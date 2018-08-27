 Конгрессмены США призвали к международному расследованию убийства Немцова | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 12.03.2019

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Мир

Конгрессмены США призвали к международному расследованию убийства Немцова

Члены Палаты представителей призвали власти России позволить провести беспристрастное расследование преступления и сотрудничать по этому делу с ПА ОБСЕ и ПАСЕ.

Флаг США и здание Капитолия в Вашингтоне

Члены Палаты представителей Конгресса США почти единогласно поддержали резолюцию, которая призывает расследовать убийство российского политика Бориса Немцова и привлечь виновных к ответственности. В поддержку документа во вторник, 12 марта, проголосовали 416 конгрессменов, еще один человек выступил против.

Контекст

"Следствие окончено, забудьте". Название старого итальянского кино про мафию как нельзя лучше характеризует приговор убийцам Бориса Немцова, пишет в комментарии для DW Константин Эггерт. (13.07.2017)

Марш памяти Немцова - одна из немногих санкционированных протестных акций за долгое время. Но часть демонстрантов уже не верит в эффективность уличного протеста и приходит только для того, чтобы почтить память политика. (24.02.2019)

Четвертый год Надежда Митюшкина не дает исчезнуть стихийно возникшему на мосту перед Кремлем "народному" мемориалу в память о Борисе Немцове. В этом году Митюшкина стала лауреатом премии его имени. (21.06.2018)

Резолюция, внесенная в нижнюю палату Конгресса США 27 февраля, призывает власти России "позволить провести беспристрастное международное расследование" преступления, а также взаимодействовать с Парламентской ассамблеей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и Парламентской ассамблеей Совета Европы по этому делу.

Конгрессмены "осуждают Владимира Путина и его режим за превращение политических оппонентов в мишень и покрытие убийства" Бориса Немцова.

Помпео и Мнучина призвали применить "закон Магнитского"

Кроме того, резолюция содержит требование к госсекретарю США Майклу Помпео и американскому министру финансов Стивену Мнучину в рамках "закона Магнитского" заморозить активы лиц, причастных к убийству российского политика.

Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в Москве. Исполнители преступления были приговорены судом к длительным срокам тюремного заключения, но заказчики убийства не найдены до сих пор.

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    Автор: Евлалия Самедова, Москва


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Контекст

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Шествие в память об убитом почти три года назад оппозиционном политике Борисе Немцове состоялось 25 февраля в российской столице. На бульвары вышли тысячи людей. (25.02.2018)  

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