 ″Коммерсант″ сообщил о недостаточных закупках лекарств от ВИЧ в России | Новости из Германии о России | DW | 19.08.2021

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Россия

"Коммерсант" сообщил о недостаточных закупках лекарств от ВИЧ в России

Годовых курсов терапии, закупленных Минздравом РФ, хватит лишь для 77 процентов пациентов с ВИЧ, пишет "Коммерсант".

Таблетки для пациентов с ВИЧ

Таблетки для пациентов с ВИЧ

По данным "Коммерсанта", министерство здравоохранения РФ закупило недостаточное количество препаратов для лечения больных с ВИЧ. Годовых курсов лекарств хватит лишь для 77 процентов пациентов, пишет издание в четверг, 19 августа, со ссылкой на объединение "Коалиция по готовности к лечению".

Затраты региональных властей на терапию от ВИЧ сократились на 41,6 процента

Компания Headway Company сообщила газете, что российское федеральное ведомство в первом полугодии потратило 25,9 миллиарда рублей на закупки лекарств от ВИЧ, это на 10 процентов больше прошлогоднего показателя. Региональные власти за этот период потратили на те же цели 2,1 миллиарда рублей. Данный показатель снизился на 41,6 процента, и в основном эти средства были потрачены властями Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга, пишет издание.

При этом общее число приобретенных годовых курсов для пациентов с ВИЧ сократилось, указывается далее. По подсчетам "Коммерсанта", за первые шесть месяцев 2020 года Минздрав РФ закупил 450-500 тысяч годовых курсов, за тот же период текущего года - 300-350 тысяч. Дефицит составляет 111 тысяч годовых курсов, на их приобретение необходимо около 5,9 миллиарда рублей.

Между тем, по данным Роспотребнадзора, которые приводит "Коммерсант", в 2020 году терапию получали 74 процента людей с ВИЧ, состоящих на диспансерном учете. За первое полугодие 2021 года лечение прошли 80 процентов пациентов.

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    2,5 миллиона новых случаев заражения за год

    В 2015 году число новых случаев заражения ВИЧ в мире составило почти 2,5 миллиона, говорится в ежегодном исследовании Global Burden of Disease (GBD), опубликованном в авторитетном британском медицинском журнале The Lancet. В России количество ВИЧ-инфицированных за год выросло на 57 тысяч. В стране самый высокий уровень заболеваемости ВИЧ в Европе, говорится в исследовании.

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    Инфографика: Темпы распространения ВИЧ в России и мире

    Расхождение в цифрах

    В мире живет более 38 млн человек с диагнозом ВИЧ, подсчитали исследователи. В России, согласно GBD, этот показатель сравним с уровнем ряда африканских стран и составляет 607 тысяч человек. Однако согласно официальной статистике число ВИЧ-инфицированных в стране гораздо больше. По данным Федерального центра СПИД, в январе 2016 года в России был официально зарегистрирован 1 млн ВИЧ-инфицированных.

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    Инфографика: Темпы распространения ВИЧ в России и мире

    Тысячекратный рост

    То есть с начала 1990-х годов количество ВИЧ-инфицированных в стране выросло более чем в тысячу раз. В 1994 году их число составляло 887 человек, а в конце 2014-го - уже почти 940 тысяч, свидетельствуют данные Федерального центра СПИД. Более половины россиян, 57 процентов, заражаются ВИЧ при употреблении наркотиков, еще около 40 процентов - при гетеросексуальных половых контактах.

    Автор: Ирина Филатова


Смотреть видео 25:53

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