Консерватизм

Консервативный блок ХДС/ХСС Ангелы Меркель всегда поддерживал строительство "Северного потока-2", несмотря на критику со стороны США, партнеров по ЕС и Украины. Немецкие "зеленые" выступают категорически против этого проекта. Представители этих двух политических сил стали гостями ток-шоу Conflict Zone накануне выборов в германский бундестаг. Одной из тем стал конфликт вокруг "Северного потока-2".
Армин Лашет - глава самой крупной федеральной земли Германии и кандидат на пост канцлера от консервативного блока ХДС/ХССАнгелы Меркель. Он критикует Кремль за арест Навального, считает, что снимать санкции с России рано, но поддерживает строительство "Северного потока 2".