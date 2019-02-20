Конгресс США одобрил создание космических войск

Конгресс США во вторник, 17 декабря, одобрил создание космических войск. Законопроект вошел в новый оборонный бюджет США на 2020 год.

После подписания бюджета президентом Дональдом Трампом космические войска станут шестым родом вооруженных сил: наряду с сухопутными, военно-воздушными и военно-морскими войсками, а также береговой охраной и морской пехотой.

"Великий шаг для американцев"

Во время дебатов вице-президент США Майк Пенс заявил о "великом шаге для американцев". В Белом Доме отметили, что с принятием закона будет выполнено обещание Трампа сохранить "ведущую роль США в космосе".

В законопроекте указано, что одна из задач новых американских космических войск - защищаться от агрессии и проводить операции в космосе. Отмечается, что пока в космические войска не будут нанимать новых военных, они будут рекрутированы из военно-воздушных сил.

Общая численность космических войск США составит от 15 до 20 тысяч человек. Об этом ранее заявил исполняющий обязанности министра обороны Соединенных Штатов Патрик Шанахан. Он отметил наличие "существенных угроз" в космосе, в частности, от Китая и России.

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