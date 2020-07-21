 Конгрессмены США одобрили оборонный бюджет на 2021 год | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 22.07.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

Конгрессмены США одобрили оборонный бюджет на 2021 год

Палата представителей приняла законопроект с более мягкой версией санкций против "Северного потока - 2" и "Турецкого потока". Другую версию подготовил Сенат США. Трамп грозит вето.

Заседание Палаты представителей США

Заседание Палаты представителей США (фото из архива)

Палата представителей США во вторник, 21 июля, одобрила оборонный бюджет в размере 740 миллиардов долларов (около 641 млрд евро) на 2021 финансовый год (начинается с 1 октября. - Ред.), включая поправки о новых санкциях против строительства газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". Речь идет о введении ограничительных мер против иностранных лиц, которые в значительной мере способствуют продаже, аренде или предоставлении судов для укладки труб, предназначенных для строительства указанных газопроводов.

"За" проголосовали 295, "против" - 125 конгрессменов нижней палаты, которую контролируют представители Демократической партии. Эта версия "Закона о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону" была подготовлена конгрессменами.

Более жесткая версия законопроекта

Другую версию законопроекта разработали в Сенате США, также предлагая ввести санкции, но распространяться они были должны и на тех, кто оказывает портовые услуги, страховую или юридическую помощь при строительстве газопроводов. Это угрожало оставить газопроводы без сертификата, необходимого для введения их в действие. Конгрессмены одобрили более мягкую версию.

Трамп угрожает наложить вето

Дональд Трамп сидит за столом в Овальном кабинете

Дональд Трамп

Перед тем, как оборонный бюджет подпишет президент США, он должен быть утвержден в обеих палатах Конгресса. Если Сенат, контролируемый республиканцами, не одобрит нынешнюю версию, ее придется вновь согласовывать с Палатой представителей. Дональд Трамп угрожал наложить вето на закон о бюджетных ассигнованиях на оборону, поскольку он предполагает переименование некоторых военных объектов, названных в честь конфедератов - участников Гражданской войны в США со стороны Южных штатов.

Смотрите также:

  • Трамп стоит рядом с Путиным, держит в руках табличку с надписью санкции и говорит, что это не вам, это для Китая

    Политика Трампа в карикатурах

    Санкции США против Китая: при чем тут Россия?

    Президент США Трамп подписал новый закон о санкциях против Китая. На сей раз - из-за притеснений уйгуров. Готовность Вашингтона принимать жесткие меры заставляет нервничать и Москву, считает Сергей Елкин.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика Трампа в карикатурах

    Убийство Сулеймани и новая роль Дональда Трампа

    Приказав убить иранского генерала Касема Сулеймани, президент США Дональд Трамп, похоже, посчитал себя настоящим богом войны, предполагает карикатурист Сергей Елкин.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика Трампа в карикатурах

    Санкции на выбор: новогоднее предложение из США для России

    "Санкции из ада" против Москвы готовит Конгресс США, ограничительные меры против фирм, строящих "Северный поток - 2", уже подписал президент Трамп. Сергей Елкин о "подарках" Вашингтона.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика Трампа в карикатурах

    Демократы vs Трамп: начало импичмента вместо подарка на Рождество

    Палата представителей США, где большинство у демократов, проголосовала за импичмент Трампа. Сергей Елкин о том, что подарил бы президенту США Санта, будь он членом Демократической партии.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика Трампа в карикатурах

    Трамп в образе Рокки: без вмешательства Путина не обошлось?

    Трамп в образе Рокки: без вмешательства Путина не обошлось? Президент США запостил в соцсетях фотомонтаж: он предстал в образе боксера Рокки из одноименного фильма. Карикатурист Сергей Елкин знает, кто на самом деле был примером для Трампа.

  • Трамп высыпает перед Эрдоганом из пакета курдов

    Политика Трампа в карикатурах

    Трамп бросил курдов на произвол Эрдогана

    Турция начала наступление на позиции курдов в Сирии после того, как президент США приказал вывести оттуда американских военных. Карикатурист Сергей Елкин о новом столкновении на Ближнем Востоке.

  • Трамп вручает Зеленскому, одетому как пират, зеленую метку

    Политика Трампа в карикатурах

    Зеленая метка, или Что грозит Трампу после телефонного разговора с Зеленским

    Просьба Дональда Трампа провести в Украине расследование против Джо Байдена и его сына грозит импичментом президента США. Зеленая метка может оказаться для Трампа черной, считает Сергей Елкин.

  • Трамп останавливает Путина, который на спине несет трубу, а на ней написано Северный поток-2

    Политика Трампа в карикатурах

    "Северный поток - 2": Трамп против!

    Президент США Дональд Трамп вновь назвал газопровод "Северный поток - 2" угрозой энергетической безопасности Европы. Карикатурист Сергей Елкин о ноже в спину проекта Владимира Путина.

  • Трамп идет с портфелем

    Политика Трампа в карикатурах

    Как Трамп на саммите G7 чуть не стал контрабандистом

    На саммите G7 в Биаррице Трампу не удалось убедить коллег в необходимости возвращения в этот клуб России. Сергей Елкин о тщетных попытках президента США превратить "большую семерку" в "восьмерку".

  • Чуб Трампа, свисая из башни, на которой написано G7, завлекает Путина, сидящего на лошади

    Политика Трампа в карикатурах

    Путь Путина в "большую семерку" лежит через Трампа

    Великобритания, Германия и Франция против превращения G7 в "восьмерку". За возобновление членства РФ выступает лишь президент США. Карикатурист Сергей Елкин о том, как Трамп может помочь Путину.

  • Karikatur von Sergey Elkin Trump will Grönland kaufen

    Политика Трампа в карикатурах

    Навстречу новому штату: Трамп хочет купить Гренландию?

