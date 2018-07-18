 ″Коммерсант″ сообщил о подготовке новых санкций РФ в отношении Украины | Новости из Германии о России | DW | 19.07.2018

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Россия

"Коммерсант" сообщил о подготовке новых санкций РФ в отношении Украины

Новые российские санкции могут коснуться нескольких сотен физических лиц и около сотни компаний. Среди рассматриваемых мер - блокировка активов в России и запрет на вывоз капитала.

Вид на Кремль

Правительство России готовит новые санкции в отношении Украины, сообщает в четверг, 19 июля, издание "Коммерсант" со ссылкой на источники в руководстве РФ. В санкционный список могут попасть несколько сотен бизнесменов, политиков и чиновников, а также около сотни юридических лиц. В частности, российские власти планируют заблокировать их активы в РФ и запретить вывод капитала.

Контекст

Украинские граждане забрали из работающих на местном рынке и попавших под санкции властей российских банков более 25% депозитов. Нового владельца удалось найти лишь одному из таких банков. (21.03.2018)

Россия остается крупнейшим торговым партнером Украины. Сальдо в торговле Киева и Москвы в минувшем году было отрицательным. (20.02.2018)

По данным "Коммерсанта", санкции могут затронуть, в первую очередь, украинских производителей удобрений. Правда, их доля рынка в России крайне мала. Главный предмет импорта из Украины в Россию - это алюминиевое сырье, металлургическая и машиностроительная продукция, однако информации о введении санкций в этих отраслях ничего неизвестно.

Новые ограничения в отношении Украины входят в план российского правительства по снижению влияния санкций на российскую экономику. Он также включает в себя снижение использования доллара во внешнеторговых сделках, доступ подсанкционных компаний на внутренний финансовый рынок, ограничение доступа к информации о компаниях, рискующих подпасть под санкции.

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    Автор: Илья Коваль


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