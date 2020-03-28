 Компания связи OneWeb обанкротилась из-за коронавируса | Новости из Германии о Европе | DW | 28.03.2020

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Европа

Компания связи OneWeb обанкротилась из-за коронавируса

С начала года OneWeb вела переговоры о получении дополнительного финансирования, однако процесс был заблокирован из-за вспышки коронавируса.

Sojus-Rakete zur ISS gestartet (Getty Images/AFP/K. Kudryavtsev)

Оператор широкополосного интернета с помощью спутниковой связи OneWeb в пятницу, 27 марта, подал в суд по делам банкротств Южного округа штата Нью-Йорк заявление о своей финансовой несостоятельности. Представители британской компании при этом сослались на главу 11 Кодекса США о банкротстве.

"Компания намерена использовать эту процедуру для продажи своего бизнеса с целью максимизации своей стоимости", - пояснили в пресс-службе OneWeb.

OneWeb не успела привлечь дополнительное финансирование

С начала года компания-стартап вела переговоры о привлечении дополнительного финансирования, однако процесс был заблокирован из-за вспышки коронавируса, что повлекло за собой решение признать банкротство. Большинство сотрудников компании будут уволены, точное число тех, кто лишится работы, не называется.

Контракт с "Роскосмосом"

На момент подачи заявления в космос запущены 74 спутника поставщика интернет-связи.

OneWeb в июне 2015 года заключила с "Роскосмосом" контракт на сумму 1 млрд долларов. Согласно договоренности, ставшей крупнейшей в истории оказания пусковых услуг, до 2021 года  с космодромов Байконур (Казахстан), Восточный (Россия) и Куру (Французская Гвиана) должен был быть осуществлен запуск 21 ракеты-носителя семейства "Союз", которые доставили бы на орбиту около 670 космических аппаратов системы OneWeb.

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    Автор: Марина Барановская


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