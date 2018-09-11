Комментарий: Что у Путина на уме, у Золотова - в видеоролике

"Хороший ты мужик, Андрей Егорыч. Но не орел!" - эта крылатая фраза героини Нонны Мордюковой из фильма "Простая история" - моя первая ассоциация при просмотре видеозаявления главы Росгвардии Виктора Золотова, в котором он вызвал Алексея Навального на поединок. Золотов старательно изображает дореволюционного русского офицера или, по крайней мере, наследующего его традициям, но, конечно, сильно не дотягивает.

Ну не может настоящий русский офицер вызвать на дуэль находящегося в неволе, да еще и ограничить рамки ее проведения рингом или татами. А вкупе с угрозами и блатной лексикой, вроде "ответка" или "съезжать", больше похоже не на вызов на дуэль, а на обычное гопническое "пойдем выйдем". Ну, какое время, такие и "благородия".

С другой стороны, чего удивляться-то, власть всегда предлагает несогласным именно этот способ выяснения отношений. В своем, опять же, не самом благородном понимании: люди безоружны и беззащитны, а бойцы, в том числе и Росгвардии, хорошо экипированы и великолепно защищены законом; любое касание человека в форме может обернуться для оппонента уголовным преследованием. Уж не этот ли исход возможного поединка имел в виду товарищ Золотов, вызывая Навального? Так или иначе, видеообращение главы Росгвардии отлично демонстрирует, какими категориями мыслит власть и какие понятия сейчас в ходу у нынешней элиты.

Как Песков создает образ "легалиста" Путина

Золотов - второй после Алишера Усманова представитель российской элиты, снизошедший до записи персонального видеообращения к Навальному. Но если за олигархом маячила фигура Дмитрия Медведева, то теперь вместо Золотова поневоле слышен голос Владимира Путина, хотя его пресс-секретарь Дмитрий Песков и говорит, что видеообращение с президентом не согласовывалось. Но мы легко можем представить себе слова о Порошенко, Ходорковском и прочее "все вы такие" в устах Путина, и это будет выглядеть вполне органично. Зачем единомышленникам что-то согласовывать?

Обращают на себя слова Пескова о "клевете, с которой нужно бороться любыми способами". Как тут не вспомнить, что как раз бывшие подчиненные Виктора Золотова сейчас отбывают наказание за убийство другого видного оппозиционного политика - Бориса Немцова. Характерно, что одним из первых, поддержавших обращение главы Росгвардии, стал Рамзан Кадыров, чья манера публичного общения близка к стилистике видеообращения Золотова.

Но и без такой ассоциации, "любые способы" не вяжутся с усиленно создаваемым образом "легалиста" Путина, который даже Сенцова обменять не может, поскольку тому присвоили российское гражданство по факту присоединения Крыма. Возможно, тут сквозит личная обида Пескова на Навального: сам-то он в свое время в ответ на обвинения оппозиционера ни на какие поединки вызывать его не стал, прикрывшись женой. Таким образом, выходит, что публичная полемика с площадными оппозиционерами допускается только для защиты высших чиновников, выступать которым самостоятельно - не по чину.

Бойцам Росгвардии посвящается…

Обращение Золотова адресовано не только Навальному и его сторонникам, но и своим подчиненным. Казалось бы, чего проще - разбить в пух и прах все расследование ФБК в суде, который, учитывая особенности правоприменения и судопроизводства, вряд ли будет на стороне ФБК. Тем более что опыт-то есть: Олег Дерипаска не стал записывать видеообращений, а просто пошел в ближайший к нему во всех отношениях суд в Краснодарском крае и Навального засудил. Но для Золотова, который в своем видео никак не опровергает цифр ФБК, ключевой фактор - время, а судиться даже при самых благоприятных для человека власти реалиях - долго, да и делу не поможет.

Время помогает расследованию ФБК о нарушениях при закупках продовольствия для Росгвардии разлагать боевой дух рядовых и офицеров. Буквально на днях политически подкованные протестующие в разных городах страны задавали росгвардейцам один и тот же вопрос: "Ну и каково вам служить тем, кто вас же и обворовывает?".

Сам слышал такое в Москве и видел, что бойцам, видавшим виды и привыкшим к каверзным репликам митингующих, не по себе. Они, конечно, отвечают бузотерам и "агента Госдепа", что служат России, но видно, что знают про свое начальство не хуже ФБК. Ну и что им докажешь выигранным у Навального судом? То ли дело уличить в трусости и нежелании "разобраться по-мужски"! Это бойцы любого подразделения понимают отлично.

Выборы лучше дуэлей

Глядя на обращающегося к Навальному Золотова, я вижу, что в 21 веке в руководстве страны с амбициями на мировое лидерство, грубая сила ценится куда больше, чем закон, ум или талант. Иначе Навальному было бы предложено выяснить отношения в суде, на дебатах или в популярном жанре рэп-баттла. Также я вижу, что тема коррупции, с которой, казалось бы, Навальный и ФБК давно всем надоели, - крайне чувствительна для власти. Возможно, она уже не может вывести на улицы десятки тысяч людей, но может вывести одного из первых лиц страны на публику, и это - едва ли менее значимый результат.

Стадия отрицания Навального заканчивается: его уже начали называть по имени и признали, если не за равного, то за достойного ответа. Или хотя бы "ответки". Так не пора ли начать выяснять отношения без помощи эвфемизмов, вроде дуэли? Выборы, к которым Навального (за исключением 2013 года) не допускают, а его партию демонстративно не регистрируют, гораздо лучше пихания друг друга на татами. Особенно, если они проводятся честно и на равных. Или кто-то сомневается в своих силах?

Автор: Александр Плющев - журналист, интернет-эксперт, популярный блогер и радиоведущий. Автор еженедельной колонки на DW. Сайт Александра Плющева: plushev.com, Twitter:@plushev

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