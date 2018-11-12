 Конкурс Siena International Photo Awards: самые яркие фотографии 2018 года | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 12.11.2018

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Культура и стиль жизни

Конкурс Siena International Photo Awards: самые яркие фотографии 2018 года

Итоги фотоконкурса Siena International Photo Awards этого сезона подведены. DW представляет понравившиеся нам работы и снимки победителей.

  • Федор Савинцев. Поселок под Архангельском

    Самые яркие снимки года - 2018

    Игрушечные дачи

    Эти дачи под Архангельском - словно игрушечные домики. Снимавший их известный московский фотограф Федор Савинцев получил в категории "Архитектура и городские пространства" первое место. Кстати, всего на конкурс в этом сезоне прислали свои работы 48 тысяч фотографов из 156 стран мира.

  • Анураг Кумар. Игра красок

    Самые яркие снимки года - 2018

    Игра красок

    Анураг Кумар сделал этот снимок на своей родине - в Индии. Холи - индуистский праздник весны. Проходит в конце февраля - начале марта каждого года. В последний день проходит шествие, во время которого его участники осыпают друг друга цветным порошком и поливают подкрашенной водой. Этому снимку отдали второе место в категории "Всплеск красок".

  • Амос Нахум. Реальное противостояние

    Самые яркие снимки года - 2018

    Реальное противостояние

    Остров Плено - одно из самых живописных мест в Антарктиде. Но под водой все обстоит не так идиллически, как наверху. Этот морской леопард поймал молодого пингвина и, наигравшись, собирается его проглотить. Природа жестока... Фото Амоса Нахума получило первое место в категории "Животные в их среде обитания".

  • К. М. Асад Жертва сражения

    Самые яркие снимки года - 2018

    Жертва сражения

    Эту плачущую девочку фотограф К. М. Асад увидел в лагере для беженцев в Бангладеш. Вместе со своей семьей она бежала из Мьянмы, где начали жестоко преследовать мусульман-рохинджа. 900 тысяч рохинджа покинули родные края. Жюри Siena International Photo Awads присудило этой фотографии общее первое место в конкурсе 2018 года.

  • Рикша Девантара. Спасаясь от извержения

    Самые яркие снимки года - 2018

    Спасаясь от извержения

    Извержение вулкана Бромо на индонезийском острове Ява стало мотивом снимка, получившего второе место в категории "Путешествия и приключения". Фотограф - Рикша Девантара.

  • Siena International Photo Awards | The Wave (Lorraine Turci)

    Самые яркие снимки года - 2018

    Волна

    Третье место в категории "Путешествия и приключения" получила фотография волны, которую сделала француженка Лоррен Турси. Пролив Дрейка, соединяющий южные части Атлантического и Тихого океанов, считается самым опасным морским путем на планете. Шторм здесь - дело привычное. Но такая волна - редкость.

  • Дэвид Нам Лип Ли. В надежных руках

    Самые яркие снимки года - 2018

    В надежных руках

    Фотограф Дэвид Нам Лип Ли получил первое место в категории "Удивительные лица и персонажи" за портрет мальчика из племени сури на юго-западе Эфиопии. Племя живет очень замкнуто и обычно избегает контактов с внешним миром.

  • Эберхард Эмке. Зимняя идиллия

    Самые яркие снимки года - 2018

    Зимняя идиллия

    Снимок немецкого фотографа Эберхарда Эмке, показывающий дорогу в заснеженном лесу, номинировался в категории "Всплеск красок". Эмке делает свои замечательные фотографии с беспилотников. Многие из них получали награды на международных конкурсах.

  • Марко Гайотти. На дереве в первобытном лесу

    Самые яркие снимки года - 2018

    В первобытном лесу

    В национальном парке на севере острова Суматра итальянец Марко Гайотти поймал в объектив орангутанга, вполне доверяющего людям. К сожалению, у орангутангов здесь - все меньше жизненного пространства из-за роста добычи пальмового масла. Фото отмечено в категории "Животные в их сфере обитания".

  • Томас Калак. Дубай

    Самые яркие снимки года - 2018

    Дубай - город в пустыне

    Почти каждый год немецкий фотограф Томас Калак получает призы за свои работы на разных конкурсах. Его конек - города с неожиданных ракурсов. Вот и этот снимок стал номинантом конкурса Siena International Photo Awards.

