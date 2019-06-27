Конгресс США выделил 4,6 миллиардов долларов на решение миграционного кризиса

Конгресс США выделил 4,6 миллиардов долларов (около четырех млрд евро) экстренной помощи на решение миграционного кризиса на границе с Мексикой. Соответствующий финансовый пакет был утвержден Палатой представителей США в четверг, 27 июня, днем ранее его утвердил Сенат США.

Деньги должны быть использованы для оптимизации работы центров по приему мигрантов, расположенных на границе Мексики и США, а кроме того, на укрепление самой границы.

Власти США озабочены наплывом беженцев из центрально-американских стран, достигающих американской границы через территорию Мексики.

Республиканцы договорились с демократами

Споры между республиканцами и демократами о путях решения миграционного кризиса длятся на протяжении нескольких месяцев. Но Палата представителей, контролируемая оппозиционными демократами, все же утвердила выделение экстренной финансовой помощи, несмотря на то, что текст законопроекта был составлен в Сенате, где доминируют республиканцы.

Ранее, 14 июня, власти Мексики опубликовали полный текст договора между Мексикой и США, регламентирующего вопросы миграции. Среди прочего, оба государства будут обрабатывать ходатайства об убежище граждан третьих стран, которые пересекли "территорию одной страны, чтобы прибыть в соседнюю". Беженцы из третьих стран, въехавшие в США из Мексики, будут немедленно высланы обратно.

Ранее, в январе, американские пограничники применили против беженцев слезоточивый газ, когда коло 150 мигрантов из Латинской Америки попытались пересечь границу США и Мексики неподалеку от Тихуаны.

Президент США Дональд Трамп сделал борьбу с нелегальной иммиграцией одной из главных тем своей предвыборной кампании и продолжил эту линию уже в качестве главы Белого дома. В 2018 году США объявили политику "нулевой толерантности" в отношении нелегалов.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

Беженцы в Дании: игра властей на устрашение Между тюрьмой и лагерем для беженцев Керсховегорд, расположенный в маленькой деревне в Ютландии, - отражение миграционной политики Дании. Бывшая тюрьма стала лагерем для беженцев. Там, где некогда заключенные отбывали срок, сегодня дожидаются депортации те мигранты, чье прошение о предоставлении убежища было отклонено. Впрочем, тюрьма не совсем утратила былую функцию. Здесь находятся и преступники, подлежащие принудительной высылке.

Беженцы в Дании: игра властей на устрашение Временное пребывание Вообще-то Даниэля Кристиансена зовут Али Аднан. С тех пор, как уроженец Ирака принял христианство, он настаивает на том, чтобы его называли новым именем. Он находится в депортационном центре Керсховегорд уже больше года. Однако датские власти хотят поскорее отправить иракца на родину.

Беженцы в Дании: игра властей на устрашение Политика устрашения Даниэль Кристиансен живет в лагере в стесненных условиях с сотнями других беженцев, которые должны покинуть Данию. Чтобы в будущем в страну прибывало меньше мигрантов, власти делают ставку на политику их устрашения. Правительство меньшинства, в которое входят правые и центристы, объявило, что вскоре нелегальных мигрантов отправят в новый центр на необитаемый датский остров.

Беженцы в Дании: игра властей на устрашение Деревня в деревне Когда Бехзад Моради еще жил в Иране, он работал парикмахером. Сегодня он стрижет своих соседей. Обитатели депортационного центра поневоле стали сообществом, практически деревней в деревне. Тем, появление чего правящая коалиция вообще-то хотела бы предотвратить. Закон предусматривает, что те районы, в которых практически не живут датчане, должны быть снесены и заново застроены инвесторами.

Беженцы в Дании: игра властей на устрашение Долгая дорога Иранец Хошанг Ростами идет в темноте по территории депортационного лагеря Kерсховегорд. Следующий город находится далеко отсюда. Проводя политику устрашения и изоляции беженцев, либерально-консервативное правительство меньшинства хочет таким образом угодить правопопулистской Народной партии Дании, которая также входит в правящую коалицию.

Беженцы в Дании: игра властей на устрашение Государственный режим питания Будни Kерсховегорда регулируют правила, установленные властями. Обитатели центра получают еду трижды в день, им нельзя самим готовить или покупать ее. Неважно, каким будет итог парламентских выборов в Дании, жесткая миграционная политика, видимо, сохранится. Даже социал-демократы, находящиеся в оппозиции, заявили, что в случае победы не будут менять политику в области предоставления убежища.

Беженцы в Дании: игра властей на устрашение Взгляд в будущее Несмотря ни на что, уроженец Ирана Карим Азизи не растерял жизнелюбия. Есть хорошие шансы на то, что после выборов политика, касающаяся предоставления убежища в Дании, хотя бы не ужесточится: на недавних выборах в Европарламент правопопулистская Народная партия потеряла значительное количество голосов. А опросы показывают, что нынешнее правительство может сменить левая коалиция. Автор: Патрик Гроссе

