Комментарий: Эмиграция и будущее России

Свободная эмиграция из России может в будущем иметь и неочевидные последствия, считает Федор Крашенинников.
Издание "Проект" опубликовало на днях исследование об эмиграции из России, вызвавшее значительный резонанс. Методика подсчета и цифры, к которым приходят авторы исследования, могут вызывать вопросы, но суть проблемы обозначена верно: в последние годы из России действительно уехали сотни тысяч людей и этот процесс не прекращается.
Характерно, что официальная статистика выезда из России выглядит гораздо скромнее, чем цифры принимающих сторон. На примере Германии эта разница особенно хорошо видна: в 2017 году в ФРГ зафиксировано прибытие 24 983 человек из России, при этом только 4 694 человека считаются уехавшими в Германию согласно российским данным. Впрочем, ничего странного тут нет, российская власть заинтересована в "мертвых душах", то есть в тех, кто фактически уехал из страны, но продолжает числиться как проживающий в ней: это полезно и для общей статистики, призванной маскировать убыль населения.
Эмиграция как клапан
Говоря об эмиграции, важно помнить, что в последние годы уезжают, прежде всего, молодые люди, хорошо образованные, обладающие перспективной специальностью или просто достаточно состоятельные, чтоб начать новую жизнь в другой стране. В любом случае уезжают активные и готовые к переменам люди, независимо от возраста, образования и доходов, потому что без этого качества пойти на такие перемены в жизни трудно. Ну и главное - уезжают недовольные тем, как обстоят дела в России.
Очевидно, что современная российская власть ничего не имеет против постоянного оттока из страны этих категорий граждан. Во всяком случае, никаких попыток усложнить отъезд из России она не предпринимает, вопреки постоянно циркулирующим слухам о введении выездных виз и прочих суровостях.
Возможно, дело в прагматичном восприятии свободной эмиграции как клапана, через который без всяких последствий для режима выходит внутреннее напряжение. И дело не столько в собственно политической эмиграции, которая остается каплей в море. В общем потоке уезжают и те, кто впоследствии мог бы пополнить ряды политических активистов, стать соратниками или спонсорами оппозиционных политиков, а главное - их избирателями. Речь идет о нескольких миллионах человек, которые могли бы сейчас жить в России и своей активностью и голосами оказывать существенное влияние на ситуацию в стране.
Случился бы крах СССР в те же сроки и смогла бы в России буквально за несколько месяцев возникнуть капиталистическая, со всеми оговорками, экономика и даже местами конкурентная политика, если бы советская власть беспрепятственно выпускала из страны всех желающих уехать - пусть даже без права вернуться и за большие деньги? Что было бы, если бы в 1960-80-е годы из СССР без проблем выехали все желающие сделать это по национальным или религиозным мотивам, все несогласные с политикой КПСС и советской власти, все непонятые музыканты, непризнанные художники, страдающие без свободы самовыражения режиссеры, писатели и журналисты, все желающие заниматься бизнесом, наконец - просто все те, кто был активно недоволен содержанием прилавков, бытом, досугом, образованием или просто хотел что-то изменить в своей жизни?
Несомненно, деградация науки, культуры, экономики, социальной жизни в СССР была бы еще более значительной - но длиться стадия распада советской власти могла бы гораздо дольше, возможно, еще не одно десятилетие.
Не как в СССР
Советская власть не могла разрешить свободный выезд из СССР по идеологическим причинам. Она искренне считала себя самым правильным, самым справедливым, самым прогрессивным и перспективным строем на Земле и была готова железной рукой загнать все человечество к счастью, как она его понимала. Естественно, при таком подходе все желающие уехать из СССР воспринимались как предатели и им чинились всевозможные преграды.
Несмотря на всю официозную советскую ностальгию, правящая российская элита не предлагает обществу никакой цели, ради которой стоило бы терпеть и страдать. Ее цель - контроль за властью и ресурсами, поэтому чем меньше претендентов на участие в политических и экономических процессах, тем проще добиваться своего сейчас и рассчитывать на сохранение созданной системы в обозримом будущем.
Тех, кто уже уехал из России или собирается это сделать, бессмысленно в чем-то винить и призывать к политической сознательности. Сама возможность поменять место жительство по своему выбору - одно из важнейших прав человека. Тем не менее, рассуждая о вялости российского обывателя, слабости оппозиции и малочисленности протестных акций, нельзя не учитывать и того обстоятельства, что многие потенциальные организаторы и участники подобных мероприятий покинули страну в последние годы и не собираются возвращаться.
Автор: Федор Крашенинников - российский политолог и публицист, автор книг "После России" и "Облачная демократия", которую он написал вместе с Леонидом Волковым. Telegram: @fyodork, Twitter: @fyodorrrrr
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