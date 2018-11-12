Конкурс Siena International Photo Awards: самые яркие фотографии 2018 года

Итоги фотоконкурса Siena International Photo Awards этого сезона подведены. DW представляет понравившиеся нам работы и снимки победителей.
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