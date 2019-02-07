 Компания Nord Stream 2 не комментирует споры о ″Северном потоке - 2″ | Новости из Германии о Европе | DW | 07.02.2019

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Европа

Компания Nord Stream 2 не комментирует споры о "Северном потоке - 2"

В компании Nord Stream 2 отказались комментировать разгоревшиеся в Европе споры о судьбе трубопровода "Северный поток-2".

Прокладка газопровода Северный поток - 2

Прокладка газопровода "Северный поток - 2"

В компании Nord Stream 2 отказались комментировать споры вокруг третьего энергопакета и трубопровода "Северный поток -2". "Наши инвесторы целиком и полностью поддерживают проект, реализация которого продвигается согласно плану. К концу января на основе существующих разрешений уже было проложено уже 600 км, пуск в эксплуатацию запланирован на конец 2019 года", - сообщили DW в четверг, 7 февраля, в пресс-службе Nord Stream 2 в ответ на просьбу дать оценку совместному комментарию послов Соединенных Штатов Америки в Германии, Дании и Европейском Союзе Ричарда Гренелла, Карлы Сэндс и Гордона Сондленда. 

Контекст

Посол США призвал немецкие компании пересмотреть участие в "Северном потоке - 2". Каким еще западным фирмам грозят американские санкции из-за российского газопровода, и могут ли они остановить проект? DW отвечает. (17.01.2019)

Париж намерен голосовать за изменение правил ЕС для эксплуатации газопроводов, тем самым поставив под вопрос будущее проекта "Северный поток - 2". Фирма Nord Stream 2 отказалась комментировать это сообщение. (07.02.2019)

"Являясь разработчиком проекта, мы не можем комментировать политические процессы или спекуляции",-  говорится в заявлении. Европейские инструкции по обеспечению конкуренции и прав потребителей на газовом рынке "не являются частью процесса утверждения" строительства газопровода, подчеркивается в сообщении пресс-службы. Исходя из этого, предложение об изменении данного предписания не повлияет на строительство "Северного потока - 2".

В то же время компания Nord Stream 2 "по-прежнему разделяет мнение подавляющего большинства европейских экономических и промышленных союзов", которые критикуют предложенные Еврокомиссией коррективы правил по газовому рынку и указывают, в частности, на недостаточную оценку последствий, отметили в пресс-службе компании. 

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    Автор: Андрей Гурков


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