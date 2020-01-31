 Кому немцы завещают деньги и недвижимость? | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 31.01.2020

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Культура и стиль жизни

Кому немцы завещают деньги и недвижимость?

В Германии растет число людей, готовых завещать свое имущество благотворительным организациям. Почему так происходит? Корреспондент DW поговорил с завещателями.

Оформление завещания

Почти каждый третий житель Германии старше 50 лет не исключает, что будет завещать свое имущество и накопления тем или иным благотворительным организациям. Среди бездетных и одиноких людей потенциальных завещателей - больше половины. Таковы результаты репрезентативного опроса Института маркетинговых исследований (GfK), проведенного по заказу общественной организации "Мое наследство творит добро" (Mein Erbe tut Gutes). Подобный опрос уже проводился в 2013 году, и тогда только 11 процентов опрошенных выразили готовность составить завещание в пользу благотворительных организаций. Опрос 2019 года показал, что сегодня уже 28 процентов готовы на это.

Контекст

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"Всего было опрошено 997 человек в возрасте от 50 до 80 лет. У 73,3 процентов респондентов были родные или усыновленные дети. 26,7 процентов опрошенных не имели детей", - уточняет сотрудница организации "Мое наследство творит добро" Сюзанна Ангер (Susanne Anger).

Кому люди готовы завещать? 

Вопрос, кому достанутся мои накопления, чаще других задают себе бездетные немцы. Многим из них не хочется, чтобы то, что ими было заработано за всю жизнь, перешло государству. Чтобы помочь таким людям, а также всем другим, кто хотел бы завещать в пользу благотворительных проектов, была создана общественная инициатива "Мое наследство творит добро", объединившая усилия 22 некоммерческих благотворительных организаций.

Согласно результатам опроса, большинство немцев готовы завещать свои накопления фондам, специализирующимся на защите окружающей среды и/или животных. На втором месте - социальные проекты: например, помощь больным людям или людям с ограниченными возможностями здоровья. Многие хотят оставить наследство организациям, поддерживающим детей, а также службам спасения и оказания помощи жертвам катастроф. Каждый пятый из опрошенных готов завещать в пользу образовательных проектов и научных исследований.

У тех, кто не готов завещать благотворительным организациям, - свои причины. 29 процентов опрошенных считают, что их накоплений просто не хватит на то, чтобы поддержать благотворительные проекты. "Наша задача - предоставить людям экспертные консультации, объяснить им, что благотворительные фонды рады любой поддержке, включая небольшие суммы, пополняющие общие счета, из которых  финансируются самые разные проекты", - подчеркивает Сюзанна Ангер.

72 процента опрошенных хотели бы оставить наследство детям и близким родственникам. А что делать, если детей и близких родственников нет? С этим вопросом мы обратились к однополой семейной паре из Кельна.

Наследство должно приносить пользу

Людвигу - чуть за 80, он - бывший архитектор. Его супруг Ханс - в прошлом сотрудник одной из немецких авиакомпаний, он на 10 лет моложе. Эта супружеская пара - состоятельные предпринимателями. В их владении - около 100 квартир и домов в Кельне. Когда Ханс и Людвиг были молоды, они не сорили деньгами. Они давно поняли, что лучше всего вкладывать заработанные деньги в недвижимость. "Она любой кризис и инфляцию переживет. Надежней капиталовложений не бывает!" - уверен Людвиг.

Супруги Ханс и Людвиг

Супруги Ханс (слева) и Людвиг

Сегодня он пенсионер, а когда работал архитектором, то ему, кроме высоких гонораров, заказчики нередко платили недвижимостью - например, квартирами в домах, которые он проектировал. Вместе с партнером по жизни и бизнесу Хансом Людвиг покупал жилые объекты и сдавал их в аренду, чтобы они самоокупались: арендная  плата покрывала выплаты банкам по кредитам. В итоге они создали свою "империю" недвижимости, которая сегодня обеспечивает им безбедную старость.

"Было бы у нас такое состояние в молодости, мы бы знали, на что потратить деньги, а сейчас мы стремимся к тишине и покою, следуя советам врачей", - с грустью говорит Людвиг, перенесший сначала операцию на сердце, а позже - инсульт. Детей и близких родственников у пары нет, вот они и задумались над тем, как правильно распорядиться тем, что они заработали за всю жизнь. Людвиг и Ханс уверены, что их наследство должно приносить пользу. Супруги и раньше всегда поддерживали людей с небольшими доходами. Так, в домах, принадлежащих Хансу и Людвигу, не повышают арендную плату пенсионерам. А управдому, следящему за их недвижимостью, они подарили дом.

