Кому в российской власти нужен переводчик?

Сенатор Арашуков задержан в зале заседаний Совфеда по делу об убийствах

Рауфа Арашукова обвиняют в двух убийствах, а также в организации преступного сообщества. Он пытался покинуть зал заседаний Совфеда до задержания, но ему это не удалось.