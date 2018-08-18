Конная полиция в Люнебургской пустоши (фото)

Самое красивое время здесь - в конце лета, когда цветет вереск.
Люнебургская пустошь - уникальный природный ландшафт между Гамбургом, Бременом и Ганновером. В этом сезоне цветения вереска, когда сюда приезжает больше всего туристов, пустошь будут патрулировать конные полицейские - помогать в охране здешней природы.
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Эта фотография сделана около нижнесаксонского города Люнебурга. Вероника длиннолистная (Langblättriger Ehrenpreis) названа "Цветком 2018 года" в Германии.
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