Комментарий: Что показали парламентские выборы в Афганистане

Возможна ли в Афганистане демократия? Что касается афганских избирателей, то на этот вопрос можно дать уверенный утвердительный ответ. Фотографии наших корреспондентов и афганских СМИ показывают длинные очереди перед избирательными участками. По официальным данным на вечер субботы, 20 октября, более трех миллионов из 8,8 миллионов зарегистрированных афганских избирателей приняли участие в парламентских выборах. Это значительное число тех, кто не испугался - невзирая на обещанные акты насилия со стороны талибов и хаотическую организацию голосования.

В первую очередь молодежь в городах устремилась к избирательным урнам и не побоялась открыто высказываться перед телекамерами. Всем тем, кому сейчас 18 лет и кому позволено голосовать, исполнился лишь год, когда был свергнут режим талибов. И почти всю свою жизнь они прожили в условиях крайне шаткой, но, тем не менее, существующей демократии. Но даже эта неопределенная перспектива политического участия в принятии решений, похоже, оказывает влияние и дает надежду на будущее.

Афганские власти потерпели неудачу во многих местах

Возможна ли в Афганистане демократия? Что касается работы и мотивации официальных структур и сил безопасности, то это более чем сомнительно. Пожалуй, никогда не удастся установить, сколько афганцев хотели проголосовать, но вынуждены были уйти несолоно хлебавши из-за неспособности организаторов провести выборы. Почти треть избирательных участков остались закрытыми в минувшую субботу.

Флориан Вайганд

Самая распространенная причина - не работала система биометрической идентификации избирателей. Поэтому в 400 избирательных округах голосование в срочном порядке было продлено до воскресенья. С другой стороны, в целой провинции Газни, расположенной в центральной части страны, вообще не смогли голосовать - не из-за талибов, а потому, что власти не смогли договориться о нарезке избирательных округов.

Точно также мало известно, сколько именно людей осталось дома, опасаясь атак со стороны боевиков "Талибана". В ходе почти 200 нападений с применением бомб, ракет и минометных снарядов исламисты во время выборов убили более 30 человек, еще около 130-ти получили ранения. При этом до и во время голосования власти задействовали для обеспечения безопасности около 70 000 солдат и полицейских.

Но даже в столице страны Кабуле, где самый высокий уровень безопасности, они не могли предотвратить нападений талибов. Как и убийства начальника полиции Кандагара за два дня до голосования. Поэтому в этом городе выборы смогут пройти только через неделю, если, будем надеяться, ситуация успокоится. Подобное доказательство несостоятельности силовых структур оставляет лишь слабую надежду на будущее.

США позволяют "Талибану" усиливаться

Возможна ли в Афганистане демократия? Что касается союзников афганского правительства, то это выглядит скорее мрачно. Не далее как 12 октября спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад встречался с представителями "Талибана" - без участия афганских властей. Конечно, США понимают, что талибы торпедируют демократическое развитие страны. Тем не менее Вашингтон готов смириться с этим, чтобы сократить путь к миру и, следовательно, выводу американских войск из Афганистана. Тем самым США вставляют палки в колеса демократии в Афганистане.

Афганские избиратели доказали, что хотят - несмотря на все разногласия - своими голосами участвовать в становлении демократии в стране. До следующего испытания - президентских выборов, которые намечены на весну 2019 года, - прежде всего афганские власти и его союзники должны улучшить то, что от них зависит.

Автор: Флориан Вайганд, обозреватель DW

Этот комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

Смотрите также:

Жизнь после войны: Афганистан глазами фотографа Маджида Саиди Пожиная войну Следы военных действий, практически не прекращающихся на протяжении 35 лет - начиная с ввода советских войск в Афганистан и заканчивая операцией ISAF - можно увидеть повсюду. Они заметны и в повседневной жизни афганцев. Например, этот старый советский танк стоит посреди поля, на котором крестьянин собирает свой урожай.

Жизнь после войны: Афганистан глазами фотографа Маджида Саиди Удар судьбы Акрам потерял обе руки, собирая металлолом на мусорной свалке. В тот момент он вместе с семьей жил в пакистанском городе Пешавар, как и многие другие афганские беженцы. Мальчик случайно задел оголенный электропровод. Из-за множественных ожогов врачи были вынуждены ампутировать ему обе руки. После этого семья вернулась в Кабул. Международный Красный Крест помог Акраму получить протезы.

