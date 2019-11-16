 Комментарий: ″Яндекс″ идет на уступки властям, чтобы сохранить независимость | Комментарии обозревателей DW и приглашенных авторов | DW | 18.11.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мнения

Комментарий: "Яндекс" идет на уступки властям, чтобы сохранить независимость

Власти России усиливают контроль над "Яндексом", хотя главной IT-компании страны пока удается сохранить самостоятельность и выиграть время. О цене компромисса пишет Александр Плющев.

Карикатура Сергея Елкина, посвященная отношениям российских властей и Яндекса

Жутковатая, но увлекательная игра в кошки-мышки между государством и "Яндексом" продолжается. В ответ на законопроект депутата Антона Горелкина, предусматривающий резкое ограничение иностранного участия в крупных интернет-компаниях, "Яндекс" выкатил мудреную схему собственного управления, которая, как предполагается, должна спасти его от раскулачивания и национализации. Судя по тому, что Горелкин отозвал свой законопроект "для доработки" через несколько часов после заявления "Яндекса", российские власти приняли новый компромисс.

Яндекс и "золотая акция 2.0"

До сих пор в качестве рычага, ограничивавшего "Яндекс", выступала так называемая "золотая акция", переданная Сбербанку. Глава IT-компании Аркадий Волож при всей своей дипломатичности признает, что сделана новая уступка государству с целью сохранения изрядной долю самостоятельности "Яндекса".

Александр Плющев

Александр Плющев

"Здесь больше ограничений, чем было десять лет назад с "золотой акцией", но общая логика остается прежней: компания развивается и ведет свой бизнес самостоятельно", - пишет он в своем письме сотрудникам, которое так и называется "Золотая акция 2.0" Нужно оговориться, что под словом "государство" подразумевается всего лишь часть госаппарата и некоторые люди, которые могут не числиться в нем формально, но способны влиять на решения.

Соответственно, говоря об интересах государства надо понимать, что ныне в публичной риторике они заменены интересами конкретных людей и представляемых ими групп. То, что они наделены широчайшими возможностями выступать от имени государства, вовсе не означает, что они всегда или хотя бы время от времени представляют его интересы.

Госстроительсво и бизнес-шантаж в РФ

В этой истории много интересных моментов. Например, что власти России могут использовать государственное строительство для банального бизнес-шантажа. Целый закон Российской Федерации может разрабатываться и проходить все стадии принятия ради давления на одну-единственную компанию.

С другой стороны, это несколько изящнее и гуманнее, чем то, что происходило с еще одной могущественной российской компанией в начале 2000-х. "Яндекс" не ЮКОС еще и потому, что Волож - не Ходорковский, никаких поползновений влиять на политику за ним никогда не водилось. Но в то же время система не может его признать своим и поверить на слово.

Еще один интересный момент состоит в том, что государство способно договариваться, а не просто отбирать. Это означает, что у "Яндекса" пока хватает ресурса донести до тех, кто принимает окончательные решения, что в данной ситуации компромисс лучше поглощения. Лев сидел десять лет на привязи, теперь он готов пойти в клетку. Но при этом удалось убедить контрагентов в том, что это всяко выгоднее государству, чем дохлый лев.

"Яндекс" - во многом уникальная компания, здесь значительную роль играют не только сам интеллектуальный уровень руководства и сотрудников, но и некоторая идеология, дух, который неизбежно улетучится при национализации или передаче в заботливые руки верного олигарха. Как тут не вспомнить "уникальный журналистский коллектив НТВ", в роли которого оказался флагман отечественной IT-индустрии.

"Яндекс.Новости" и их значение

В активе "Яндекса" сейчас есть кое-что сравнимое по силе воздействия с телевидением. Это "Яндекс.Новости" - ресурс, который с помощью законов и административного ресурса превратился в мощнейший пропагандистский инструмент государства, средство манипулирования общественно-политической повесткой в интернете.

