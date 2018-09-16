 Компания Walmart обещает изъять из продажи одежду с символикой СССР | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 18.09.2018

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Мир

Компания Walmart обещает изъять из продажи одежду с символикой СССР

Представители Литвы, Латвии и Эстонии раскритиковали использование на товарах Walmart символики Советского Союза, поскольку "под советскими серпом и молотом происходили ужасные преступления".

Скриншот сайта с продукцией Walmart, на которой изображена советская символика

Скриншот сайта с продукцией Walmart, на которой изображена советская символика

Американская сеть супермаркетов Walmart пообещала изъять из продажи одежду с символикой СССР в ответ на запрос представителей Литвы, Латвии и Эстонии. Об этом сообщила во вторник, 18 сентября, пресс-секретарь МИД Литвы Раса Якилайтене.

"Посол Литвы в США получил ответ руководства Walmart на направленное ему письмо, в котором содержится обещание в ближайшее время изъять из продажи товары с советской символикой", цитирует Якилайтене агентство BNS.

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Соответствующее послание литовский дипломат Роландас Крищюнас ранее отправил руководству компании, подчеркнув, что во время "советской оккупации"пострадали сотни тысяч литовских граждан.

"Под советскими серпом и молотом происходили ужасные преступления", - отметил он, добавив, что использование этих символов было связано "с огромной болью".

"Футболки и прочая продукция с символами массового убийства должны быть немедленно изъяты из продажи", - призвал Роландас Крищюнас.

Аналогичный запрос Walmart направила также группа депутатов из Литвы, Латвии и Эстонии. 

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    Автор: Марсель Фюрстенау, Элла Володина


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