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Коммунисты об электронном голосовании: левая дилемма или дилемма левых?

В то время как одни коммунисты требуют отменить результаты ДЭГ, другие, в том числе лидер КПРФ Зюганов, критикуют итоги выборов в РФ, но идти против воли Путина не хотят. Сергей Елкин об этой дилемме.

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