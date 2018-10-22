 Комментарий: Что показали парламентские выборы в Афганистане | Комментарии обозревателей DW и приглашенных авторов | DW | 22.10.2018

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Мнения

Комментарий: Что показали парламентские выборы в Афганистане

Афганские избиратели продемонстрировали свою волю к демократии. Помехой на пути остаются некомпетентность властей страны и политика США по умиротворению талибов, считает Флориан Вайганд.

Два афганца показывают указательные пальцы, на которые нанесена краска - чтобы сделать отпечатки пальцев при голосовании

Возможна ли в Афганистане демократия? Что касается афганских избирателей, то на этот вопрос можно дать уверенный утвердительный ответ. Фотографии наших корреспондентов и афганских СМИ показывают длинные очереди перед избирательными участками. По официальным данным на вечер субботы, 20 октября, более трех миллионов из 8,8 миллионов зарегистрированных афганских избирателей приняли участие в парламентских выборах. Это значительное число тех, кто не испугался - невзирая на обещанные акты насилия со стороны талибов и хаотическую организацию голосования.

В первую очередь молодежь в городах устремилась к избирательным урнам и не побоялась открыто высказываться перед телекамерами. Всем тем, кому сейчас 18 лет и кому позволено голосовать, исполнился лишь год, когда был свергнут режим талибов. И почти всю свою жизнь они прожили в условиях крайне шаткой, но, тем не менее, существующей демократии. Но даже эта неопределенная перспектива политического участия в принятии решений, похоже, оказывает влияние и дает надежду на будущее.

Афганские власти потерпели неудачу во многих местах

Возможна ли в Афганистане демократия? Что касается работы и мотивации официальных структур и сил безопасности, то это более чем сомнительно. Пожалуй, никогда не удастся установить, сколько афганцев хотели проголосовать, но вынуждены были уйти несолоно хлебавши из-за неспособности организаторов провести выборы. Почти треть избирательных участков остались закрытыми в минувшую субботу.

Флориан Вайганд

Флориан Вайганд

Самая распространенная причина - не работала система биометрической идентификации избирателей. Поэтому в 400 избирательных округах голосование в срочном порядке было продлено до воскресенья. С другой стороны, в целой провинции Газни, расположенной в центральной части страны, вообще не смогли голосовать - не из-за талибов, а потому, что власти не смогли договориться о нарезке избирательных округов.

Точно также мало известно, сколько именно людей осталось дома, опасаясь атак со стороны боевиков "Талибана". В ходе почти 200 нападений с применением бомб, ракет и минометных снарядов исламисты во время выборов убили более 30 человек, еще около 130-ти получили ранения. При этом до и во время голосования власти задействовали для обеспечения безопасности около 70 000 солдат и полицейских.

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Но даже в столице страны Кабуле, где самый высокий уровень безопасности, они не могли предотвратить нападений талибов. Как и убийства начальника полиции Кандагара за два дня до голосования. Поэтому в этом городе выборы смогут пройти только через неделю, если, будем надеяться, ситуация успокоится. Подобное доказательство несостоятельности силовых структур оставляет лишь слабую надежду на будущее.

США позволяют "Талибану" усиливаться

Возможна ли в Афганистане демократия? Что касается союзников афганского правительства, то это выглядит скорее мрачно. Не далее как 12 октября спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад встречался с представителями "Талибана" - без участия афганских властей. Конечно, США понимают, что талибы торпедируют демократическое развитие страны. Тем не менее Вашингтон готов смириться с этим, чтобы сократить путь к миру и, следовательно, выводу американских войск из Афганистана. Тем самым США вставляют палки в колеса демократии в Афганистане.

Афганские избиратели доказали, что хотят - несмотря на все разногласия - своими голосами участвовать в становлении демократии в стране. До следующего испытания - президентских выборов, которые намечены на весну 2019 года, - прежде всего афганские власти и его союзники должны улучшить то, что от них зависит.

Автор: Флориан Вайганд, обозреватель DW

Этот комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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