Завещать или дарить чужим людям - дорого

"Подарить-то подарили, но не подумали о том, что подарки некровным родственникам облагаются огромным налогом", - рассказывает Ханс. Управдом, беженец с многодетной семьей из Боснии, должен был уплатить государству налог с "подарка" в 300 тысяч евро. Таких денег у него, конечно, не было, и пришлось Хансу с Людвигом уплатить еще и налог. В итоге подарок обошелся им значительно дороже, чем они планировали. "Не забирать же дом обратно!" - смеется Ханс. 

Что касается налогов, то в Германии они действительно высокие, особенно, когда ты сам - не бедный человек. Если ты даришь или оставляешь в наследство недвижимость близким родственникам, в число которых входят в первую очередь супруги и дети, то необлагаемая налогом сумма составляет 500 тысяч евро. Все, что выше этой суммы, уже подлежит налогообложению.

Совместное имущество и равные права на наследство

Успешным предпринимателям было важно узаконить свои отношения и официально вступить в брак уже даже потому, что каждый из них в случае смерти одного из партнеров мог потерять большие деньги. "Мы были одними из первых клиентов кельнского загса, когда в Германии осенью 2001 года разрешили заключать однополые партнерские соглашения", - вспоминает Ханс. Хотя такие соглашения и не регулировали процедуру наследования в однополых союзах. Однако наличие такого соглашения давало возможность хотя бы через суд добиться справедливости. "Можно сказать, что официальный однополый союз мы заключили из-за денег, а жили все это время - по любви", - смеется Людвиг.

Уже в 2017 году Людвиг и Ханс снова побывали в загсе, где в торжественной обстановке заключили настоящий брак - точно такой же, который теперь заключают в Германии все желающие, независимо от пола партнеров. Состояние Ханса и Людвига, составивших завещание в пользу друг друга, оценивается в миллионы, и огромная его часть, если бы они не поженились, ушла бы на уплату налога на наследство.

Большая часть имущества уйдет на благотворительные цели

"Секрет нашего долголетнего семейного счастья - это доверие. И оно у нас было всегда", - говорит Людвиг, глядя в глаза своему супругу. Они жалеют лишь о том, что у них нет детей. Раньше они не имели права усыновлять детей, а сегодня Людвигу и Хансу уже тяжело о ком-то заботится, а тем более - воспитывать детей. Зато у них есть любимая собака по кличке Коко. "По собачьим меркам она тоже уже пенсионерка", - смеются они. 

Конверт с текстом завещания

Завещание должно быть написано от руки и заверено нотариусом

Ханс и Людвиг не хотят говорить, кому именно достанется их состояние после их смерти. Но часть денег точно пойдет на помощь нуждающимся детям и на защиту бездомных животных. "Мне, пережившему операцию на сердце и инсульт, хотелось бы поддержать благотворительный фонд Deutsche Herzstiftung, который финансирует исследования в области сердечнососудистых заболеваний", - подчеркивает Людвиг. А Ханс добавляет: "Слава богу, что благотворительность в Германии не облагается налогами. Было бы иначе, многих благотворительных фондов не существовало бы вовсе".

Другой пример: от матери досталась лишь половина наследства

Матиас П. был единственным ребенком в семье. С отцом мать развелась. Отношения с ней у сына испортились, когда он женился: мать не поладила с невесткой, а сын встал на сторону жены. Через несколько лет после ссоры мать Матиаса скоропостижно скончалась. "Я был единственным законным наследником, - рассказывает Матиас, - но оказалось, что мама завещала свой дом и денежные сбережения благотворительной организации, а меня она даже не упомянула в завещании".

Матиас мог претендовать только на свою так называемую "обязательную долю" (Erbpflichtteil), которая в Германии составляет половину всего наследства. "В итоге я получил через суд лишь половину наследства, а другая половина ушла на счет благотворительной организации", - говорит Матиас. Сегодня он сожалеет о том, что не сумел наладить нормальные отношения с матерью - не ожидал, что так рано ее потеряет. "Не стоит ссориться с родителями. Помимо всего прочего, они действительно могут лишить вас наследства. Даже если оно пойдет на пользу другим людям, вам все равно будет обидно", - подводит итог Матиас.

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    Автор: Наталия Королева


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