезти обратно на Восток. Организаторы выставки записали 20 интервью с жителями сегодняшнего Берлина, пострадавшими за свои политические воззрения. Среди них, например, Михаэль Брак, оказавшийся под арестом за надписи на стене дома в поддержку демократических перемен в Чехословакии в 1968 году.

Андреас Энгверт

Андреас Энгверт

Как говорит куратор открывшейся в немецкой столице выставки, историк Андреас Энгверт (Andreas Engwert), ключевыми пунктами инфраструктуры "штази" в Берлине были опорные точки НКВД, созданные сразу после окончания Второй мировой. В 1951 году советские спецслужбы постепенно передали их разведывательной службе свежеиспеченной Германской Демократической Республики. Самый известный из этих адресов - тюрьма в районе Хоэншёнхаузен, в которой после войны был самый большой лагерь для заключенных. Всего до 1951 года советские спецслужбы использовали 90 помещений как в восточном, так и в западном Берлине.

Конспиративные квартиры и подвалы для допросов

Виртуальная экскурсия по адресам конспиративных квартир "штази" в Берлине помогает понять, насколько мощной была система контроля за инакомыслящими и их запугивания. Причем нередко речь шла не о грубой физической силе, а об изощренном психологическом давлении. В качестве примера немецкий историк приводит судьбу бывшего оппозиционера, перебравшегося из ГДР в Западный Берлин - ему не давали покоя на новом месте, терроризируя ночными телефонными звонками и внеурочными вызовами водопроводчика. "Человеку отчетливо дают понять, что слежка продолжается, и он не может чувствовать себя в безопасности”, - продолжает Энгверт.

Контекст

Прошло 30 лет с того дня, когда у Берлинской стены был застрелен 20-летний Крис Геффрой. Он стал последним из тех, кто погиб при попытке бежать из ГДР на Запад. (05.02.2019)

В дрезденском архиве обнаружено выданное Путину удостоверение "штази", действовавшее с 1985 по 1989 годы. В архиве, однако, подчеркнули, что это не означает, что Путин был сотрудником "штази". (11.12.2018)

У спецслужбы ГДР были осведомители в правоэкстремистских организациях Западной Германии. В Берлине представлено новое исследование об истинных причинах интереса "штази" к неонацистам. (28.01.2019)

Томас Рауфайзен работает экскурсоводом в главном следственном изоляторе "штази", где он провел больше года. (30.09.2015)

Исторический веломаршрут: 160 километров вокруг бывшего Западного Берлина, по линии, вдоль которой стояла Стена. (09.11.2017)

Конспиративные квартиры и подвалы для допросов и пыток давным-давно сменили владельцев. И лишь рассказы очевидцев, записанные на видео, а также архивные документы помогают погрузиться в жуткую атмосферу тотального государственного контроля за инакомыслящими.

Однозначную картину воссоздать сложно, говорит Андреас Энгверт. Часть конспиративных адресов были местом встречи офицеров "штази" с тайными агентами. Другие квартиры использовались для наружной слежки - легче смотреть за участком улицы из окна, чем ходить за объектом наблюдения по следам, предполагает Энгверт.

Психологический террор

Зачем спецслужбе ГДР нужно было столько конспиративных адресов по всему городу? Историк предполагает, что на фоне преступлений "третьего рейха" власти ГДР стремились свести к минимуму открытые репрессии против инакомыслящих и делали ставку на скрытые меры воздействия. Само собой, что аресты и тюремные заключения оставались главными инструментами режима, но важную роль играл психологический террор - изоляция диссидентов, подрыв доверия, манипулирование людьми, распространение слухов, нанесение вреда деловой репутации, предательство.

К концу 1980-х годов на территории Восточного Берлина слежкой за населением собственной страны занималось порядка 36 000 сотрудников "штази". После крушения режима в ГДР штаб-квартира спецслужбы была переоборудована в музей. От бывших конспиративных квартир мало что осталось. Лишь на доме номер 3 на углу Пренцлауэр-аллее и Фребельштрассе висит мемориальная доска, напоминающая о том, что подвал дома использовался для допросов сотрудниками НКВД, а потом был передан в ведение "штази".

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    Эта фотография из архива "штази" использовалась внутренней разведкой ГДР в качестве наглядного пособия по маскировке. Выпускавшиеся сериями подобные фотографии демонстрировали восточногерманским агентам, как нужно одеваться, чтобы не вызывать подозрения во время слежки на улицах. Феномену тотального контроля этой весной посвящены три выставки в Музее фотографии в Берлине и галерее c/o Berlin.

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  • Выставка The Field Has Eyes

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  • Выставка Watching You, Watching Me

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  • Выставка Watched! Surveillance Art and Photography

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    Автор: Элла Володина


 

Контекст

Искусство тотальной слежки

Раньше всевидящим считали бога, теперь - государство. Три выставки в Берлине исследуют феномен видеонаблюдения и выясняют, что от комичного до зловещего - всего один шаг. (23.03.2017)  

Ссылки в интернете

Информация о выставке

Аудио- и видеофайлы по теме

Впервые на ТВ: секретные фотографии "Штази" о “Пражской весне“  

Побег из ГДР  

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