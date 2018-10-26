Кому математики предвещают семейное счастье, а кому - развод

Математика - восьмое чудо света среди всех наук. В этом убежден Кристиан Хессе (Christian Hesse), профессор математики и статистики в Штутгартском университете и автор вышедшей недавно в Германии книги "Жизнь²" ("Leben²"). В ней он доказывает, что математика - это не только гимнастика для ума. У нее, как у любви и музыки, есть такая же способность делать человека счастливее. Каким образом? Вот несколько примеров.

Как избежать просчета в браке

По статистике, каждый второй брак в западных странах заканчивается разводом. В Германии среднестатистический брак длится 15 лет. Почему половина браков распадается, а другая - нет? Какие пары ждет счастливая совместная жизнь, а у каких шансы заведомо хуже? И существует ли формула семейного счастья?

Существует. Немецкий профессор приводит исследование американских ученых Джеймса Муррея и Джона Готмана. В течение многих лет они наблюдали за семейными парами. Ученые просили каждую из них поговорить о деньгах, сексе или воспитании детей. Разговоры записывали на видео и анализировали по специальной шкале эмоций. Ученые также отслеживали, какие пары спустя годы распались, а какие нет. В результате было выведено соотношение 5:1. Оно означает, что счастлив тот брак, в котором позитивные моменты превышают негативные в пять раз. То есть чтобы компенсировать, к примеру, обидное замечание, букета цветов недостаточно - доказательств любви и уважения должно быть пять. На то, что эта формула функционирует, ученые дают гарантию 90 процентов.

Стоит ли вообще выходить замуж или жениться? Ответ статистиков однозначный: да. Выгода выражается хотя бы в продолжительности жизни: по сравнению с одиночками женатые мужчины живут на девять лет дольше, замужние женщины - на шесть. Причем этот положительный побочный эффект ученые наблюдают даже тогда, когда в отношениях нет идиллии. Хотя стоит отметить, что и возраст тех, кто решается на брак, повышается. Взять, например, Германию. "Усредненный" немец женится в 36 лет, "усредненная" немка - в 33 года. Разница в возрасте положительно сказывается на браке. Лучше всего, указывает профессор статистики, если муж на пять лет старше жены, а жена интеллигентнее мужа. Брачные узы скрепляют и дети. Уже после первого ребенка риск развода снижается с 50 процентов до 30.

Семейное счастье определяют и вполне конкретные суммы. Статистически доказано, что при затратах на свадьбу свыше 20 тысяч евро доля разведенных выше. Чем дешевле обходится торжество, тем дольше супруги проживут вместе. А вот на обручальных кольцах лучше не экономить: если одно кольцо стоит меньше 500 евро, риск развода возрастает.

Простой алгоритм для правильного выбора

Как вообще найти подходящего партнера для брака, ну или претендента на вакансию, новую квартиру или место для парковки? Варианты можно рассматривать до бесконечности. Как остановить выбор на самом оптимальном? Правильный алгоритм поиска - основа основ. Определить его поможет обратное значение математической константы е - 0,37 или правило 37 процентов. Оно способствует балансу между недостаточным и слишком продолжительным поиском, ведущим к нехватке альтернатив.

Счастье в любви частично поддается математическим расчетам

Для начала следует определить для себя временной отрезок, который вы готовы уделить поиску решения. К примеру, вы даете себе восемь лет на поиск своей второй половины. 37 процентов этого времени вы посвящаете ознакомлению с возможностями. В данном случае это три года. По окончании этого срока следует выбрать первого кандидата, который по своим качествам будет лучше всех предыдущих в тестовой фазе. Этот принцип срабатывает при условии, что кандидаты появляются с регулярностью - скажем, по одному в год. Если нет, то лучше определить не временной отрезок, а общее количество вариантов. То есть, к примеру, вы решаете сделать выбор после рассмотрения восьми кандидатур. 37 процентов от этого количества - три кандидата. После знакомства с ними вы выбираете из последующих претендентов человека, превосходящего по качествам лучшего из этих троих.

Вероятность успеха - 37 процентов, тем не менее, указывает профессор из Штутгарта, такая стратегия более эффективная, чем принцип случайности.

Как поделить имущество и работу по дому

Справедливое разделение домашних обязанностей - один из трех важных факторов, способствующих долгим счастливым отношениям, - после верности и хорошего секса. Принцип "дели и выбирай" (не путать с "разделяй и властвуй") - оптимален для того, чтобы избежать обид и прийти к консенсусу. В случае двух человек все очень просто: один из них создает два на его взгляд равнозначных списка домашних дел, другому предоставляется возможность выбора. Если в ведении домашнего хозяйства должен участвовать третий человек, например, сын-подросток, дело усложняется.

Выход придумал польский математик Гуго Штейнгауз еще в 1944 году. За основу он взял пирог, который нужно справедливо разделить на троих. Первый человек делит его на три куска. Если второму человеку как минимум два куска кажутся равнозначными, то право выбора предоставляется сначала третьему участнику, потом второму, потом первому. Если второй человек считает, что два куска менее ценные, чем оставшийся третий и при этом третьему человеку все равно, то сначала второму предоставляется право выбора. Если же и второй и третий человек считают, что пирог поделен несправедливо, то первый выбирает кусок, а остальные двое делят пирог так, как их устраивает.

То же самое можно сделать и с домашними обязанностями. Один человек составляет три равнозначные для него списка дел. Скажем, первый - готовить еду и выносить мусор, второй - делать покупки, убирать кухню, третий - стирать белье, наводить порядок в квартире. Дальше по схеме с пирогом.

Вести "торг" будет легче, если каждый из участников присвоит заданиям определенное количество баллов: 5, 10, 15, 20 - в зависимости от кажущейся ему нагрузки и затрат времени. Делить по справедливости, используя систему баллов, 20 лет назад предложили американские математик Алан Тейлор и политолог Стивен Брамс. Их принцип "подстраивающегося победителя" можно применить и в случае, если речь зайдет о разводе и разделе имущества, - жизнь все же штука непредсказуемая.

Если семейное счастье не спасти, математика готова помочь. Объекты дележа оцениваются каждым участником в соответствии с его личным восприятием и делятся на основе полученного рейтинга. За основу берутся 100 баллов. Наибольшее количество баллов получает самый важный с точки зрения игрока объект. Затем начинается "подстраивание". Цель - так разделить имущество, чтобы количество баллов в списке каждого игрока совпадало.

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