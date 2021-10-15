Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Консерватизм

This is an undated photo issued by UK Parliament of Conservative Member of Parliament, David Amess. Police have been called to an incident in eastern England amid reports a lawmaker has been stabbed during a meeting with constituents. Sky News says Conservative lawmaker David Amess was attacked in the town of Leigh-on-Sea on Friday, Oct. 15, 2021. Amess’ London office confirmed police and ambulance had been called but had no other details. Amess has been a member of Parliament since 1997. (Chris McAndrew/UK Parliament via AP)

В Великобритании убит депутат парламента 15.10.2021

На представителя Консервативной партии Дэвида Эмесса напали с ножом, когда он встречался с избирателями. Политик скончался от ранений. Ему было 69 лет.
Armin Laschet, CDU-Bundesvorsitzender und Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, spricht bei einer Pressekonferenz nach der Sitzung des CDU Präsidiums im Konrad-Adenauer Haus.

Кандидат в канцлеры Германии от ХДС/ХСС Армин Лашет, кто он? 26.09.2021

Кандидат в канцлеры ФРГ от консервативного блока ХДС/ХСС Армин Лашет хочет стать преемником Меркель на посту главы правительства. Теоретические шансы у него есть. Чем известен Лашет?

"Северный поток-2" в предвыборной гонке в ФРГ: почему блок Меркель и "зеленые" спорят из-за трубы 22.09.2021

Консервативный блок ХДС/ХСС Ангелы Меркель всегда поддерживал строительство "Северного потока-2", несмотря на критику со стороны США, партнеров по ЕС и Украины. Немецкие "зеленые" выступают категорически против этого проекта. Представители этих двух политических сил стали гостями ток-шоу Conflict Zone накануне выборов в германский бундестаг. Одной из тем стал конфликт вокруг "Северного потока-2".

Сможет ли Армин Лашет стать канцлером? 15.09.2021

Армин Лашет - глава самой крупной федеральной земли Германии и кандидат на пост канцлера от консервативного блока ХДС/ХССАнгелы Меркель. Он критикует Кремль за арест Навального, считает, что снимать санкции с России рано, но поддерживает строительство "Северного потока 2".
13.09.2021 Labor leader Jonas Gahr Støre holds a bouquet of red roses at the Labor Party's election vigil for the 2021 parliamentary elections at the People's House in Oslo, Norway on Monday, Sept. 13, 2021. The center-left bloc headed to a victory in Norway's elections Monday as official projections pointed to the governing Conservatives losing power after a campaign dominated by climate change and the future of the country’s oil and gas exploration industry. (Javad Parsa/NTB via AP)

Консерваторы признали поражение на выборах в Норвегии 14.09.2021

Действующая глава норвежского правительства Эрна Сульберг поздравила с победой лидера левоцентристской оппозиции Юнаса Гара Стере, который, как ожидается, сформирует новый кабинет.
Erfurt Wahlplakate 03.08.2021 , Erfurt, Wahlplakate für die im September anstehende Bundestagswahl sind auf dem Anger an Lichtmasten und Strassenschildern befestigt im Bild: SPD Olaf Scholz - Repsekt für Dich *** Erfurt election posters 03 08 2021 , Erfurt, election posters for the upcoming federal election in September are attached to light poles and street signs on the Anger in the picture SPD Olaf Scholz Repsekt for you

Перед выборами в бундестаг ФРГ социал-демократы увеличивают отрыв от консерваторов 29.08.2021

Если бы выборы в бундестаг состоялись на этой неделе, за СДПГ проголосовали бы 24 процента избирателей, за консервативный блок ХДС/ХСС - 21 процент, за "зеленых" - 17 процентов.
Armin Laschet, CDU-Kanzlerkandidat, CDU-Bundesvorsitzender und Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, und Markus Söder, CSU-Vorsitzender und Ministerpräsident von Bayern, geben nach der Klausur der Spitzen von CDU und CSU eine Pressekonferenz zum gemeinsamen Wahlprogramm für die Bundestagswahl. +++ dpa-Bildfunk +++

Опрос: сторонники консерваторов хотят заменить кандидата в канцлеры ФРГ 25.08.2021

За замену Армина Лашета на Маркуса Зёдера выступили 70 процентов сторонников правящего в Германии блока консервативных партий ХДС/ХСС. Выборы в бундестаг ФРГ пройдут 26 сентября.
Ein Grossflächen-Plakat wirbt mit Kanzlerkandidat Olaf Scholz für die SPD. Sieben Wochen vor den Wahlen zum Berliner Abgeordnetenhaus und zum Bundestag haben die Parteien damit begonnen, Wahlplakate aufzuhängen oder aufzustellen. +++ dpa-Bildfunk +++

Опрос: Немецкие социал-демократы впервые за 15 лет опередили консерваторов 24.08.2021

