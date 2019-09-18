 Компания Facebook заблокировала десятки тысяч приложений | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 21.09.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

Компания Facebook заблокировала десятки тысяч приложений

Блокировка стала ответом на расследование вокруг скандала с Cambridge Analytica. В целом ряде случаев, однако, приложения не несли прямую угрозу пользователям.

Приложение Facebook

Приложение Facebook

Компания Facebook Inc. блокировала работу 69 тысяч приложений на своей платформе, принадлежащих почти 400 разработчикам. Данный шаг предпринят в ходе расследования, начатого в ответ на скандал вокруг Cambridge Analytica и крупнейшую в истории утечку личных данных пользователей. Об этом в пятницу, 20 сентября, сообщили в пресс-службе корпорации.

В качестве причин блокировки в компании называют "ненадлежащий обмен данными", полученными от Facebook, "предоставление широкого доступа" к личным сведениям без обеспечения их защиты и "явные нарушения политики" корпорации.

Между тем, как следует из публикации в The New York Times, в большинстве случаев блокировка была предпринята в профилактических целях, а Facebook не в состоянии абсолютно обоснованно подтвердить, что разработчики приложений нарушили права пользователей, обнародовав их данные.

Иски против ряда компаний

Контекст

Почему русскоязычный сегмент Facebook запаниковал из-за новых правил пользования? И подведет ли россиян самая популярная в мире соцсеть? Александр Плющев - специально для DW. (02.12.2014)

Социальная сеть Facebook заявляет, что заботится о безопасности ваших личных данных. Но на самом деле защита личной информации - дело каждого. Краткий путеводитель от DW. (23.03.2018)

В пресс-службе Facebook также признали, что блокированные приложения не всегда "представляли угрозу" для пользователей.

Ряд дел дошел до суда. Так, в мае компания Facebook подала в штате Калифорния иск против южнокорейской Rankwave, занимающейся информационной аналитикой, за отказ в сотрудничестве с авторами расследования. Иски также были направлены в отношении LionMobi и JediMobi - двух компаний, которые использовали приложения для установки вредоносного оборудования на телефоны пользователей с целью получения прибыли. Наконец, корпорация Facebook обратилась в суд с заявлением на двух граждан Украины - Глеба Случевского и Андрея Горбачева - за использование приложений с разного рода тестами для пользователей, собиравших их данные.

Утечка данных из Facebook и хакерская атака

В начале 2018 года стало известно о крупнейшей в истории Facebook утечке личных данных пользователей. Компания Cambridge Analytica незаконно собрала данные 87 миллионов пользователей соцсети и передавала их третьим лицам, в том числе, предположительно, предвыборному штабу нынешнего президента США Дональда Трампа, который использовал их для политической рекламы.

В июле Facebook был вынесен штраф в размере 5 млрд долларов (4,4 млрд евро).

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

  • Премьер-министр Индии Нарендра Моди

    Мировые лидеры в сети Facebook

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди

    Лидер самой населенной демократической страны мира редко общается с индийскими СМИ и придерживается правила - раскрывать как можно меньше информации о себе широкой общественности. А вот в социальной сети Facebook Нарендра Моди имеет наибольшее число подписчиков среди действующих политических лидеров мира: 53 миллиона (на двух аккаунтах).

  • Президент США Дональд Трамп

    Мировые лидеры в сети Facebook

    Президент США Дональд Трамп

    "Могло бы быть и больше", - думает, вероятно, Трамп. Зато какой стремительный рост! Число подписчиков на личной странице нынешнего президента США в Facebook утроилось после его инаугурации и продолжает расти: Facebook показывает около 22 миллионов.

  • Королева Иордании Рания Аль-Абдулла

    Мировые лидеры в сети Facebook

    Королева Иордании Рания Аль-Абдулла

    10 миллионов подписчиков - у королевы Иордании, которая развивает бурную деятельность также в YouTube, Instagram и Twitter. В общей сложности 311 миллионов пользователей Facebook, по данным на февраль 2017 года, подписаны на 590 профилей, принадлежащих главам государств и правительств, а также государственным ведомствам.