    Автор: Ефим Шуман


  • Федор Савинцев. Поселок под Архангельском

    Самые яркие снимки года - 2018

    Игрушечные дачи

    Эти дачи под Архангельском - словно игрушечные домики. Снимавший их известный московский фотограф Федор Савинцев получил в категории "Архитектура и городские пространства" первое место. Кстати, всего на конкурс в этом сезоне прислали свои работы 48 тысяч фотографов из 156 стран мира.

  • Анураг Кумар. Игра красок

    Самые яркие снимки года - 2018

    Игра красок

    Анураг Кумар сделал этот снимок на своей родине - в Индии. Холи - индуистский праздник весны. Проходит в конце февраля - начале марта каждого года. В последний день проходит шествие, во время которого его участники осыпают друг друга цветным порошком и поливают подкрашенной водой. Этому снимку отдали второе место в категории "Всплеск красок".

  • Амос Нахум. Реальное противостояние

    Самые яркие снимки года - 2018

    Реальное противостояние

    Остров Плено - одно из самых живописных мест в Антарктиде. Но под водой все обстоит не так идиллически, как наверху. Этот морской леопард поймал молодого пингвина и, наигравшись, собирается его проглотить. Природа жестока... Фото Амоса Нахума получило первое место в категории "Животные в их среде обитания".

  • К. М. Асад Жертва сражения

    Самые яркие снимки года - 2018

    Жертва сражения

    Эту плачущую девочку фотограф К. М. Асад увидел в лагере для беженцев в Бангладеш. Вместе со своей семьей она бежала из Мьянмы, где начали жестоко преследовать мусульман-рохинджа. 900 тысяч рохинджа покинули родные края. Жюри Siena International Photo Awads присудило этой фотографии общее первое место в конкурсе 2018 года.

  • Рикша Девантара. Спасаясь от извержения

    Самые яркие снимки года - 2018

    Спасаясь от извержения

    Извержение вулкана Бромо на индонезийском острове Ява стало мотивом снимка, получившего второе место в категории "Путешествия и приключения". Фотограф - Рикша Девантара.

  • Siena International Photo Awards | The Wave (Lorraine Turci)

    Самые яркие снимки года - 2018

    Волна

    Третье место в категории "Путешествия и приключения" получила фотография волны, которую сделала француженка Лоррен Турси. Пролив Дрейка, соединяющий южные части Атлантического и Тихого океанов, считается самым опасным морским путем на планете. Шторм здесь - дело привычное. Но такая волна - редкость.

  • Дэвид Нам Лип Ли. В надежных руках

    Самые яркие снимки года - 2018

    В надежных руках

    Фотограф Дэвид Нам Лип Ли получил первое место в категории "Удивительные лица и персонажи" за портрет мальчика из племени сури на юго-западе Эфиопии. Племя живет очень замкнуто и обычно избегает контактов с внешним миром.

  • Эберхард Эмке. Зимняя идиллия

    Самые яркие снимки года - 2018

    Зимняя идиллия

    Снимок немецкого фотографа Эберхарда Эмке, показывающий дорогу в заснеженном лесу, номинировался в категории "Всплеск красок". Эмке делает свои замечательные фотографии с беспилотников. Многие из них получали награды на международных конкурсах.

  • Марко Гайотти. На дереве в первобытном лесу

    Самые яркие снимки года - 2018

    В первобытном лесу

    В национальном парке на севере острова Суматра итальянец Марко Гайотти поймал в объектив орангутанга, вполне доверяющего людям. К сожалению, у орангутангов здесь - все меньше жизненного пространства из-за роста добычи пальмового масла. Фото отмечено в категории "Животные в их сфере обитания".

  • Томас Калак. Дубай

    Самые яркие снимки года - 2018

    Дубай - город в пустыне

    Почти каждый год немецкий фотограф Томас Калак получает призы за свои работы на разных конкурсах. Его конек - города с неожиданных ракурсов. Вот и этот снимок стал номинантом конкурса Siena International Photo Awards.

    Автор: Ефим Шуман


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