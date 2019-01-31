Кому в российской власти нужен переводчик?

Задержанный сенатор Арашуков на допросе в СК попросил предоставить ему переводчика. Сергей Елкин задумался, у кого еще из его коллег в Совфеде могут быть проблемы с русским языком.
Смотрите также:
Отец задержанного сенатора Арашукова работал в местном отделении "Газпрома", устраивал на работу родственников, и вместе они "похищали газ". Задержания по этому делу будут продолжены. (31.01.2019)
Рауфа Арашукова обвиняют в двух убийствах, а также в организации преступного сообщества. Он пытался покинуть зал заседаний Совфеда до задержания, но ему это не удалось. (30.01.2019)
Деятельностью депутатов довольны 35,9 процента опрошенных ВЦИОМ, работой сенаторов - 41,5 процента. Год назад эти показатели были существенно выше. (20.11.2018)