  • Президент Турции Реджеп Эрдоган

    Мировые лидеры в сети Facebook

    Президент Турции Реджеп Эрдоган

    Четвертое место по числу подписчиков в Facebook - у нынешнего президента Турции. За его деятельностью в этой социальной сети следят девять миллионов человек. В рейтинге предыдущего года Реджеп Эрдоган занимал третье место - после бывшего президента США Барака Обамы и премьер-министра Индии Моди.

  • Президент Египта Абдул-Фаттах Ас-Сиси

    Мировые лидеры в сети Facebook

    Президент Египта Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси

    Президент Египта со своими семью миллионами подписчиков занимает в рейтинге популярности профилей мировых государственных лидеров в Facebook пятое место.

  • Премьер-министр Камбоджи Хун Сен

    Мировые лидеры в сети Facebook

    Премьер-министр Камбоджи Хун Сен

    У премьер-министра Камбоджи - тоже семь миллионов подписчиков. Зато в рейтинге интерактивности, который опять же возглавляет Нарендра Моди, Хун Сен занимает второе место. Агентство Burson-Marsteller выяснило, что чаще всего мировые лидеры постят фотографии (55%), но самым интерактивным форматом является видео. Именно Хун Сен активнее других политиков постит видео у себя на странице.

  • Белый Дом

    Мировые лидеры в сети Facebook

    Белый дом

    Среди государственных учреждений и т.п. в рейтингах агентства Burson-Marsteller лидирует американский Белый дом: восемь миллионов абонентов. В десятку самых посещаемых Facebook-профилей государственных структур входит и официальная страница ведомства президента Украины.

  • Барак Обама

    Мировые лидеры в сети Facebook

    Вне конкуренции

    Барак Обама больше не является президентом США, но его профиль в сети Facebook по-прежнему насчитывает примерно 54 с половиной миллиона подписчиков.

  • Ангела Меркель и Дмитрий Медведев

    Мировые лидеры в сети Facebook

    В списках также значатся

    У канцлера Германии Ангелы Меркель - 2,4 миллиона подписчиков в Facebook. У премьер-министра Российской Федерации Дмитрия Медведева – полтора миллиона.

  • Матрешки Дональд Трамп и Владимир Путин

    Мировые лидеры в сети Facebook

    Дружественное абонирование

    Мировые лидеры охотно подписываются друг на друга - видимо, из вежливости. Как выяснило агентство Burson-Marsteller, почти каждая вторая из 590 страниц, изученных в исследовании, абонирует как минимум одну другую страницу из этого числа. Подписчиком Трампа, например, является, как говорится в исследовании, российский МИД.

    Автор: Элла Володина


Смотреть видео 02:03

Facebook и Twitter открыли сезон охоты на российских ботов (19.10.2018)

Контекст

Мировые лидеры в сети Facebook

С 2015 года число пользователей Facebook превышает население Китая. Вниманием этой глобальной аудитории стремятся завладеть лидеры государств и правительств мира. (10.04.2017)  

Ссылки в интернете

Facebook

Аудио- и видеофайлы по теме

Facebook и Twitter открыли сезон охоты на российских ботов (19.10.2018)  

Имеют ли наследники умершего право доступа к его аккаунтам в соцсетях?  

Как обмануть алгоритмы соцсетей  

Также по теме

Facebook User Symbolbild

На Facebook появится независимый орган по жалобам пользователей 18.09.2019

Группа экспертов будет изучать жалобы на неправомерное удаление контента из Facebook. Их решения будут обязательны для исполнения. Однако контент можно будет не восстанавливать, если это нарушает закон.

Facebook User Symbolbild

Facebook в США грозит штраф в 5 млрд долларов за скандал с Cambridge Analytica 13.07.2019

Решение Федеральной торговой комиссии США вызвано нарушениями, которые соцсеть допустила в области защиты личных данных. Позицию правительственного агентства должен одобрить Минюст США.

Symbolbild Facebook

Facebook заплатит пятимиллиардный штраф за утечку данных пользователей 24.07.2019

Федеральная торговая комиссия США требует от Facebook выплатить 5 млрд долларов и создать орган, который будет контролировать защиту личных данных пользователей.

Реклама

Самые читаемые

Почему "Аэрофлоту" придется закупать суперджеты, даже если он не хочет  

Насколько на самом деле сильна Саудовская Аравия?  

Эксперты ООН предупреждают о возможном затоплении мегаполисов  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно