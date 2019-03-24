 Консерваторы и лейбористы понесли потери на местных выборах | Новости из Германии о Европе | DW | 03.05.2019

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Европа

Консерваторы и лейбористы понесли потери на местных выборах

Правящая партия Британии потеряет на местных выборах до 800 мандатов. Менее крупные партии укрепляют свои позиции.

Местные выборы в Великобритании (фото из архива)

Местные выборы в Великобритании (фото из архива)

На местных выборах в Англии и Северной Ирландии правящая Консервативная партия и ее оппоненты из Лейбористской партии понесли существенный потери. В отличие от них, либерал-демократы, "зеленые" и независимые кандидаты сумели укрепить свои позиции. Предполагается, что консерваторы потеряют суммарно около 800 депутатских мандатов. В рядах сторонников Консервативной партии уже звучат голоса о необходимости отставки премьер-министра Терезы Мэй.

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На выборах решалась судьба более чем 8000 депутатских мандатов. В некоторых округах состав местных парламентов обновился полностью, в других - частично. Кроме того, в ряде городов прошли выборы мэра. Окончательные итоги голосования будут подведены в пятницу.

В январе 2019 года образованная партия Brexit, которую возглавляет Найджер Фарадж, бывший глава партии UKIP, инициировавшей референдум по выходу Великобритании из Евросоюза, еще не имела права принимать участие в выборах. Однако эта партия уже лидирует в опросах, посвященных выборам в Европарламент, которые пройдут в конце мая.

В преддверии местных выборов был отправлен в отставку министр обороны Гэвин Уильямсон. Тереза Мэй обвинила его в передаче секретной информации с заседания Совета национальной безопасности в СМИ. Уильямсон отверг все обвинения в свой адрес.

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    Автор: Илья Коваль, Наталья Позднякова, Марина Барановская


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