"Коммерсант" сообщил о недостаточных закупках лекарств от ВИЧ в России

По данным "Коммерсанта", министерство здравоохранения РФ закупило недостаточное количество препаратов для лечения больных с ВИЧ. Годовых курсов лекарств хватит лишь для 77 процентов пациентов, пишет издание в четверг, 19 августа, со ссылкой на объединение "Коалиция по готовности к лечению".

Затраты региональных властей на терапию от ВИЧ сократились на 41,6 процента

Компания Headway Company сообщила газете, что российское федеральное ведомство в первом полугодии потратило 25,9 миллиарда рублей на закупки лекарств от ВИЧ, это на 10 процентов больше прошлогоднего показателя. Региональные власти за этот период потратили на те же цели 2,1 миллиарда рублей. Данный показатель снизился на 41,6 процента, и в основном эти средства были потрачены властями Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга, пишет издание.

При этом общее число приобретенных годовых курсов для пациентов с ВИЧ сократилось, указывается далее. По подсчетам "Коммерсанта", за первые шесть месяцев 2020 года Минздрав РФ закупил 450-500 тысяч годовых курсов, за тот же период текущего года - 300-350 тысяч. Дефицит составляет 111 тысяч годовых курсов, на их приобретение необходимо около 5,9 миллиарда рублей.

Между тем, по данным Роспотребнадзора, которые приводит "Коммерсант", в 2020 году терапию получали 74 процента людей с ВИЧ, состоящих на диспансерном учете. За первое полугодие 2021 года лечение прошли 80 процентов пациентов.

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