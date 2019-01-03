 Конгресс США начал работу в условиях ″шатдауна″ и новой расстановки сил | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 04.01.2019

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Мир

Конгресс США начал работу в условиях "шатдауна" и новой расстановки сил

После промежуточных выборов в США демократы получили большинство мест в Палате представителей, а республиканцы - в Сенате. Нэнси Пелоси вновь избрана спикером нижней палаты Конгресса.

Нэнси Пелоси на заседании Конгресса США 3 января 2019 года

Нэнси Пелоси на заседании Конгресса США 3 января 2019 года

Конгресс США 116-го созыва начал работу в четверг, 3 января. Спикером его нижней палаты вновь избрана демократ Нэнси Пелоси, прежде занимавшая этот пост с января 2007 по январь 2011 года. Демократы в Палате представителей намерены "обсуждать и продвигать хорошие идеи" вне зависимости от того, "откуда они идут", подчеркнула Пелоси в своей инаугурационной речи. Она добавила, что "не питает иллюзий" относительно сотрудничества с республиканцами.

В ноябре 2018 года в Соединенных Штатах состоялись промежуточные выборы. На них были полностью переизбраны члены Палаты представителей, а также 35 сенаторов из ста. Впервые за последние восемь лет большинство мест в Палате представителей - 235 из 435 - получили члены Демократической партии. При этом в верхней палате Конгресса, Сенате, 53 места из 100 занимают республиканцы.

Одной из первых задач Пелоси станет урегулирование бюджетного кризиса, который привел к частичной приостановке работы федеральных учреждений ("шатдаун"). 4 января демократы намерены представить проект бюджета, который удовлетворяет "нужды американского народа" и защищает границы страны, заявила спикер нижней палаты Конгресса.

Пелоси пригласила президента США Дональда Трампа выступить 29 января с ежегодным посланием Конгрессу о положении дел в стране.

"Шатдаун" из-за отсутствия денег

Контекст

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21 декабря Конгресс США 115-го созыва не утвердил проект бюджета на следующий финансовый год из-за разногласий с главой государства. Трамп требует выделить более 5 млрд долларов на возведение стены вдоль границы с Мексикой. Демократы согласны направить на защиту границы лишь 1,3 млрд. Новый раунд переговоров в Белом доме с демократами и республиканцами запланирован на 4 января.

22 декабря ряд федеральных учреждений в Соединенных Штатах временно прекратили работу из-за отсутствия финансирования. До решения этого вопроса около 800 тысяч американских госслужащих не будут получать зарплату. Часть служащих отправлена в принудительный неоплачиваемый отпуск. Те сотрудники, от чьей работы государство не может отказаться, должны продолжать работу без оплаты.

 

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    В США три ветви власти по замыслу "отцов-основателей" взаимно ограничивают друг друга. Президент может помиловать осужденных и выбирает федеральных судей, но утверждает их кандидатуры Сенат. Президент также назначает министров и послов, если их кандидатуры получили одобрение сенаторов. Такая процедура - один из способов законодательной власти контролировать исполнительную.

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    Президент США может дать распоряжение членам правительства, предписывающее, как им выполнять обязанности. Оно называется "исполнительным указом" и имеет силу закона. Одобрения законодателей не требуется. И все же президент не всевластен. Суды могут отменить его распоряжения, Конгресс может принять закон, аннулирующий исполнительный указ. Но.. новый президент может отменить уже их, и так далее.

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    Американский президент имеет право заключать международные договоры, но для их ратификации нужна поддержка двух третей Сената. Поэтому нередко вместо договоров с другими странами используются так называемые исполнительные соглашения, которые не нуждаются в одобрении Конгресса. Но Конгресс может обратиться с иском в Верховный суд или принять закон, регулирующий сферу действия соглашения.

  • Люди вокруг стола, на котором стоят солдатики

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    Президент США - верховный главнокомандующий, но войну имеет право объявлять только Конгресс. Может ли президент отправлять войска для участия в вооруженном конфликте без согласия парламента? Когда США вступили в войну во Вьетнаме, Конгресс счел это превышением полномочий президента. Считается, что президент может действовать в этой области свободно до тех пор, пока не вмешается Конгресс.

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    Самое сильное оружие

    Если президент злоупотребляет полномочиями или нарушает закон, то парламент может начать процедуру отстранения его от власти. Таких попыток импичмента было две, обе - безуспешные. Но у Конгресса есть куда более мощный инструмент, чтобы остановить любые президентские инициативы: именно Конгресс утверждает бюджет страны. Нет бюджета - значит, у президента нет денег на реализацию своих планов.

    Автор: Ута Штайнвер, Михаил Бушуев


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