Блок консервативных партий ХДС/ХСС, к которому принадлежит и канцлер ФРГ Ангела Меркель, показывает худшие результаты с 1984 года.
03.10.2020, Tschechien, Pruhonice: PM Andrej BabisŽs ANO movement won the October 2-3 regional elections in the Czech Republic, being the first in ten out of the 13 regions contested. Czech Prime Minister Andrej Babis speaks during the press conference in Prague, Czech Republic, October 3, 2020. (CTK Photo/Michaela Rihova) Foto: Michaela Rihova/CTK/dpa |

Оппозиция Чехии может объявить вотум недоверия правительству Бабиша 27.04.2021

Консервативный блок в парламенте Чехии собирает голоса в поддержку вотума недоверия правительству Андрея Бабиша. Ситуацию в республике усугубляет дипломатический конфликт между Москвой и Прагой.
Armin Laschet, CDU-Bundesvorsitzender und Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, spricht bei einem Statement vor dem Konrad-Adenauer-Haus, der Bundeszentrale der CDU. CDU-Chef Laschet und CSU-Chef Söder wollen sich über die Frage einigen, wer Kanzlerkandidat der Union wird. +++ dpa-Bildfunk +++

Армин Лашет официально стал кандидатом в канцлеры ФРГ от блока ХДС/ХСС 20.04.2021

Две партии консервативного блока договорились о единой кандидатуре на пост канцлера ФРГ. Предвыборную борьбу ХДС/ХСС возглавит премьер Северного Рейна - Вестфалии Армин Лашет.
09.01.2021 *** Armin Laschet, Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen und Landesvorsitzender der CDU in Nordrhein-Westfalen, steht in einem Studio in Köln, während CSU-Chef Markus Söder zugeschaltet ist. Die CDU Nordrhein-Westfalen lädt erstmals zu einem digitalen Neujahrsempfang ein. +++ dpa-Bildfunk +++

Премьер Баварии уступил партии Меркель право выдвинуть кандидата в канцлеры 19.04.2021

В консервативном блоке ХДС/ХСС развернулась борьба среди двух потенциальных преемников Меркель. Глава ХСС Маркус Зёдер уступил более крупной ХДС право окончательного решения.
*** Dieses Bild ist fertig zugeschnitten als Social Media Snack (für Facebook, Twitter, Instagram) im Tableau zu finden: Fach „Images“ —> Weltspiegel/Bilder des Tages *** 11.04.21 *** North Rhine-Westphalia's State Premier and head of Germany's conservative Christian Democratic Union (CDU) party, Armin Laschet and Bavarian State Premier and a leader of the Bavarian Christian Social Union (CSU) Markus Soder pose for photographers after a news conference in Berlin, Germany April 11, 2021. Tobias Schwarz/Pool via REUTERS

Немецкие консерваторы спорят о преемнике Ангелы Меркель 12.04.2021

Каждая из партий консервативного блока ХДС/ХСС выдвинула кандидатом на пост канцлера ФРГ своего лидера. Единого кандидата предстоит определить в ближайшие дни.
Hungary's Prime Minister Viktor Orban leaves at the end of the two days face-to-face European Union (EU) summit at the European Council Building in Brussels, on October 16, 2020. (Photo by JOHANNA GERON / POOL / AFP) (Photo by JOHANNA GERON/POOL/AFP via Getty Images)

Партия Виктора Орбана покинула фракцию консерваторов в Европарламенте 03.03.2021

Ранее консервативная фракция Европейской народной партии собиралась провести голосование о возможной приостановке членства в ней венгерских депутатов от партии ФИДЕС.

A man exits a polling booth after voting in the first round of a presidential election, in Bucharest, Romania, November 10, 2019. Inquam Photos/Octav Ganea via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. ROMANIA OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ROMANIA

На выборах в Румынии ожидают победы проевропейских сил 06.12.2020

Консервативная Национал-либеральная партия премьер-министра Лудовика Орбана по данным социологов, имеет лучшие шансы на победу на выборах в Румынии.
Der ungarische Europaabgeordnete Jozsef Szajer stimmt während einer Sitzung im Europäischen Parlament ab. Nach dem überraschenden Verzicht auf sein Mandat als Europaabgeordneter hat am 12.12.2020 der ungarische Politiker Szajer die Teilnahme an einer illegalen Party in Brüssel eingeräumt.

Как гей-вечеринка сломала карьеру политика-гомофоба из Венгрии 02.12.2020

Среди участников закрытой гей-вечеринки в Брюсселе оказался депутат Европарламента от венгерской консервативной партии ФИДЕС Йожеф Сайер. Ранее он выступал против однополых браков.

In this photo taken on Tuesday, Feb. 26, 2019, Chairman of the Estonian Conservative People's Party (EKRE) Mart Helme speaks at his party's campaign meeting in Parnu, Estonia. Nearly a million people are eligible to vote Sunday, March 3, 2019 to choose Estonia’s 101-seat Riigikogu legislature, where the outgoing prime minister and his Center Party is pitted against the center-right opposition Reform Party. (AP Photo/Raul Mee) |

Скандал из-за Байдена. Почему глава МВД Эстонии ушел в отставку 10.11.2020

Министр внутренних дел Эстонии Март Хельме после очередного громкого скандала объявил о своем уходе в отставку. Грозит ли стране распад правительства - в материале DW.
Показать еще