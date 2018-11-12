Конкурс Siena International Photo Awards: самые яркие фотографии 2018 года

Самые яркие снимки года - 2018

Игра красок

Анураг Кумар сделал этот снимок на своей родине - в Индии. Холи - индуистский праздник весны. Проходит в конце февраля - начале марта каждого года. В последний день проходит шествие, во время которого его участники осыпают друг друга цветным порошком и поливают подкрашенной водой. Этому снимку отдали второе место в категории "Всплеск красок".