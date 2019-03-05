Компания Microsoft назвала РФ лидером по внедрению искусственного интеллекта

Россия существенно опережает США и страны Европы по темпам внедрения технологий искусственного интеллекта (ИИ) в работу крупного бизнеса. Это подтверждает исследование компании Microsoft, опубликованное во вторник, 5 марта.

В январе 2019 года концерн Microsoft провел опрос среди 800 менеджеров высшего звена из Франции, Германии, Италии, Нидерландов, России, Швейцарии, Великобритании и США с целью выяснить, насколько активно их компании используют искусственный интеллект и как эти технологии влияют на их бизнес. В исследовании принимали участие компании со штатом более 250 человек.

Искусственный интеллект как часть структуры компании

В итоге выяснилось, что почти каждый третий опрошенный руководитель российских компаний (30 процентов) активно внедряет искусственный интеллект в свой бизнес. "При этом средний показатель по миру составляет 22,3 процента, а, к примеру, во Франции - только 10 процентов", - сказано в пресс-релизе компании Microsoft.

При этом активно внедряющими искусственный интеллект считались компании, где эта технология стала частью корпоративной стратегии или же была встроена в процессы, продукты и услуги, принося ценность всему бизнесу, уточняется в исследовании.

Цели использования ИИ в бизнесе

В целом 73 процента российских менеджеров положительно относятся к ИИ, а 90 процентов руководителей российских компаний хотели бы получить поддержку профессионалов, чтобы лучше и эффективнее работать с этой технологией. В мире же этот показатель составляет 67,3 процента, указывают авторы исследования.

Что касается целей использования ИИ в бизнесе, то 32 процента топ-менеджеров из России считают эту технологию важной для постановки правильных задач, 26 процентов - для разработок бизнес-идей и 25 процентов - для выявления новых возможностей рынка.

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