Коллектив НТВ в свое время не захотел становиться таким инструментом, а "Яндекс.Новости" постепенно им стали. Боюсь, "Яндекс" уже не совсем волен распоряжаться судьбой этого проекта, но власти, атакуя компанию, вынуждены иметь в виду возможные последствия: вряд ли кто-то заинтересован в том, что в какой-то момент так здорово настроенные алгоритмы "сломаются", а починить их будет некому.

Вообще история взаимоотношений "Яндекса" и государства совсем не черно-белая, и зачастую просто непонятно, где проходит граница между борющимися сторонами. В совете директоров "Яндекса" вот уже десятый год работает экс-глава администрации президента РФ Александр Волошин.

Он ушел в отставку с этого поста в 2003-м, но до сих пор считается одним из самых влиятельных людей в России - тех самых людей, которые ныне входят в само понятие "государство". Вряд ли Волошин находится в стороне от происходящего с компанией, но на чьей стороне он играет?

Руководство "Яндекса"рассчитывает выиграть время

Может быть, именно благодаря такому участию "Яндекс" демонстрирует чудеса изворотливости: ему в одиночку хотя бы на какое-то время удалось отбиться от целого всемогущего государства.

В аналогичной ситуации это не удалось целой отрасли - СМИ беспрекословно приняли изменение правил по участию иностранных акционеров, и это принципиально изменило медиаландшафт несколько лет назад. Впрочем, возможно, преимущество как раз именно в одиночестве "Яндекса", ему не нужно ни с кем договариваться.

Похоже, все участники этой захватывающей борьбы надеются в какой-то момент переиграть друг друга. А руководство "Яндекса", видимо, больше всего рассчитывает выиграть время. Выиграли 10 лет с "золотой акцией", выиграют еще сколько-то с этой хитрой структурой, а там - всякое может случиться. В России время имеет особое значение: 55-летний Аркадий Волож видел на своем веку слишком много радикальных перемен, чтобы верить в их невозможность и предсказуемость.

Автор: Александр Плющев - журналист радиостанции "Эхо Москвы", автор еженедельной колонки на DW. Telegram: @PlushevChannel, Twitter: @plushev

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

Смотрите также:

  • Фемида с накрашенным губками, как у Джокера, и завязанными глазами машет мечом

    Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина

    Когда Фемида в России превращается в Джокера

    Судебный произвол и неоправданно жесткие приговоры российской Фемиды карикатуристу Сергею Елкину напоминают Джокера из одноименного фильма.

  • Человека душит веревка, на одном конце которой написано санкции, а на другом - контрсанкции

    Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина

    По кому бьют контрсанкции

    Контрсанкции, введенные Россией в ответ на санкции Запада, бьют по потребителям: потери составляют 445 млрд рублей в год. Карикатурист Сергей Елкин о незавидном положении россиян.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина

    Что Шойгу приготовил Путину в подарок на день рождения

    Владимир Путин накануне своего дня рождения прогулялся по тайге с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Карикатурист Сергей Елкин вспомнил другие вылазки президента России на природу.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина

    Путин против очернения Украины: как заговорят Киселев и Соловьев

    Президент РФ Владимир Путин призвал российские СМИ перестать очернять Украину. Карикатурист Сергей Елкин о том, что теперь польется с экранов телевизоров.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина

    Суды по "московскому делу": преступления нет, а приговор есть

    Решение суда по Павлу Устинову - пример того, что приговоры по "московскому делу" не зависят от того, было ли правонарушение. Сергей Елкин об особенностях работы российских судов.

  • Полицейский держит в руках учебник математики и удивленно говорит, что раньше они неправильно считали число людей на митингах

    Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина

    Почему московская полиция правильно подсчитала протестующих

    Полиция заявила, что на митинг на проспекте Сахарова 29 сентября вышли 20 тысяч человек. Столь близкими к реальности ее оценки еще не были. Карикатурист Сергей Елкин о том, как полиция научилась считать.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина

    Задержание шамана: наручники как оберег для Путина?

    В Бурятии задержали жителя Якутска Александра Габышева. Он шел в Москву, чтобы "изгнать" президента Владимира Путина. Карикатурист Сергей Елкин об угрозе шаманского бубна для Кремля.

  • Человек держит в руках отопительную батарею, на которой надписи я и мы

    Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина

    Отопительный сезон в России как национальная идея

    Начала отопительного сезона ждут большинство россиян. Карикатурист Сергей Елкин о том, вокруг чего могут объединиться граждане России.

  • Тени двух полицейских, которые ведут разговор о методах работы

    Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина

    Почему Москва слезам росгвардейцев не верит, а суды верят

    Актера Павла Устинова, как и еще нескольких участников протестов в Москве, посадили за ущерб здоровью бойцов Росгвардии. Карикатурист Сергей Елкин усмотрел тенденцию в "московском деле".

  • Росгвардеец в амуниции и рядом с ним рекомендации, как ему не навредить

    Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина

    Приговор Павлу Устинову, или Росгвардия неприкасаемых

    Устинову дали 3,5 года колонии за то, что при его задержании на акции 3 августа боец Росгвардии вывихнул плечо. Карикатурист Сергей Елкин о том, как безопасно взаимодействовать с силовиками.

  • Сотрудник спецподразделения в маске и с пистолетом приходит домой с мешком, в котором угадывается человек, и говорит жены, что взял работу на дом

    Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина

    Обыски в штабах Навального: продолжение следует?

    Во время обысков в штабах Навального по всей России были заблокированы счета, изъята техника. У карикатуриста Сергея Елкина есть версия, куда это все могло деться.

  • Бастрыкин стоит с лупой

    Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина

    Чем Следственный комитет ответил на "умное голосование"

    Волна обысков в штабах Алексея Навального и у его сотрудников прокаталась по всей стране на четвертый день после выборов в России. Карикатурист Сергей Елкин знает, что стало причиной спецоперации.

  • Навальный покидает спецприемник, а его сотрудник говорит Навальному, чтобы тот далеко не уходил

    Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина

    Навальный вышел из спецприемника: как долго он пробудет на свободе?

    Алексей Навальный отбыл 30 суток административного ареста. Многие были уверены, что его сразу опять задержат, но этого не произошло. Карикатурист Сергей Елкин предлагает не обольщаться.

  • Karikatur von Sergey Elkin Kommunalwahlen in Moskau

    Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина

    Глава "Ростеха" высказался о протестах в Москве - вот Путин удивится!

    Глава "Ростеха" Сергей Чемезов высказался о протестах в Москве: люди, мол, сильно раздражены, а оппозиция - России во благо. Карикатурист Сергей Елкин о том, чем стали для Путина эти слова.

  • Karikatur Sergey Elkin

    Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина

    Протесты бывают разные: за что могут задержать недовольных в России

    В отношении участников протестов в Москве заводят уголовные и административные дела. Карикатурист Сергей Елкин о том, чем могут провиниться протестующие.

  • Putin auf dem Motorrad auf der Krim

    Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина

    Что делать президенту во время протестов и лесных пожаров: версия Путина

    Пока в Москве протестуют, а в Сибири бушуют лесные пожары, Владимир Путин катается на мотоцикле в Крыму. Карикатурист Сергей Елкин о параллельных мирах властей и народа в России.

  • Karikatur von Sergey Elkin Durchsuchung Antikorruptionsstiftung

    Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина

    Обыски в фонде Навального: при чем тут Кремль?

    Люди в масках обыскивали Фонд борьбы с коррупцией, основанный Навальным, на протяжении 11 часов. Может, это была секретная экскурсия по ФБК из Кремля, иронизирует карикатурист Сергей Елкин.

  • Karikatur von Sergey Elkin - Dursuchungen bei Nawalny-Stiftung (DW/S. Elkin )

    Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина

    Обыски и блокировка счетов фонда Навального: при чем тут протесты?

    Следственный комитет провел обыски в Фонде борьбы с коррупцией, заблокировал его счета и счета предвыборных штабов Навального. Связано ли это с протестами в Москве? Версия Сергея Елкина.

  • Elkin Karikatur Strategie der Macht bei Protesten in Moskau

    Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина

    Новые методы российских властей по усмирению недовольных

    Дубинки в ответ на протесты в Москве. Власть избрала тактику кнута против протестующих в столице. За кого чиновники держат народ, догадывается карикатурист Сергей Елкин.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина

    Выборы в Мосгордуму: как принимается решение о недопуске оппозиционеров

    Оппозиционные политики в Москве уже несколько дней участвуют в уличных акциях протеста против недопуска к выборам в Мосгордуму. Карикатурист Сергей Елкин о том, как устроены российские выборы.

  • Karikatur von Sergey Elkin zu Alexej Nawalny ist im Krankenhaus

    Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина

    Возможное отравление Навального: токсичность Кремля в действии?

    Врачи Алексея Навального говорят о возможном "токсическом повреждении" кожи оппозиционера химическим веществом. Карикатурист Сергей Елкин напоминает в этой связи о токсичной репутации Кремля.

  • Чиновник спрашивает у кукушки, сколько ему осталось жить без уважения

    Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина

    Закон об оскорблении властей: ответная реакция

    За неуважение к власти в России скоро будут наказывать - соответствующий закон депутаты Госдумы уже приняли. Карикатурист Сергей Елкин гадает, как широко он будет трактоваться.

    Автор: Сергей Елкин


Смотреть видео 02:48

Ключ от Яндекса: ФСБ потребовала доступ к переписке?

Контекст

Доля иностранного капитала в интернет-ресурсах РФ может быть ограничена

При оценке иностранного капитала в интернет-ресурсах надо учитывать только голосующую долю, полагают эксперты. Порог владения может быть установлен на уровне 49 процентов. (06.11.2019)  

Комментарий: Википедия государственной выдержки

Интернет в целом и "Википедия" в частности рассматриваются в России как идеологический и пропагандистский ресурс, контроль над которым должен перейти к государству. Комментарий Александра Плющева специально для DW. (31.08.2016)  

Комментарий: FaceApp как индикатор токсичности российского IT-бизнеса

Любой интернет-сервис из РФ теперь вынужден доказывать, что не работает на спецслужбы. Этот побочный эффект российской деятельности в Сети вряд ли смущает власти, считает Александр Плющев. (19.07.2019)  

Комментарий: Штраф Google и китаизация интернета в РФ

Хотя власти РФ продолжают эксперименты со штрафами, вопрос о блокировке иностранных интернет-сервисов в России рано или поздно встанет, считает Александр Плющев. (12.12.2018)  

Комментарий: Почему Путин - не Трамп, а "Яндекс" - не Google

Визит Владимира Путина в штаб-квартиру самой прогрессивной российской компании был на самом деле инспекцией хозяином его собственности, считает Константин Эггерт. (22.09.2017)  

Антон Носик: Молчание "Яндекса" не остановит митинги

О роли "Яндекса" и YouTube в митингах 26 марта и о том, почему никто не исследовал выводы, которые сделала пришедшая на акции протеста молодежь, - в интервью с Антоном Носиком. (30.03.2017)  

Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина

Взгляд карикатуриста Сергея Елкина на происходящее в России и за ее пределами. Специально для DW. (01.04.2016)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Интернет под колпаком: для чего на самом деле создают автономный Рунет. DW Новости  

Ключ от Яндекса: ФСБ потребовала доступ к переписке?  

Закон о суверенном Рунете вступит в силу 1 ноября  

Реклама

Самые читаемые сегодня

Золотые купола и Горбачев: продается самый странный дворец Германии  

Зарплаты больше, налоги ниже: почему и куда эмигрируют немцы  

Парламентские выборы в Беларуси: скучно, но с интригой  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW