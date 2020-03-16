Кому от поправок к Конституции России плохо стало?

Вступление в силу новой Конституции РФ - дело, судя по всему, решенное. Ведь речь идет об обнулении президентских сроков Путина. Карикатурист Сергей Елкин о главной жертве поправок.
Смотрите также:
Одобрив внесенные президентом Путиным поправки в основной закон, Конституционный суд РФ ускорил процесс распада нынешней системы, считает Константин Эггерт. (17.03.2020)
Представители четырех ингушских тейпов призвали бойкотировать голосование по поправкам в Конституцию. На главу Совета тейпов возбудили административное дело. Подробности - в материале DW. (17.03.2020)