Жизнь после войны: Афганистан глазами фотографа Маджида Саиди Жизнь без рук У 8-летнего Акрама нет обеих рук. По вечерам он снимает протезы и вешает их на стену. Фотограф Маджид Саиди долгое время документировал жизнь Акрама и его семьи.

Жизнь после войны: Афганистан глазами фотографа Маджида Саиди Не игрушка 6-летняя Мина и ее подруга играют с протезом Акрама. На заднем плане - руины дворца Дар-уль Аман в Кабуле.

Жизнь после войны: Афганистан глазами фотографа Маджида Саиди Жизнь после войны Дома помнят не меньше, чем люди. Дети играют на разрушенной улице в центре Кабула. Эти руины напоминают о событиях, происходивших здесь совсем недавно.

Жизнь после войны: Афганистан глазами фотографа Маджида Саиди Наркозависимые дети 90 процентов производимого в мире опиума - из Афганистана. Проблема производства и употребления наркотиков - одна из самых острых в стране. По оценкам ООН, до 300 000 афганских детей могут находиться в наркотической зависимости. Однако точных данных на сегодняшний день нет.

Жизнь после войны: Афганистан глазами фотографа Маджида Саиди Афганская полиция Утреннее построение в полицейской академии в Кабуле. 10 лет военнослужащие бундесвера обучали афганских полицейских - предполагалось, что к концу 2014 года, когда войска международных сил коалиции покинут Афганистан, будет сформирована полиция, ориентированная на принципы правового государства.

Жизнь после войны: Афганистан глазами фотографа Маджида Саиди Две трети неграмотного населения 35 лет войны разрушили не только города, жизни людей, но и систему образования. Летом 2011 года были опубликованы данные исследования, которое проводило правительство ФРГ: 72 процента афганских мужчин и 93 процента женщин не имеют аттестата об окончании школы. Более 70 процентов населения не умеют писать и читать.

Жизнь после войны: Афганистан глазами фотографа Маджида Саиди Обязательный предмет Предельная концентрация и полная тишина: мальчики изучают Коран в регигиозной школе в Кандагаре.

Жизнь после войны: Афганистан глазами фотографа Маджида Саиди Афганская педагогика Герат. Учитель наказывает ученика на уроке релиозного воспитания. Система всеобщего школьного образования в Афганистане практически отсутствует. Многие дети вообще не посещают школу или же вынуждены бросить учебу, чтобы кормить семью.

Жизнь после войны: Афганистан глазами фотографа Маджида Саиди Бурка и Барби Афганские женщины учатся делать кукол. На курсах, которые проводит некоммерческая организация из Малайзии, 80 женщин получают профессиональные навыки, чтобы когда-нибудь обрести финансовую независимость.

Жизнь после войны: Афганистан глазами фотографа Маджида Саиди Месть за Усаму Больница в Кандагаре. 2 мая 2011 года в Пакистане был уничтожен Усама бен Ладен. А 11 мая талибы ответили на это серией терактов, в результате которых 4 человека погибли и 36 получили ранения.

Жизнь после войны: Афганистан глазами фотографа Маджида Саиди Культ тела Афганский атлет отдыхает после состязания. При талибах такие занятия, как бодибилдинг, были строго запрещены. Сегодня спорт в стране вновь популярен.

Жизнь после войны: Афганистан глазами фотографа Маджида Саиди Бешеные псы Петушиные или собачьи бои проводятся по всей стране. Подобные зрелища в Афганистане традиционно посещает большое число зрителей.

Жизнь после войны: Афганистан глазами фотографа Маджида Саиди Безумие за решеткой Люди, страдающие психическими заболеваниями, зачастую оказываются в Афганистане в унизительном положении, находясь в изоляции от общества. Пациенты психиатрической больницы в Герате прикованы друг к другу цепями. .

Жизнь после войны: Афганистан глазами фотографа Маджида Саиди Миссия фотографа Маджид Саиди на вручении международной премии Lucas Dolega Award в Париже. Фотограф видит свою миссию в том, чтобы привлечь внимание к проблемам людей, которых он снимает. Автор: Юлия Вишневецкая

