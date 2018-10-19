Компания Агапарова может лишиться бизнеса в США из-за публикации в СМИ

Американский банк Union Bank закрыл счета российской компании Crocus Group, из-за чего она может прекратить свою деятельность в США. Об этом в пятницу, 19 октября, пишет агентство РБК, ссылаясь на представителя Crocus Group в США Ираклия Кавеладзе. По его словам, проблемы с банком возникли вскоре после публикации в издании BuzzFeed информации о том, что российской компанией интересуется спецпрокурор по России Роберт Мюллер.

По данным BuzzFeed, Мюллера заинтересовал денежный перевод между владельцем Crocus Group Аразом Агаларовым и Ираклием Кавеладзе. В тот день, когда адвокат Наталья Весельницкая встречалась с сыном Дональда Трампа, Агаларов сделал попытку перевести Кавеладзе 3,3 миллиона долларов. Очевидно Мюллер может связывать эти два события.

"Наша компания находится под реальной угрозой прекращения своей деятельности в США. И это только небольшая часть тех негативных последствий, которые явились результатом преступных действий представителя Минфина США", - заявил Кавеладзе. По его словам, компания не может воспользоваться услугами других американских банков, потому что те отказывают ей в открытии счета.

Между тем Агаларов упоминался в иске, с которым Национальный комитет Демократической партии США обратился в суд против России, предвыборной команды Дональда Трампа и Wikileaks. Высокопоставленные сотрудники штаба Трампа сговорились с правительством России и ее военной разведкой с тем, чтобы помочь Трампу и нанести урон кампании Хиллари Клинтон, заявляют в комитете. По мнению комитета, для этого были взломаны его компьютерные сети, а данные обнародованы с помощью Wikileaks.

Ответчиками, как следует из текста судебного иска, выступают, в частности, Россия, Главное управление Генштаба (ГРУ), сам Дональд Трамп, его сын Дональд Трамп-младший, его зять Джаред Кушнер, бывший глава предвыборного штаба Пол Манафорт и его заместитель Рик Гейтс, российский бизнесмен Араз Агаларов и его сын Эмин, а также WikiLeaks.

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