    Дональд Трамп заинтересовался возможностью покупки датской автономии Гренландии, пишет The Wall Street Journal. Карикатурист Сергей Елкин о замыслах президента США.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика Трампа в карикатурах

    Крылатые качели Путина и Трампа: чем грозит миру отказ от ДРСМД

    Россия и США объявили о прекращении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Карикатурист Сергей Елкин о том, что мир становится все более опасным.

  • Трамп сидит на дереве, которое пилят ослы (осел - символ Демократической партии)

    Политика Трампа в карикатурах

    После доклада Мюллера: противостояние Трампа и демократов продолжается

    В докладе спецпрокурора Мюллера о вмешательстве РФ в американские выборы обвинений против Трампа не выдвинуто, но демократы не намерены отступать. Взгляд Сергея Елкина.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика Трампа в карикатурах

    Ким и Трамп: ни ты мне, ни я тебе

    Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп не достигли прорыва на саммите в Ханое. Встреча завершилась без подписания соглашения. Карикатурист Сергей Елкин об итогах саммита.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика Трампа в карикатурах

    Президентство как самый убыточный проект Трампа

    Дональд Трамп завил, что за время своего пребывания на президентском посту лишился "огромных денег". Карикатурист Сергей Елкин оценил финансовые потери миллиардера.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика Трампа в карикатурах

    Чем стала для Трампа стена на границе с Мексикой

    Трамп прервал переговоры с демократами о "шатдауне" из-за их отказа выделить деньги на стену на границе с Мексикой. Сергей Елкин о проекте, ставшем "американской горкой" для Вашингтона.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика Трампа в карикатурах

    Трамп под ударом после встречи с Путиным

    Встреча Дональда Трампа и Владимира Путина не понравилась многим в Конгрессе. Особенно взъелись на президента США его соперники-демократы. Взгляд карикатуриста Сергея Елкина.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика Трампа в карикатурах

    Заложница "Северного потока", или Как Трамп видит Германию

    На саммите НАТО в Брюсселе Дональд Трамп назвал Германию "заложницей" России, объяснив это строительством газопровода "Северный поток-2". Взгляд Сергея Елкина на заявление президента США.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика Трампа в карикатурах

    Ответ ЕС на пошлины США: если ты меня не любишь, то я тоже нет

    Евросоюз ответил на решение президента США Трампа обложить пошлинами европейские сталь и алюминий. Карикатурист Сергей Елкин так проиллюстрировал появление новых торговых барьеров.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика Трампа в карикатурах

    Дональд Трамп и Ким Чен Ын: чья… кнопка больше?

    Перепалку между президентом США и лидером Северной Корее о мощи ядерных потенциалов двух стран карикатурист Сергей Елкин расценил как спор детей в песочнице.

  • Боеголовки ракет с прическами Трампа и Ким Чен Ына

    Политика Трампа в карикатурах

    Дональд Трамп и Ким Чен Ын столкнулись лбами

    КНДР и США продолжают обмениваться угрозами. Пентагон заявляет о планах превентивного удара по КНДР, Пхеньян грозит нанести удар по авиабазе США на Гуаме. Взгляд Сергея Елкина.

    Автор: Илья Коваль


Смотреть видео 02:33

"Северному потоку-2" грозят новые санкции США: многомиллиардные инвестиции пойдут ко дну?

Контекст

Санкции и пандемия - не помеха? Как в ФРГ строят газопровод Eugal

Пока США грозят новыми санкциями фирмам, участвующим в строительстве "Северного потока-2", в ФРГ заканчивают возведение его наземного продолжения - газопровода Eugal. Репортаж DW. (15.07.2020)  

США вновь тормозят "Северный поток - 2" - почему?

Вашингтон грозит новыми санкциями российскому трубопроводу. У Соединенных Штатов несколько причин мешать "Северному потоку - 2". (28.05.2020)  

Новые санкции США против "Северного потока - 2"? Что говорят в Берлине

В Берлине представитель бизнеса ФРГ Михаэль Хармс и депутат бундестага Клаус Эрнст призвали предотвратить новые санкции США против "Северного потока - 2". Почему им важен этот газопровод? (16.06.2020)  

Аудио- и видеофайлы по теме

США грозят новыми санкциями газопроводу "Северный поток-2", как ответят ЕС и Германия?  

"Северный поток-2" и другие проблемы "Газпрома" в Европе и Азии  

Также по теме

Deutschland Wirtschaft l US-Repräsentantenhaus stimmt für Sanktionen gegen Nord Stream 2

Палата представителей США одобрила санкции против "Северного потока - 2": 21.07.2020

Санкции вводятся в рамках законопроекта об оборонном бюджете на 2021 год и должны быть еще одобрены Сенатом и подписаны Трампом.

USA/Deutschland Sanktionen gegen Nord Stream 2

Санкции против "Северного потока - 2" внесли в проект бюджета США по обороне 01.07.2020

Американские сенаторы сначала подготовили закон о расширении санкций, а затем внесли их в проект оборонного бюджета. Под санкции должны попасть не только строители газопровода, но и порты, юристы и страховые компании.

USA/Deutschland Sanktionen gegen Nord Stream 2

ЕС готовит ответ на санкции США против "Северного потока - 2" 26.06.2020

Брюссель считает американские санкции против "Северного потока - 2" неприемлемыми и нарушающими международное право. Ответные меры призваны повысить устойчивость ЕС по отношению экстерриториальным санкциям третьих стран.

Реклама

Самые читаемые

В Луцке задержали террориста и освободили заложников  

Комментарий: Назначение Дегтярева в Хабаровский край - ошибка Путина  

Пособие по безработице в Германии: кто, сколько и как долго получает  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно