Комментарий: "Яндекс" идет на уступки властям, чтобы сохранить независимость

Власти России усиливают контроль над "Яндексом", хотя главной IT-компании страны пока удается сохранить самостоятельность и выиграть время. О цене компромисса пишет Александр Плющев.
Жутковатая, но увлекательная игра в кошки-мышки между государством и "Яндексом" продолжается. В ответ на законопроект депутата Антона Горелкина, предусматривающий резкое ограничение иностранного участия в крупных интернет-компаниях, "Яндекс" выкатил мудреную схему собственного управления, которая, как предполагается, должна спасти его от раскулачивания и национализации. Судя по тому, что Горелкин отозвал свой законопроект "для доработки" через несколько часов после заявления "Яндекса", российские власти приняли новый компромисс.
Яндекс и "золотая акция 2.0"
До сих пор в качестве рычага, ограничивавшего "Яндекс", выступала так называемая "золотая акция", переданная Сбербанку. Глава IT-компании Аркадий Волож при всей своей дипломатичности признает, что сделана новая уступка государству с целью сохранения изрядной долю самостоятельности "Яндекса".
"Здесь больше ограничений, чем было десять лет назад с "золотой акцией", но общая логика остается прежней: компания развивается и ведет свой бизнес самостоятельно", - пишет он в своем письме сотрудникам, которое так и называется "Золотая акция 2.0" Нужно оговориться, что под словом "государство" подразумевается всего лишь часть госаппарата и некоторые люди, которые могут не числиться в нем формально, но способны влиять на решения.
Соответственно, говоря об интересах государства надо понимать, что ныне в публичной риторике они заменены интересами конкретных людей и представляемых ими групп. То, что они наделены широчайшими возможностями выступать от имени государства, вовсе не означает, что они всегда или хотя бы время от времени представляют его интересы.
Госстроительсво и бизнес-шантаж в РФ
В этой истории много интересных моментов. Например, что власти России могут использовать государственное строительство для банального бизнес-шантажа. Целый закон Российской Федерации может разрабатываться и проходить все стадии принятия ради давления на одну-единственную компанию.
С другой стороны, это несколько изящнее и гуманнее, чем то, что происходило с еще одной могущественной российской компанией в начале 2000-х. "Яндекс" не ЮКОС еще и потому, что Волож - не Ходорковский, никаких поползновений влиять на политику за ним никогда не водилось. Но в то же время система не может его признать своим и поверить на слово.
Еще один интересный момент состоит в том, что государство способно договариваться, а не просто отбирать. Это означает, что у "Яндекса" пока хватает ресурса донести до тех, кто принимает окончательные решения, что в данной ситуации компромисс лучше поглощения. Лев сидел десять лет на привязи, теперь он готов пойти в клетку. Но при этом удалось убедить контрагентов в том, что это всяко выгоднее государству, чем дохлый лев.
"Яндекс" - во многом уникальная компания, здесь значительную роль играют не только сам интеллектуальный уровень руководства и сотрудников, но и некоторая идеология, дух, который неизбежно улетучится при национализации или передаче в заботливые руки верного олигарха. Как тут не вспомнить "уникальный журналистский коллектив НТВ", в роли которого оказался флагман отечественной IT-индустрии.
"Яндекс.Новости" и их значение
В активе "Яндекса" сейчас есть кое-что сравнимое по силе воздействия с телевидением. Это "Яндекс.Новости" - ресурс, который с помощью законов и административного ресурса превратился в мощнейший пропагандистский инструмент государства, средство манипулирования общественно-политической повесткой в интернете.
Коллектив НТВ в свое время не захотел становиться таким инструментом, а "Яндекс.Новости" постепенно им стали. Боюсь, "Яндекс" уже не совсем волен распоряжаться судьбой этого проекта, но власти, атакуя компанию, вынуждены иметь в виду возможные последствия: вряд ли кто-то заинтересован в том, что в какой-то момент так здорово настроенные алгоритмы "сломаются", а починить их будет некому.
Вообще история взаимоотношений "Яндекса" и государства совсем не черно-белая, и зачастую просто непонятно, где проходит граница между борющимися сторонами. В совете директоров "Яндекса" вот уже десятый год работает экс-глава администрации президента РФ Александр Волошин.
Он ушел в отставку с этого поста в 2003-м, но до сих пор считается одним из самых влиятельных людей в России - тех самых людей, которые ныне входят в само понятие "государство". Вряд ли Волошин находится в стороне от происходящего с компанией, но на чьей стороне он играет?
Руководство "Яндекса"рассчитывает выиграть время
Может быть, именно благодаря такому участию "Яндекс" демонстрирует чудеса изворотливости: ему в одиночку хотя бы на какое-то время удалось отбиться от целого всемогущего государства.
В аналогичной ситуации это не удалось целой отрасли - СМИ беспрекословно приняли изменение правил по участию иностранных акционеров, и это принципиально изменило медиаландшафт несколько лет назад. Впрочем, возможно, преимущество как раз именно в одиночестве "Яндекса", ему не нужно ни с кем договариваться.
Похоже, все участники этой захватывающей борьбы надеются в какой-то момент переиграть друг друга. А руководство "Яндекса", видимо, больше всего рассчитывает выиграть время. Выиграли 10 лет с "золотой акцией", выиграют еще сколько-то с этой хитрой структурой, а там - всякое может случиться. В России время имеет особое значение: 55-летний Аркадий Волож видел на своем веку слишком много радикальных перемен, чтобы верить в их невозможность и предсказуемость.
Автор: Александр Плющев - журналист радиостанции "Эхо Москвы", автор еженедельной колонки на DW. Telegram: @PlushevChannel, Twitter: @plushev
Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.
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