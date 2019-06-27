 Конгресс США выделил 4,6 миллиардов долларов на решение миграционного кризиса | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 28.06.2019

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Мир

Конгресс США выделил 4,6 миллиардов долларов на решение миграционного кризиса

Палата представителей США утвердила выделение экстренной финансовой помощи для оптимизации работы центров по приему беженцев, расположенных на границе с Мексикой.

Женщины и дети хватаются за сетку забора - лагерь для беженцев в Мексике

Мигранты из Центральной Америки в лагере на территории Мексики

Конгресс США выделил 4,6 миллиардов долларов (около четырех млрд евро) экстренной помощи на решение миграционного кризиса на границе с Мексикой. Соответствующий финансовый пакет был утвержден Палатой представителей США в четверг, 27 июня, днем ранее его утвердил Сенат США.

Деньги должны быть использованы для оптимизации работы центров по приему мигрантов, расположенных на границе Мексики и США, а кроме того, на укрепление самой границы.

Контекст

Президент США хочет отгородится от Мексики бетонным забором и требует для этого 8,6 миллиарда долларов из бюджета. DW собрала главные факты о стене Дональда Трампа. (15.03.2019)

Беженцы из третьих стран, въехавшие в США из Мексики, будут немедленно высланы обратно. Это одно из условий нового миграционного соглашения Вашингтона с Мехико. (15.06.2019)

На следующей неделе миграционная служба США приступит к выдворению из страны миллионов нелегальных мигрантов, сообщил президент страны Дональд Трамп. (18.06.2019)

Власти США озабочены наплывом беженцев из центрально-американских стран, достигающих американской границы через территорию Мексики.

Республиканцы договорились с демократами

Споры между республиканцами и демократами о путях решения миграционного кризиса длятся на протяжении нескольких месяцев. Но Палата представителей, контролируемая оппозиционными демократами, все же утвердила выделение экстренной финансовой помощи, несмотря на то, что текст законопроекта был составлен в Сенате, где доминируют республиканцы.

Ранее, 14 июня, власти Мексики опубликовали полный текст договора между Мексикой и США, регламентирующего вопросы миграции. Среди прочего, оба государства будут обрабатывать ходатайства об убежище граждан третьих стран, которые пересекли "территорию одной страны, чтобы прибыть в соседнюю". Беженцы из третьих стран, въехавшие в США из Мексики, будут немедленно высланы обратно.

Ранее, в январе, американские пограничники применили против беженцев слезоточивый газ, когда коло 150 мигрантов из Латинской Америки попытались пересечь границу США и Мексики неподалеку от Тихуаны.

Президент США Дональд Трамп сделал борьбу с нелегальной иммиграцией одной из главных тем своей предвыборной кампании и продолжил эту линию уже в качестве главы Белого дома. В 2018 году США объявили политику "нулевой толерантности" в отношении нелегалов.

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    Когда Бехзад Моради еще жил в Иране, он работал парикмахером. Сегодня он стрижет своих соседей. Обитатели депортационного центра поневоле стали сообществом, практически деревней в деревне. Тем, появление чего правящая коалиция вообще-то хотела бы предотвратить. Закон предусматривает, что те районы, в которых практически не живут датчане, должны быть снесены и заново застроены инвесторами.

  • Иранец Хошанг Ростами идет в темноте между зданиями депортационного лагеря Kерсховегорд в Дании. Справа и слева от него возвышаются белые жилые блоки.

    Беженцы в Дании: игра властей на устрашение

    Долгая дорога

    Иранец Хошанг Ростами идет в темноте по территории депортационного лагеря Kерсховегорд. Следующий город находится далеко отсюда. Проводя политику устрашения и изоляции беженцев, либерально-консервативное правительство меньшинства хочет таким образом угодить правопопулистской Народной партии Дании, которая также входит в правящую коалицию.

  • Жители депортационного центра Kærshovedgård сидят на полу. Перед ними лежит пластиковая пленка, на которой стоят четыре тарелки с едой.

    Беженцы в Дании: игра властей на устрашение

    Государственный режим питания

    Будни Kерсховегорда регулируют правила, установленные властями. Обитатели центра получают еду трижды в день, им нельзя самим готовить или покупать ее. Неважно, каким будет итог парламентских выборов в Дании, жесткая миграционная политика, видимо, сохранится. Даже социал-демократы, находящиеся в оппозиции, заявили, что в случае победы не будут менять политику в области предоставления убежища.

  • Иранец Карим Азизи подбрасывает в воздух апельсин и смотрит на него, широко улыбаясь. За Азизи наблюдает другой обитатель лагеря, который сидит позади.

    Беженцы в Дании: игра властей на устрашение

    Взгляд в будущее

    Несмотря ни на что, уроженец Ирана Карим Азизи не растерял жизнелюбия. Есть хорошие шансы на то, что после выборов политика, касающаяся предоставления убежища в Дании, хотя бы не ужесточится: на недавних выборах в Европарламент правопопулистская Народная партия потеряла значительное количество голосов. А опросы показывают, что нынешнее правительство может сменить левая коалиция.

    Автор: Патрик Гроссе


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Стена на границе с Мексикой: фермеры в Техасе боятся национализации участков из-за планов Трампа

Контекст

Беженцы в Дании: игра властей на устрашение

5 июня в Дании пройдут выборы в парламент. Правительство добивается поддержки, проводя политику устрашения беженцев. Депортационный лагерь Керсховегорд - пример миграционной политики страны. (04.06.2019)  

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