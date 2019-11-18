Комментарий: "Яндекс" делает выбор в пользу властей России

В ночь на 27 апреля у компании "Яндекс" случился свой "маленький Чернобыль". В результате эксперимента произошел информационный взрыв, последствия которого компания и ее сотрудники будут ощущать на себе еще долго. Причем сам по себе инцидент имеет второстепенное значение. Гораздо важнее то, как все это выглядит в контексте всей истории "Яндекса" и его взаимоотношений с государством.

Опасный эксперимент "Яндекса"

Эксперимент заключался в том, что "Яндекс" при выдаче по определенным именам подтягивал во вкладку в верхней правой части страницы картинки, видео и ответы на вопросы (их предоставляет сервис "Яндекс.Кью") об этих людях. Экспериментальная выдача показывалась далеко не всем, а буквально тысяче-другой случайных пользователей, чью реакцию изучали сотрудники компании. Это рутинный эксперимент, которые в "Яндексе", да и в любой другой компании подобного рода проводятся постоянно.

Александр Плющев

И так совпало, что среди тех, чьи имена по-новому выдавались поиском, был оппозиционный лидер Алексей Навальный, а среди случайных подопытных пользователей - внимательный читатель издания TJournal, приславший Навальному скриншоты, которые произвели эффект разорвавшейся бомбы. Впечатление было однозначное: "Яндекс" формирует негативный образ Навального, поскольку все показываемые материалы были совершенно определенного свойства и направленности.

Репутация компании топит истину

Масла в огонь подлил сам "Яндекс", давший весьма оперативное, но при этом крайне невнятное объяснение произошедшего. Впрочем, трудно себе представить, какие объяснения могли бы не оставить подозрений. Дело в том, что сервис "Яндекс.Новости" уже несколько лет как превратился в орудие государственной пропаганды.

Точнее сказать, компания не захотела или, вероятно, не смогла противостоять тому, что агрегатор используется в таком качестве: это видно и по выдаче новостей и сюжетов, если в "Яндекс.Новостях" поискать того же Навального. И раз такое давно творится в "Новостях", почему бы не предположить, что к пропаганде подтянули и другие сервисы компании?

Иными словами, уже не так важно, что на самом деле произошло 27 апреля, но очень важно, как все это выглядит. А выглядит очень нехорошо, особенно вслед за свежей историей, когда "Яндекс", испугавшись возможных неприятностей, разогнал забавные виртуальные митинги в своих картографических сервисах, внезапно вспомнив о собственных правилах. И недостаточно просто объяснить, "как все было на самом деле", слишком много за последние годы прилипло к имиджу российского технологического гиганта, как бы он ни сторонился политики.

Менее зависимые от властей России

Все это говорит о том, что в России, по меньше мере в Рунете, худо-бедно работает институт репутации. И, несмотря ни на что, в том числе проблему с "Новостями", у "Яндекса" она загублена не окончательно. Случись подобное в каком-нибудь из проектов других гигантов Рунета - Mail.ru Group или Rambler - никакого шума и не возникло бы: их суперлояльность властям не вызывает никаких сомнений.

Несмотря на истории с контролем над "Яндексом" через "золотую акцию" или теперь вот наблюдательный совет, он все равно многими воспринимается как менее зависимая от властей компания. В их числе и сам Алексей Навальный, который тут же написал открытое письмо "Яндексу".

Сам по себе разговор о репутации в России 2020 года, стоящей в полушаге от законодательного закрепления вечной избираемости Владимира Путина, одновременно и довольно смешон, и дорогого стоит. И то, что "Яндекс" в этом разговоре участвует, говорит о том, что даже остатки былой репутации - все еще ценный ресурс. На этом, правда, хорошие новости заканчиваются и начинаются плохие. Они заключаются в том, что "Яндекс" не может быть до конца честен со своими пользователями.

"По понятным причинам" выбор в пользу властей

Еще не так давно публичные заявления представителей "Яндекса" делались, исходя из того, чтобы не повредить котировкам акций на бирже NASDAQ, а теперь ориентиры сместились в сторону курсов "акций" в высоких властных кабинетах. Это довольно забавно выглядит: "Яндекс", возможно, и хотел бы рассказать и даже показать, что все было непредвзято (за исключением уже накрученных "Яндекс.Новостей") и что в рамках того же самого эксперимента выдавалось, условно, про Рамзана Кадырова, но, по понятным причинам, не может.

Вот это самое "по понятным причинам" - и есть выбор не в пользу пользователей. Причем выбор не под давлением, не с дулом у виска, а уже вполне осознанный. Самоцензура, которую пользователи потерпят и поймут. Если вообще о ней задумаются. Пользователей, которые по-прежнему в большинстве выбирают именно его - доля "Яндекса" в российском поиске составляет примерно 60%, такое преимущество кажется незыблемым. В конце концов не смутило же их даже то, что в разгар охоты за "экстремистами" некоторые сервисы Рунета откровенно сдавали своих пользователей карьеристам из центров "Э".

Словом, можно уже ничего не объяснять и не пытаться поправить репутацию. Те, кого она не волнует, и так никуда не денутся. Ну а остальные, пока не сделали автономный интернет, давно пользуются или переходят на Google, благо он по-прежнему игнорирует российские ограничения по выдаче данных пользователей. Некогда знаменитый слоган "Яндекса" "Найдется все" можно спокойно менять на "Все божья роса" - сейчас он гораздо точнее и честнее отражает имидж компании.

Автор: Александр Плющев - журналист радиостанции "Эхо Москвы", автор еженедельной колонки на DW. Telegram: @PlushevChannel, Twitter: @plushev

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